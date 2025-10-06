Дмитрий ГлуховДмитрий ГлуховРедактор и корреспондент отдела ФутболПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

После громкой победы над «Барселоной» в Лиге чемпионов «ПСЖ» ехал в Лилль с лёгким сердцем. Команда Луиса Энрике выглядела уверенной, но в действительности оказалась обескровленной: травмированы Дембеле, Дуэ, Кварацхелия, Руис, Невеш и Маркиньос, а Витинья, Мендеш и Хакими остались в запасе. Даже с таким экспериментальным составом чемпион Франции всё равно должен был брать своё — но вечер на «Пьер-Моруа» вышел совсем другим.

Результат матча

ЛилльЛилльЛилль1:1ПСЖПСЖПариж
0:1 Нуну Мендеш 66' 1:1 Этан Мбаппе 85'
Лилль:  Берке Озер,  Тома Мёнье (Тьяго Сантос 76'),  Натан Нгой,  Айсса Манди,  Ромен Перро,  Набиль Бенталеб (Осам Сахрауи 67'),  Айюб Буадди,  Бенжамен Андре,  Хакон-Арнар Харальдссон (Фелиш Коррея 67'),  Оливье Жиру (Хамза Игаман 76'),  Матиас Фернандес (Этан Мбаппе 81')
ПСЖ:  Люка Шевалье,  Лукас Эрнандес (Илья Забарный 68'),  Вильян Пачо,  Лукас Бералдо,  Гонсалу Рамуш,  Сенни Меюлю (Витор Феррейра 59'),  Уоррен Заир-Эмери,  Брэдли Баркола (Ашраф Хакими 59'),  Ибраим Мбайе (Нуну Мендеш 59'),  Quentin Ndjantou,  Ли Кан Ин
Жёлтая карточка:  Лукас Эрнандес 45+1' (ПСЖ)

Хозяева начали активно, пользуясь тем, что юный Заир-Эмери был вынужден играть на правом фланге обороны.  Именно туда «Лилль» постоянно бросал длинные передачи за спину, создавая остроту через фланг Фернандеса-Пардо.  Уже к 15-й минуте «доги» владели мячом чаще, чем парижане, и заставляли их ошибаться в выходе из обороны.

Лишь к концу тайма «ПСЖ» стал выравнивать ритм.  Барколя несколько раз убегал в контратаку, но действовал нервно: на 43-й минуте, выйдя один на один, пробил мимо штанги.  Этот момент стал символом всей первой половины — контроля вроде хватало, а опасностей вообще не было.

На фоне довольно серой первой половины выделились фанаты «Лилля», которые до матча растянули огромные перфомансы на обе заворотные трибуны.  А дым от пиротехники не рассеялся даже к перерыву — атмосфера огромного матча была, а вот содержимого не хватало.

«Лилль» – «ПСЖ»
Выстрел Мендеша и магия замен

После перерыва игра оставалась вязкой, пока Луис Энрике не пошёл на кардинальные меры.  На поле почти одновременно вышли Витинья, Хакими и Нуну Мендеш.  И именно португалец перевернул всё.

На 66-й минуте Хакими заработал штрафной в 25 метрах от ворот — а Мендеш взялся пробивать.  Удар — точный, мощный, почти в самую «девятку».  Вратарь Берке Озер, хоть и потянулся, но не достал. 1:0, и «ПСЖ» наконец почувствовал себя уверенно.

Удар Нуну Мендеша
Этот гол будто открыл парижанам второе дыхание.  Хакими, получив капитанскую повязку, мог удвоить преимущество — но пробил мимо из убойной позиции.  А через минуту случилось то, о чём в Лилле будут говорить ещё долго.

Гол, которого ждал Килиан на трибуне

На 81-й минуте у «Лилля» на замену вышел 18-летний Этан Мбаппе — воспитанник «ПСЖ», младший брат Килиана.  Который, кстати, был на стадионе, хотя ещё вчера вечером забивал «Вильярреалу» в Примере.  Этан не успел даже толком коснуться мяча, как уже оказался в центре внимания.  Пас Игамане — отличный финт мимо Пачо и удар между ног Беральдо, прямо в угол ворот Люки Шевалье. 1:1.

Гол Этана Мбаппе
На трибуне встал Килиан, улыбнулся и аплодировал — младший брат праздновал гол тем же фирменным жестом, скрестив руки на груди.  Для юного хавбека это уже второй гол за «Лилль» в сезоне и важнейший эпизод его пока скромной карьеры.

Тренер Бруно Женезьо не скрывал эмоций после игры: «Он вернулся после травмы и делает то, что умеет лучше всего — играть без страха.  Для нас это больше, чем ничья».

Париж потерял победу, но сохранил место на вершине

У «ПСЖ» было ещё несколько шансов дожать: Ли Кан Ин бил с дистанции — Озер отбил под перекладиной, Барколя вновь промахнулся с острого угла.  Но до финального свистка счёт так и не изменился.

«Лилль» — «ПСЖ»
При всех потерях и усталости команда Луиса Энрике сыграла собранно и не развалилась — просто не хватило хладнокровия.  Этот матч стал напоминанием, что и в чемпионате, где «ПСЖ» традиционно доминирует, победы всё ещё не приходят по инерции.  Тем не менее, даже ничья позволила парижанам уйти на паузу в статусе лидера — благодаря осечкам «Лиона» и «Монако».

«ПСЖ» показал глубину состава, «Лилль» — характер, а вечер стал личным триумфом Этана Мбаппе.  Парижане, похоже, привыкли, что в каждом туре у них появляется новый герой.  На этот раз — не свой, а чужой, но с очень знакомой фамилией.

Календарь и таблица Лиги 1

Следующий матч команда Луиса Энрике проведёт уже после международной паузы — дома против «Страсбура».  «Лилль» поедет в Марсель, заряженный тем, что даже против чемпиона способен играть до последней секунды.