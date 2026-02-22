В экспрессе разберем игры в чемпионатах Франции, Англии и Германии. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз на матч Экспресс дня 22 февраля с коэффициентом для ставки за 5.14.

«Тоттенхэм» — «Арсенал»

Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ

В текущем сезоне команды уже встречались три месяца назад, и «Арсенал» одержал убедительную победу со счётом 4:1. Главным героем того матча стал Эберечи Эзе, оформивший хет-трик. После этого Эзе чаще оставался на скамейке запасных, выходя в старте лишь изредка, но прошлое противостояние ясно продемонстрировало класс и уверенность «канониров».

Под руководством Микеля Артеты «Арсенал» продолжает прогрессировать. В таблице АПЛ у клуба есть преимущество в четыре очка перед ближайшими конкурентами. Это даёт болельщикам основания надеяться на титул, хотя решающие матчи ещё впереди.

«Тоттенхэм» же начал сезон с новым тренером Томасом Франком, но результаты постепенно ухудшались. Два поражения от «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасла» окончательно подорвали позиции команды и привели к смене тренера. На пост главного наставника был назначен Игор Тудор, ранее работавший с «Ювентусом». Новое назначение получило смешанные отзывы, и «шпоры» пока занимают шестнадцатое место, находясь всего в пяти очках от зоны вылета.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Для хозяев поля победа в дерби крайне важна для удержания лидерства и повышения морального тонуса после ничьей с «Брентфордом». «Арсенал» демонстрирует стабильность и сбалансированную игру, создавая угрозу любому сопернику.

Ставка: Победа «Арсенала» за 1.55.

«Хайденхайм» — «Штутгарт»

Футбол. Чемпионат Германии. Бундеслига

«Хайденхайм» остаётся на последнем месте в таблице Бундеслиги и отстаёт от 16-й позиции уже на шесть очков. Последняя победа команды датируется началом декабря, после чего семь из девяти матчей завершились поражениями, а два раза была ничья. На фоне этого даже минимальная надежда на спасение постепенно тает.

Лазарет команды постепенно очищается: защитник Леонидас Стергиу и опорный полузащитник Никлас Дорш имеют хорошие шансы выйти в стартовом составе. Несмотря на это, проблемы «Хайденхайма» во всех линиях очевидны: оборона иногда выглядит надёжно, но атака практически не забивает. За четыре последних матча подопечные Томаса Франка отметились лишь двумя голами, оба — против дортмундской «Боруссии», а в трёх остальных встречах оставались без забитых мячей.

«Штутгарт» подходит к матчу в отличной форме. В последних девяти турах Бундеслиги «швабы» проиграли лишь один раз и удерживаются в первой четвёрке, а в Лиге Европы разгромили «Селтик» со счётом 4:1, практически обеспечив себе выход в 1/8 финала.

Прогнозы и ставки на футбол

В последних девяти матчах «Штутгарт» четырежды обыграл «Хайденхайм», трижды уступил и дважды сыграл вничью. Ситуация «Хайденхайма» крайне непростая — команда слаба в завершении атак и отстаёт от зоны стыков на шесть очков. Учитывая текущую игровую форму и разницу в классе, фаворитом встречи выглядят гости. «Хайденхайму» будет трудно не только забить, но и сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Ставка: Обе не забьют за 2.32.

«Страсбург» — «Лион»

Футбол. Чемпионат Франции. Лига 1

После ухода Лиэма Росеньора в «Челси» команда сохранила стабильность. Новый тренер Гари О’Нил внедрил схему 4-2-3-1, но не ломал игру. «Страсбур» уверенно прошёл «Монако» в Кубке Франции и в чемпионате демонстрирует устойчивый баланс: две победы, одна ничья и два поражения за последние пять матчей.

Исмаэль Дукуре возвращается после дисквалификации и укрепляет центр поля. В лазарете остаются Аарон Ансельмино, Эммануэль Эмега и Максимилиан Ойеделе, но их отсутствие не мешает атакующей линии. На домашнем «Стад де ла Мено» «Страсбур» стабильно набирает очки: шесть побед, одна ничья и три поражения в десяти матчах сезона, включая победы над «Лиллем» и «Марселем».

«Лион» выиграл 13 матчей подряд во всех турнирах, включая Лигу Европы и чемпионат Франции. Защитная линия команды Паулу Фонсеки надёжная: четыре сухих поединка подряд. Важное усиление — возвращение Эндрика после дисквалификации.

«Страсбур» сохраняет высокий уровень игры дома. «Лион» находится в отличной форме, но есть кадровые проблемы. Ожидается упорный матч, в котором, возможно, будет зафиксирована ничья.

Ставка: «Страсбур» не проиграет за 1.43.

5.14 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий коэффициент — 5.14.