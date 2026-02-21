«Барселона» разгромит аутсайдера Ла Лиги при своих фанатах?

прогноз на матч Ла Лиги, ставка за 2.02

22 февраля в 25-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Барселона» и «Леванте». Начало игры — в 18:15 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Барселона — Леванте с коэффициентом для ставки за 2.02.

«Барселона»

Турнирное положение: «Сине-гранатовые» находятся на втором месте в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 58 баллов после 24-го тура при разнице мячей 64:25.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно, проиграв в гостях «Жироне» (1:2) в Ла Лиге.

До того команда была разгромлена «Атлетико» (0:4) в Кубке Испании и обыграла Мальорку (3:0) в Ла Лиге.

Не сыграют: травмированы — Кристенсен, Гави.

Состояние команды: «Барселона» провела крайне неудачные встречи на минувшей недели, которые ставят под сомнение амбиции клуба выиграть как чемпионат, так и кубок страны.

«Барселона» по-прежнему имеет шансы на чемпионство в Ла Лиге, тем более «Реал» тоже без потерь очков не обойдется.

«Леванте»

Турнирное положение: «Лягушки» находятся на 19-м месте в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 18 баллов после 24-го тура при разнице мячей 26:41.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно, проиграв «Вильярреалу» (0:1) в Ла Лиге.

До того команда потерпела поражения от «Валенсии» (0:2) и «Атлетика» (2:4).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Леванте» в текущем месяце пока ни разу не одержала победу и упрочила свои позиции в зоне вылета.

Вряд ли стоит ожидать от валенсийской команды какого-то прорыва в плане результатов.

Статистика для ставок

«Барселона» проиграла в последних двух матчах

«Леванте» не выигрывал в последних четырех матчах

Последний матч между командами завершился победой «Барсы» со счетом 3:2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу «сине-гранатовых» ставки принимаются с коэффициентом 1.12. Ничья оценена в 11.00, а победа оппонента — в скромные 19.00.

ТМ 2.5 и ТБ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 3.85 и 1.21.

Прогноз: «Барса» играет при своих болельщиках и будет настроен порадовать домашнюю публику забитыми мячами.

Ставка: Тотал «Барсы» больше 3,5 за 2.02.

Прогноз: альтернативный прогноз, при котором обе команды смогут отличиться забитыми голами.

Ставка: Обе забьют — Да за 1.87