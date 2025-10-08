В очередном экспрессе рассмотрим матчи женской Лиги чемпионов.

«Реал» Мадрид (Ж) — «Рома» (Ж)

Футбол. Лига чемпионов. Женщины

Прошлый сезон мадридский «Реал» завершил в привычном для себя статусе второго клуба Испании, но при этом добился исторического достижения — впервые обыграл «Барселону». Команда также добралась до четвертьфинала Лиги чемпионов, где дала бой будущему победителю турнира — лондонскому «Арсеналу» (2:0, 0:3).

Летом в команде произошли перемены на тренерском мостике: у руля встал Пау Кесада, ранее входивший в штаб мужского «Торино». Начало нового чемпионата у мадридок не задалось — одно очко после двух туров. Однако затем команда вошла в ритм: в шести последних матчах — пять побед и одна ничья. В квалификации Лиги чемпионов «Реал» уверенно прошёл бронзового призёра Бундеслиги, франкфуртский «Айнтрахт» (2:1, 3:0).

«Рома» также прошла через смену наставника. Алессандро Спунья, под руководством которого команда дважды становилась чемпионкой Италии и впервые добралась до стадии плей-офф Лиги чемпионов, уступил место Луке Россеттини. Новый специалист пока только выстраивает структуру игры, но старт получился многообещающим.

«Рома» дошла до финала Кубка Серии А, где уступила «Ювентусу» (2:3), успешно прошла все три квалификационных раунда Лиги чемпионов и начала национальный чемпионат с уверенной победы. Однако состав за лето заметно изменился: ушли Валентина Джачинти и голкипер Камелия Чазар, зато коллектив усилили Валентина Бергамаски, Катрине Вейе и Винона Хитли.

«Твенте» (Ж) — «Челси» (Ж)

Футбол. Лига чемпионов. Женщины

Женская команда «Твенте» демонстрирует блестящий результат — девять побед в девяти официальных матчах. Под руководством Йорана Пота клуб взял Суперкубок, обыграв ПСВ (3:2), а также уверенно лидирует в Эредивизи, опережая «Аякс» на два очка. Кроме того, «Твенте» без проблем преодолел квалификацию Лиги чемпионов, разгромив польский «Катовице» с общим счётом 8:1 (4:0, 4:1). Впереди у команды — новый вызов: групповой этап Лиги чемпионов, где в прошлом сезоне им не удалось выйти из группы.

Летнее трансферное окно получилось для «Твенте» противоречивым. Клуб лишился одной из главных атакующих фигур — нападающей Нике ван Дейк, забившей восемь мячей в прошлом сезоне и перебравшейся в итальянский «Интер». Зато команду пополнила звёздная Джил Роорд, вернувшаяся на родину после выступлений за «Манчестер Сити».

Лондонский «Челси» под руководством Сони Бомпастор начал сезон уверенно, выиграв четыре стартовых матча в чемпионате Англии и вновь заявив о претензиях на титул. Лишь в пятом туре синие оступились, сыграв вничью 1:1 с «Манчестер Юнайтед». Несмотря на потерю двух очков, команда сохраняет лидерство в чемпионате и подходит к старту Лиги чемпионов без поражений.

Перед началом еврокубковой кампании команда из Лондона получила позитивные новости: Люси Броунз, Лорен Джеймс и Ниам Чарльз возобновили тренировки и могут выйти на поле уже в первом матче против «Твенте».

«Вольфсбург» (Ж) — «ПСЖ» (Ж)

Футбол. Лига чемпионов. Женщины

Женский «Вольфсбург» вновь в числе претендентов на титул чемпионок Германии. После неудачи в прошлом сезоне зелёно-белые с первых туров нового чемпионата включились в гонку с «Баварией». По итогам пяти туров команды идут нога в ногу — у обеих одинаковое количество очков и даже совпадающие показатели по разнице мячей.

В Лиге чемпионов прошлого сезона подопечные Йорна Пота преодолели непростую группу с «Лионом», «Ромой» и «Галатасараем», но уже в первом раунде плей-офф наткнулись на «Барселону», уступив фавориту турнира. Теперь «волчицы» рассчитывают на более длинный евросезон.

Парижанки, завершившие прошлый чемпионат Франции на втором месте, начали новый сезон не лучшим образом. После пяти туров «ПСЖ» занимает лишь пятую строчку, имея в активе всего семь очков и болезненное поражение от «Лиона» (1:6).

В еврокубках команда снова вышла в основной этап Лиги чемпионов — спустя сезон, когда не смогла преодолеть квалификацию, уступив «Ювентусу». Однако нестабильность на старте сезона вызывает опасения перед встречей с немками.

Выездные игры остаются слабым местом парижанок. За последние три года в Лиге чемпионов они провели девять матчей вне дома и победили лишь дважды — против «Ромы» (3:1) и «Хеккена» (2:1).

