«Салават Юлаев» не потеряет очки на домашнем льду

прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.40

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Сибирь». Игра пройдет на «Уфа-Арене» 24 февраля. Начало встречи — в 17:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Салават Юлаев — Сибирь с коэффициентом для ставки за 2.40.

«Салават Юлаев»

Турнирное положение: В 57 матчах «Салават Юлаев» заработал 62 очка, а в таблице Востока обосновался на 6-м месте, на 1 турнирный пункт отстав от «Нефтехимика».

Последние матчи: Неделями ранее «Салават Юлаев» при домашних трибунах нанес поражение «Металлургу» Мг (4:3, бул.), после чего сгорел СКА в «Ледовом» (0:4).

Еще одну уверенную победу команда Виктора Козлова зафиксировала в гостевой встрече с «Трактором» (6:0). Тем временем возвращение на родную арену запомнилось поражением от «Спартака» (3:5).

Не сыграют: В составе «Салавата Юлаева» кадровые потери отсутствуют.

Состояние команды: Не в каждом матче «Салават Юлаев» демонстрирует безусловный класс, но на дистанции последних недель выглядит по своим меркам здорово.

В девяти предыдущих матчах команда Виктора Козлова утвердила семь победных результатов. На этом же отрезке уфимцы не пропускали больше одной шайбы в пяти случаях.

«Сибирь»

Турнирное положение: По итогам 60 проведенных встреч «Сибирь» закрепилась на 8-й позиции в Восточной конференции с 57 очками на балансе. На 6 зачетных баллов сибиряки опережают «Амур».

Последние матчи: В турнирно значимом матче 18 февраля «Сибирь» на своей территории потерпела поражение от «Амура» (1:2, от).

Потерей еще одного зачетного балла обернулась игра на льду «Авангарда» (1:2, бул.). Последнюю встречу команда Ярослава Люзенкова провела на арене «Нефтехимика», где также проиграла (0:1).

Не сыграют: Михаил Абрамов, Тимур Ахияров, Валентин Пьянов.

Состояние команды: На фоне мощных результатов в конце января февральская серия «Сибири» является не такой убедительной, хотя и в последние недели команда фрагментарно демонстрировала высокое исполнение.

Тем не менее в пяти матчах из восьми последних команда Ярослава Люзенкова обошлась без побед, в том числе и в домашней игре против «Амура» — единственного преследователя в борьбе за восьмерку.

Статистика для ставок

«Салават Юлаев» победил в 2 последних личных встречах с разницей в 3 шайбы

«Салават Юлаев» не проигрывает «Сибири» на домашнем льду на протяжении 5 последних матчей

В 4 личных встречах из 5 последних на льду «Салавата Юлаева» было забито больше 6.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Салавата Юлаева» оценивается букмекерами в 2.15, ничья — в 4.29, победа «Сибири» — в 3.01.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.20, на тотал меньше 5.5 — за 1.73.

Прогноз: «Салават Юлаев» переживает лучшую форму с начала сезона. Команда, как правило, уверенно справляется с топами и набирает очки в домашних стенах. «Сибири» на этом фоне будет сложно сбить уфимцев со столь уверенного темпа.

2.40 «Салават Юлаев» не проиграет + ТМ 5.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка: «Салават Юлаев» не проиграет + ТМ 5.5 за 2.40.

Прогноз: В большинстве последних матчей «СЮ» демонстрирует образцовую игру в защите. Во встрече с «Сибирью» команда Виктора Козлова не станет отходить от этого тактического принципа и вновь проявит себя с лучшей стороны в оборонительном ключе.

2.26 Индивидуальный тотал «Сибири» меньше 2 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка: Индивидуальный тотал «Сибири» меньше 2 за 2.26.