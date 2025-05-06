2-й таймКрылья Советов — ДинамоОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Андрей Лунев«Крылья Советов» — «Динамо». Онлайн, прямая трансляция Кирилл Дементьев«До пенальти "Барсе" лучше дело не доводить». Дементьев — об ответных полуфиналах Лиги чемпионов Кори СэндхагенЯркие победы Сэндхагена и Бекоева, провал Бо Никала. Обзор карда UFC DesMoines
    Все новости спорта

    «Барселона» выйдет в финал ЛЧ, «Шанхай Шэньхуа» проведет результативный матч в чемпионате Китая

    Экспресс дня 6 мая. Ставки и прогнозы на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 6 мая
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Симоне Индзаги
    В очередном экспрессе рассмотрим матчи в Лиге чемпионов, а также в чемпионатах Египта и Китая На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Интер» — «Барселона»

    Футбол. Лига чемпионов

    «Интер» в текущем сезоне Серии А борется за скудетто. Но сейчас миланский клуб находится на втором месте. Отставание от лидирующего «Наполи» составляет три очка за три тура до финиша сезона.

    В первом матче в Испании «Интер» здорово сыграл в атаке. Встреча закончилась со счетом 3:3. Сможет ли миланский клуб порадовать фанатов и пробиться в финал ЛЧ?

  • Трансферный дайджест. 22 — 28 апреля
  • Камбязо — в Англию, Ромеро — в Испанию, выбор Та, страсти по Осимхену
  • 28/04/2025

    • «Барселона» рассчитывала на победу в первой встрече с «Интером», но выиграть не удалось. Исход противостояния решится в Милане. «Барселона» постарается доминировать. Каталонцы будут стремиться забить первыми, чтобы потом грамотно играть на контратаках.

    В Испании «Барселона» лидирует в Примере. Трофей очень близко. Есть немалые шансы выйти в финал Лиги чемпионов. Букмекеры в предстоящем матче отдают предпочтение каталонскому гранду.

    Ставка: Проход «Барселоны» за 1.71.

    «Смуха» — «Аль Гаиш»

    Футбол. Чемпионат Египта

    «Смуха» в таблице чемпионата Египта находится на 5-м месте. У команды 22 очка по итогам 21 матча. Ранее «Смуха» одержала 6 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 11 поражений.

    «Смуха» давно не побеждала. Безвыигрышная серия команды составляет шесть матчей. Последний раз клуб одерживал викторию 4 марта — тогда в гостях удалось взять верх над «Аль-Иттихадом» со счетом 1:0.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    «Аль Гаиш» находится на 4-м месте. Клуб набрал столько же очков, сколько и «Смуха», но сыграл на один матч меньше. В случае победы у «Аль Гаиша» будет шанс подняться на 3-ю строчку в таблице.

    Прогнозы и ставки на футбол

    В матче первого круга команды не выявили сильнейшего. Встреча закончилась со счетом 0:0. Удастся ли кому-то победить в этот раз?

    Ставка: Обе не забьют за 1.52.

    «Мэйчжоу Хакка» — «Шанхай Шэньхуа»

    Футбол. Чемпионат Китая

    «Мэйчжоу Хакка» располагается на 10-й строчке в таблице чемпионата Китая. У клуба 12 набранных очков. Ранее «Мэйчжоу Хакка» одержала три победы, три раза сыграла вничью и потерпела 4 поражения.

    Текущий месяц «Мэйчжоу Хакка» начала с поражения. Клуб уступил «Циндао Юс Айленд» со счетом 1:3. В апреле команда смогла одержать лишь две победы в шести встречах.

  • Неожиданный альянс. Как Модрич стал совладельцем «Суонси» и зачем ему это
  • Лука Модрич уже знает, чем будет заниматься после завершения игровой карьеры
  • 22/04/2025

    • «Шанхай Шэньхуа» является одним из претендентов на чемпионство. Команду возглавляет россиянин Леонид Слуцкий. Сейчас клуб идет вторым в таблице. Набрано 23 очка в 10 встречах.

    Букмекеры уверены в победе гостей. В минувшем сезоне «Шанхай Шэньхуа» выиграл на этом стадионе со счетом 2:0. Высока вероятность, что команда Леонида Слуцкого и на этот раз возьмет верх над «Мэйчжоу Хакка».

    Ставка: ТБ 3 за 1.63.

    Общий коэффициент — 4.23.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.97
  • Прогноз на матч Локомотив — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Касымпаша — Трабзонспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Дженоа — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Жирона — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.36
  • Экспресс дня 5 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч АВС — Боавишта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  2.50
  • Прогноз на матч Ред Булл Брагантино — Мирасол
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Жувентуде — Атлетико Минейро
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Бостон — Нью-Йорк
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Торонто — Флорида
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Оклахома — Денвер
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Урава Ред — Гамба Осака
  • Футбол
  • Завтра в 08:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Мэйчжоу Хакка — Шанхай Шеньхуа
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Экспресс дня 6 мая: прогноз и ставка за 4.23, статистика, коэффициенты матча 06.05.202522:00. «Барселона» выйдет в финал ЛЧ, «Шанхай Шэньхуа» проведет результативный матч в чемпионате Китая
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры