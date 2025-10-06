После громкой победы над «Барселоной» в Лиге чемпионов «ПСЖ» ехал в Лилль с лёгким сердцем. Команда Луиса Энрике выглядела уверенной, но в действительности оказалась обескровленной: травмированы Дембеле, Дуэ, Кварацхелия, Руис, Невеш и Маркиньос, а Витинья, Мендеш и Хакими остались в запасе. Даже с таким экспериментальным составом чемпион Франции всё равно должен был брать своё — но вечер на «Пьер-Моруа» вышел совсем другим.

Результат матча Лилль Лилль 1:1 ПСЖ Париж 0:1 Нуну Мендеш 66' 1:1 Этан Мбаппе 85' Лилль: Берке Озер, Тома Мёнье ( Тьяго Сантос 76' ), Натан Нгой, Айсса Манди, Ромен Перро, Набиль Бенталеб ( Осам Сахрауи 67' ), Айюб Буадди, Бенжамен Андре, Хакон-Арнар Харальдссон ( Фелиш Коррея 67' ), Оливье Жиру ( Хамза Игаман 76' ), Матиас Фернандес ( Этан Мбаппе 81' ) ПСЖ: Люка Шевалье, Лукас Эрнандес ( Илья Забарный 68' ), Вильян Пачо, Лукас Бералдо, Гонсалу Рамуш, Сенни Меюлю ( Витор Феррейра 59' ), Уоррен Заир-Эмери, Брэдли Баркола ( Ашраф Хакими 59' ), Ибраим Мбайе ( Нуну Мендеш 59' ), Quentin Ndjantou, Ли Кан Ин Жёлтая карточка: Лукас Эрнандес 45+1' (ПСЖ)

Статистика матча 3 Удары в створ 5 2 Удары мимо 7 37 Владение мячом 63 3 Угловые удары 5 1 Офсайды 0 11 Фолы 12

Хозяева начали активно, пользуясь тем, что юный Заир-Эмери был вынужден играть на правом фланге обороны. Именно туда «Лилль» постоянно бросал длинные передачи за спину, создавая остроту через фланг Фернандеса-Пардо. Уже к 15-й минуте «доги» владели мячом чаще, чем парижане, и заставляли их ошибаться в выходе из обороны.

Лишь к концу тайма «ПСЖ» стал выравнивать ритм. Барколя несколько раз убегал в контратаку, но действовал нервно: на 43-й минуте, выйдя один на один, пробил мимо штанги. Этот момент стал символом всей первой половины — контроля вроде хватало, а опасностей вообще не было.

На фоне довольно серой первой половины выделились фанаты «Лилля», которые до матча растянули огромные перфомансы на обе заворотные трибуны. А дым от пиротехники не рассеялся даже к перерыву — атмосфера огромного матча была, а вот содержимого не хватало.

«Лилль» – «ПСЖ» afp.com

Выстрел Мендеша и магия замен

После перерыва игра оставалась вязкой, пока Луис Энрике не пошёл на кардинальные меры. На поле почти одновременно вышли Витинья, Хакими и Нуну Мендеш. И именно португалец перевернул всё.

На 66-й минуте Хакими заработал штрафной в 25 метрах от ворот — а Мендеш взялся пробивать. Удар — точный, мощный, почти в самую «девятку». Вратарь Берке Озер, хоть и потянулся, но не достал. 1:0, и «ПСЖ» наконец почувствовал себя уверенно.

Удар Нуну Мендеша globallookpress.com

Этот гол будто открыл парижанам второе дыхание. Хакими, получив капитанскую повязку, мог удвоить преимущество — но пробил мимо из убойной позиции. А через минуту случилось то, о чём в Лилле будут говорить ещё долго.

Гол, которого ждал Килиан на трибуне

На 81-й минуте у «Лилля» на замену вышел 18-летний Этан Мбаппе — воспитанник «ПСЖ», младший брат Килиана. Который, кстати, был на стадионе, хотя ещё вчера вечером забивал «Вильярреалу» в Примере. Этан не успел даже толком коснуться мяча, как уже оказался в центре внимания. Пас Игамане — отличный финт мимо Пачо и удар между ног Беральдо, прямо в угол ворот Люки Шевалье. 1:1.

Гол Этана Мбаппе afp.com

На трибуне встал Килиан, улыбнулся и аплодировал — младший брат праздновал гол тем же фирменным жестом, скрестив руки на груди. Для юного хавбека это уже второй гол за «Лилль» в сезоне и важнейший эпизод его пока скромной карьеры.

Тренер Бруно Женезьо не скрывал эмоций после игры: «Он вернулся после травмы и делает то, что умеет лучше всего — играть без страха. Для нас это больше, чем ничья».

Париж потерял победу, но сохранил место на вершине

У «ПСЖ» было ещё несколько шансов дожать: Ли Кан Ин бил с дистанции — Озер отбил под перекладиной, Барколя вновь промахнулся с острого угла. Но до финального свистка счёт так и не изменился.

«Лилль» — «ПСЖ» afp.com

При всех потерях и усталости команда Луиса Энрике сыграла собранно и не развалилась — просто не хватило хладнокровия. Этот матч стал напоминанием, что и в чемпионате, где «ПСЖ» традиционно доминирует, победы всё ещё не приходят по инерции. Тем не менее, даже ничья позволила парижанам уйти на паузу в статусе лидера — благодаря осечкам «Лиона» и «Монако».

«ПСЖ» показал глубину состава, «Лилль» — характер, а вечер стал личным триумфом Этана Мбаппе. Парижане, похоже, привыкли, что в каждом туре у них появляется новый герой. На этот раз — не свой, а чужой, но с очень знакомой фамилией.

Следующий матч команда Луиса Энрике проведёт уже после международной паузы — дома против «Страсбура». «Лилль» поедет в Марсель, заряженный тем, что даже против чемпиона способен играть до последней секунды.