В воскресенье, 22 февраля, «Барселона» примет на своем поле «Леванте» в рамках 25-го тура испанской Примеры. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

18:10 Сегодня в Барселоне ясная погода, во время матча температура будет около +16℃.

18:05 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

18:00 Главным арбитром встречи назначен Хавьер Альберола Рохас.

17:55 Сегодняшний матч пройдет в Барселоне на стадионе «Камп Ноу», который вмещает 99 354 зрителей.

17:45 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура чемпионата Испании по футболу «Барселона» — «Леванте». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

«Барселона»: Гарсия Жоан, Кунде Жюль, Гарсия Эрик, Мартин Жерар, Канселу Жоау, Де Йонг Френки, Берналь Марк, Ольмо Дани, Ямаль Ламин, Левандовски Роберт, Рафинья Диас.

«Леванте»: Райан Мэттью, Тольян Джереми, Де Ла Фуэнте Адриан, Маттурро Алан, Санчес Мануэль, Рей Ориоль, Оласагасти Хон, Гарсия Виктор, Альварес Карлос, Тунде Карим, Ромеро Иван.

«Барселона»

«Барселона» сражается с «Реалом» за чемпионство в нынешнем сезоне и пока уступает ему одно очко, но имеет на проведенный матч меньше. Это значит, что в случае победы над «Леванте», «каталонцы» захватят лидерство в турнирной таблице, а если сыграют вничью, то поравняются по очкам со «сливочными».

Последние полторы недели выдались для «Барселоны» крайне неудачными. Вначале «сине-гранатовые» вылетели из Кубка Испании, крупно уступив в полуфинале мадридскому «Атлетико» (0:4), а затем проиграли в Примере «Жироне» (1:2), ведя в сете по ходу той встречи. Сейчас победа «Барселоне» нужна, как воздух, чтобы вновь вернуть себе уверенность.

«Леванте»

«Леванте» является одним из аутсайдеров нынешнего сезона чемпионата Испании и претендентом на вылет из элитного дивизиона. Команда занимает предпоследнее место в турнирной таблицы, а от спасительной позиции ее отделяет семь очков. Всего на счету клуба в этом сезоне 18набранных баллов, а разница забитых и пропущенных мячей составляет (-15).

Не удивительно, что «Леванте» находится в красной зоне, ведь в чемпионате у него 14 поражений. Нынешняя проигрышная серия составляет три матча: «Атлетик Бильбао» (2:4), «Валенсия» (0:2) и «Вильярреал» (0:1). Вот такая сложная ситуация сейчас у «Леванте» и в плане турнирного положения и в плане игры на поле.

Личные встречи

Между собой соперники играют не очень часто — два раза за сезон (в кубковых матчах они уже давно не встречались). В последние пять лет в этом противостоянии тотальное превосходство «Барселоны»: из шести предыдущих матчей она выиграла пять и одну встречу скатала вничью.

