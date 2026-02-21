22 февраля в 25-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Барселона» и «Леванте». Начало игры — в 18:15 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Барселона — Леванте с коэффициентом для ставки за 2.02.
«Барселона»
Турнирное положение: «Сине-гранатовые» находятся на втором месте в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 58 баллов после 24-го тура при разнице мячей 64:25.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно, проиграв в гостях «Жироне» (1:2) в Ла Лиге.
До того команда была разгромлена «Атлетико» (0:4) в Кубке Испании и обыграла Мальорку (3:0) в Ла Лиге.
Не сыграют: травмированы — Кристенсен, Гави.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Состояние команды: «Барселона» провела крайне неудачные встречи на минувшей недели, которые ставят под сомнение амбиции клуба выиграть как чемпионат, так и кубок страны.
«Барселона» по-прежнему имеет шансы на чемпионство в Ла Лиге, тем более «Реал» тоже без потерь очков не обойдется.
«Леванте»
Турнирное положение: «Лягушки» находятся на 19-м месте в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 18 баллов после 24-го тура при разнице мячей 26:41.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно, проиграв «Вильярреалу» (0:1) в Ла Лиге.
До того команда потерпела поражения от «Валенсии» (0:2) и «Атлетика» (2:4).
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Леванте» в текущем месяце пока ни разу не одержала победу и упрочила свои позиции в зоне вылета.
Вряд ли стоит ожидать от валенсийской команды какого-то прорыва в плане результатов.
Статистика для ставок
- «Барселона» проиграла в последних двух матчах
- «Леванте» не выигрывал в последних четырех матчах
- Последний матч между командами завершился победой «Барсы» со счетом 3:2
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу «сине-гранатовых» ставки принимаются с коэффициентом 1.12. Ничья оценена в 11.00, а победа оппонента — в скромные 19.00.
ТМ 2.5 и ТБ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 3.85 и 1.21.
Прогноз: «Барса» играет при своих болельщиках и будет настроен порадовать домашнюю публику забитыми мячами.
Ставка: Тотал «Барсы» больше 3,5 за 2.02.
Прогноз: альтернативный прогноз, при котором обе команды смогут отличиться забитыми голами.
Ставка: Обе забьют — Да за 1.87