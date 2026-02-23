В экспрессе разберем матчи в Лиге чемпионов. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз на матч Экспресс дня 24 февраля с коэффициентом для ставки за 7.98.

«Атлетико» — «Брюгге»

Футбол. Лига чемпионов

После 25 туров Примеры «Атлетико» занимает четвертую позицию, набрав 48 очков. В первом поединке против бельгийцев команда Диего Симеоне упустила победу, хотя дважды выходила вперед. Испанцы повели 2:0 благодаря голам Альвареса (с пенальти) и Лукмана, однако позволили сопернику восстановить равновесие. Даже третий забитый мяч не принес желаемого результата — «Брюгге» сравнял счет на 89-й минуте (3:3).

В чемпионате Испании «Атлетико» обыграл дома «Эспаньол» (4:2), но ранее крупно уступил «Райо Вальекано» (0:3). В целом сезон для «матрасников» складывается нестабильно: яркие победы чередуются с провалами. Шансы на золото в Примере минимальны, поэтому Лига чемпионов остается главным приоритетом.

Бельгийский клуб после 26 туров национального первенства идет третьим с 53 очками. Во внутреннем чемпионате «Брюгге» ранее одержал две победы кряду — над «Левеном» (2:1) и «Серкль Брюгге» (2:1). При этом сезон нельзя назвать безоблачным: к работе главного тренера Ивана Леко есть вопросы.

Симеоне явно делает ставку на успешное выступление в Лиге чемпионов. Кадровые потери у хозяев минимальны. В таких условиях «Атлетико» должен активно начать встречу и с первых минут оказывать давление на соперника, стремясь решить исход противостояния в свою пользу.

Ставка: Победа «Атлетико» за 1.40.

«Ньюкасл» — «Карабах»

Футбол. Лига чемпионов

В общем этапе Лиги чемпионов английский клуб финишировал 12-м, набрав 14 очков. До прямого выхода в 1/8 финала не хватило всего двух баллов, поэтому команде пришлось начинать плей-офф с 1/16.

В первой встрече против «Карабаха» «сороки» устроили настоящую голевую феерию — 6:1. Теперь ответный матч пройдёт в Англии, и хозяева подходят к нему с практически решённым вопросом о проходе дальше.

В АПЛ «Ньюкасл» недавно уступил «Манчестер Сити» (1:2), пропустив решающий мяч ещё в первом тайме. До этого команда обыграла «Астон Виллу» (3:1) в Кубке Англии. В пяти последних матчах во всех турнирах — три победы и два поражения, разница мячей 14:8.

Азербайджанский клуб завершил общий этап на 22-й позиции с 10 очками, сумев пробиться в плей-офф через напряжённую борьбу. Однако крупное поражение 1:6 в первой игре поставило команду в крайне сложное положение перед ответной встречей в Англии.

В национальном чемпионате «Карабах» одержал две победы подряд — над «Имишли» (1:0) и «Шамахы» (2:1), причём решающий мяч во втором случае был забит в компенсированное время. В Лиге чемпионов за последние три матча — победа над «Айнтрахтом» (3:2) и два поражения, при этом оборона пропустила 14 голов.

Ставка: Обе забьют за 1.89.

«Байер» — «Олимпиакос»

Футбол. Лига чемпионов

Леверкузенский «Байер» сделал серьёзную заявку на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Два безответных мяча в Греции — серьёзное преимущество. Немцы сыграли прагматично: выдержали давление хозяев, поймали их на быстрых атаках и реализовали стандарт. Теперь важно не растерять концентрацию, тем более после болезненного поражения в Бундеслиге от «Униона» (0:1), которое лишь добавило мотивации.

В матче чемпионата тренерский штаб поберёг ряд ключевых исполнителей. Патрик Шик, Эрнест Поку и Джарелл Куанса получили ограниченное игровое время, чтобы подойти к еврокубковой встрече в оптимальном состоянии. Их выход с первых минут должен усилить игру хозяев и снизить риск неожиданного сценария.

Домашняя арена традиционно помогает леверкузенцам действовать смело и результативно. Несмотря на отдельные осечки по ходу сезона, в целом команда стабильно контролирует игру перед своими болельщиками и редко позволяет сопернику диктовать условия.

После неудачной серии — поражения от «Панатинаикоса» и ничьей с «Левадиакосом» — греки уступили «Байеру» в первом матче. Однако в национальном чемпионате удалось реабилитироваться. «Олимпиакос» обыграл «Панетоликос» (2:0) и сохранил лидерство.

История выступлений «Олимпиакоса» на немецкой земле складывается непросто. За последние годы команда регулярно сталкивалась здесь с серьёзными трудностями, что добавляет скепсиса относительно возможного камбэка.

Ставка: ТМ 1.5 в первом тайме за 1.93.

Общий коэффициент — 7.98.