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    «Манчестер Сити» победит «Борнмут», «Нафтан» и «Неман» не обменяются голами

    Экспресс дня 20 мая. Ставки и прогнозы на футбол

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    Хосеп Гвардиола
    В очередном экспрессе рассмотрим матчи в чемпионатах Англии и Беларуси На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Нафтан» — «Неман»

    Футбол. Чемпионат Беларуси

    «Нафтан» начал текущий месяц с победы над «Молодечно». Но потом команда потерпела два поражения кряду. 12 мая «Нафтан» дома уступил «Торпедо-БелАЗ» со счетом 0:3. Затем клуб на выезде не набрал очков в матче с «Гомелем» (0:2).

    В таблице чемпионата Беларуси «Нафтан» находится на 12-й строчке. Клуб набрал 10 очков. У «Нафтана» 3 победы, одна ничья и 5 поражений.

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  • 17/05/2025

    • «Неман» набрал на два очка больше, чем «Нафтан». Команда идет на 11-м месте. В мае «Неман» из четырех матчей выиграл лишь один.

    В первом круге команды не выявили сильнейшего. Поединок состоялся 25 сентября 2024 года. Встреча закончилась вничью 0:0.

    Ставка: Обе не забьют за 1.57.

    «Манчестер Сити» — «Борнмут»

    Футбол. Чемпионат Англии

    «Манчестер Сити» рискует в следующем сезоне остаться без еврокубков. Сейчас команда в таблице находится на 6-м месте. Набрано 65 очков в 36 матчах.

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    Подопечным Хосепа Гвардиолы в предстоящей встрече очень нужна победа. Виктория поможет улучшить ситуацию. Если «Манчестер Сити» возьмет три очка, то поднимется на 3-е место. При таких раскладах резко возрастут шансы по итогам сезона попасть в Лигу чемпионов.

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  • 16/05/2025

    • «Борнмут» доигрывает нынешний чемпионат. Перед клубом не стоит турнирных задач. Команда располагается на 11-й позиции. Набрано 53 очка в 36 матчах.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Букмекеры не сомневаются в победе «Манчестер Сити». Решающую роль должен сыграть класс подопечных Хосепа Гвардиолы. Сенсация вряд ли произойдет.

    Ставка: Победа «Манчестер Сити» за 1.50.

    «Кристал Пэлас» — «Вулверхэмптон»

    Футбол. Чемпионат Англии

    «Кристал Пэлас» в таблице АПЛ идет на 12-м месте. Команда доигрывает нынешний сезон. В мае «Кристал Пэлас» еще ни разу не проиграл. Клуб одержал две победы и один раз сыграл вничью.

    Ранее «Кристал Пэлас» завоевал Кубок Англии. В решающем матче команда сенсационно одолела «Манчестер Сити» со счетом 1:0. Скорее всего, после такого успеха тренерский штаб предоставит лидерам «Кристал Пэлас» отдых. Однако клуб все равно постарается порадовать фанатов в домашнем поединке.

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  • 14/05/2025

    • «Вулверхэмптон» в таблице чемпионата Англии располагается на 14-й позиции. У команды 41 очко по итогам 36 матчей. Ранее клуб одержал 12 побед, 5 раз сыграл вничью и потерпел 19 поражений.

    В мае «Вулверхэмптон» провел две встречи в АПЛ и не набрал ни одного очка. Были зафиксированы поражения от «Манчестер Сити» и «Брайтона». В этих матчах «Вулверхэмптон» пропустил три гола и не забил ни одного мяча.

    В первом круге команды сыграли вничью 2:2. Сейчас букмекеры не выделяют явного фаворита.

    Ставка: ТБ 2 за 1.45.

    Общий коэффициент — 3.41.

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