Экспресс дня 6 мая. Ставки и прогнозы на футбол

В очередном экспрессе рассмотрим матчи в Лиге чемпионов, а также в чемпионатах Египта и Китая На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Интер» — «Барселона»

Футбол. Лига чемпионов

«Интер» в текущем сезоне Серии А борется за скудетто. Но сейчас миланский клуб находится на втором месте. Отставание от лидирующего «Наполи» составляет три очка за три тура до финиша сезона.

В первом матче в Испании «Интер» здорово сыграл в атаке. Встреча закончилась со счетом 3:3. Сможет ли миланский клуб порадовать фанатов и пробиться в финал ЛЧ?

«Барселона» рассчитывала на победу в первой встрече с «Интером», но выиграть не удалось. Исход противостояния решится в Милане. «Барселона» постарается доминировать. Каталонцы будут стремиться забить первыми, чтобы потом грамотно играть на контратаках.

В Испании «Барселона» лидирует в Примере. Трофей очень близко. Есть немалые шансы выйти в финал Лиги чемпионов. Букмекеры в предстоящем матче отдают предпочтение каталонскому гранду.

Ставка: Проход «Барселоны» за 1.71.

«Смуха» — «Аль Гаиш»

Футбол. Чемпионат Египта

«Смуха» в таблице чемпионата Египта находится на 5-м месте. У команды 22 очка по итогам 21 матча. Ранее «Смуха» одержала 6 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 11 поражений.

«Смуха» давно не побеждала. Безвыигрышная серия команды составляет шесть матчей. Последний раз клуб одерживал викторию 4 марта — тогда в гостях удалось взять верх над «Аль-Иттихадом» со счетом 1:0.

«Аль Гаиш» находится на 4-м месте. Клуб набрал столько же очков, сколько и «Смуха», но сыграл на один матч меньше. В случае победы у «Аль Гаиша» будет шанс подняться на 3-ю строчку в таблице.

Прогнозы и ставки на футбол

В матче первого круга команды не выявили сильнейшего. Встреча закончилась со счетом 0:0. Удастся ли кому-то победить в этот раз?

Ставка: Обе не забьют за 1.52.

«Мэйчжоу Хакка» — «Шанхай Шэньхуа»

Футбол. Чемпионат Китая

«Мэйчжоу Хакка» располагается на 10-й строчке в таблице чемпионата Китая. У клуба 12 набранных очков. Ранее «Мэйчжоу Хакка» одержала три победы, три раза сыграла вничью и потерпела 4 поражения.

Текущий месяц «Мэйчжоу Хакка» начала с поражения. Клуб уступил «Циндао Юс Айленд» со счетом 1:3. В апреле команда смогла одержать лишь две победы в шести встречах.

«Шанхай Шэньхуа» является одним из претендентов на чемпионство. Команду возглавляет россиянин Леонид Слуцкий. Сейчас клуб идет вторым в таблице. Набрано 23 очка в 10 встречах.

Букмекеры уверены в победе гостей. В минувшем сезоне «Шанхай Шэньхуа» выиграл на этом стадионе со счетом 2:0. Высока вероятность, что команда Леонида Слуцкого и на этот раз возьмет верх над «Мэйчжоу Хакка».

Ставка: ТБ 3 за 1.63.

Общий коэффициент — 4.23.