После громкой победы над «Барселоной» в Лиге чемпионов «ПСЖ» ехал в Лилль с лёгким сердцем. Команда Луиса Энрике выглядела уверенной, но в действительности оказалась обескровленной: травмированы Дембеле, Дуэ, Кварацхелия, Руис, Невеш и Маркиньос, а Витинья, Мендеш и Хакими остались в запасе. Даже с таким экспериментальным составом чемпион Франции всё равно должен был брать своё — но вечер на «Пьер-Моруа» вышел совсем другим.
Результат матча
Хозяева начали активно, пользуясь тем, что юный Заир-Эмери был вынужден играть на правом фланге обороны. Именно туда «Лилль» постоянно бросал длинные передачи за спину, создавая остроту через фланг Фернандеса-Пардо. Уже к 15-й минуте «доги» владели мячом чаще, чем парижане, и заставляли их ошибаться в выходе из обороны.
Лишь к концу тайма «ПСЖ» стал выравнивать ритм. Барколя несколько раз убегал в контратаку, но действовал нервно: на 43-й минуте, выйдя один на один, пробил мимо штанги. Этот момент стал символом всей первой половины — контроля вроде хватало, а опасностей вообще не было.
На фоне довольно серой первой половины выделились фанаты «Лилля», которые до матча растянули огромные перфомансы на обе заворотные трибуны. А дым от пиротехники не рассеялся даже к перерыву — атмосфера огромного матча была, а вот содержимого не хватало.
Выстрел Мендеша и магия замен
После перерыва игра оставалась вязкой, пока Луис Энрике не пошёл на кардинальные меры. На поле почти одновременно вышли Витинья, Хакими и Нуну Мендеш. И именно португалец перевернул всё.
На 66-й минуте Хакими заработал штрафной в 25 метрах от ворот — а Мендеш взялся пробивать. Удар — точный, мощный, почти в самую «девятку». Вратарь Берке Озер, хоть и потянулся, но не достал. 1:0, и «ПСЖ» наконец почувствовал себя уверенно.
Этот гол будто открыл парижанам второе дыхание. Хакими, получив капитанскую повязку, мог удвоить преимущество — но пробил мимо из убойной позиции. А через минуту случилось то, о чём в Лилле будут говорить ещё долго.
Гол, которого ждал Килиан на трибуне
На 81-й минуте у «Лилля» на замену вышел 18-летний Этан Мбаппе — воспитанник «ПСЖ», младший брат Килиана. Который, кстати, был на стадионе, хотя ещё вчера вечером забивал «Вильярреалу» в Примере. Этан не успел даже толком коснуться мяча, как уже оказался в центре внимания. Пас Игамане — отличный финт мимо Пачо и удар между ног Беральдо, прямо в угол ворот Люки Шевалье. 1:1.
На трибуне встал Килиан, улыбнулся и аплодировал — младший брат праздновал гол тем же фирменным жестом, скрестив руки на груди. Для юного хавбека это уже второй гол за «Лилль» в сезоне и важнейший эпизод его пока скромной карьеры.
Тренер Бруно Женезьо не скрывал эмоций после игры: «Он вернулся после травмы и делает то, что умеет лучше всего — играть без страха. Для нас это больше, чем ничья».
Париж потерял победу, но сохранил место на вершине
У «ПСЖ» было ещё несколько шансов дожать: Ли Кан Ин бил с дистанции — Озер отбил под перекладиной, Барколя вновь промахнулся с острого угла. Но до финального свистка счёт так и не изменился.
При всех потерях и усталости команда Луиса Энрике сыграла собранно и не развалилась — просто не хватило хладнокровия. Этот матч стал напоминанием, что и в чемпионате, где «ПСЖ» традиционно доминирует, победы всё ещё не приходят по инерции. Тем не менее, даже ничья позволила парижанам уйти на паузу в статусе лидера — благодаря осечкам «Лиона» и «Монако».
«ПСЖ» показал глубину состава, «Лилль» — характер, а вечер стал личным триумфом Этана Мбаппе. Парижане, похоже, привыкли, что в каждом туре у них появляется новый герой. На этот раз — не свой, а чужой, но с очень знакомой фамилией.
Следующий матч команда Луиса Энрике проведёт уже после международной паузы — дома против «Страсбура». «Лилль» поедет в Марсель, заряженный тем, что даже против чемпиона способен играть до последней секунды.