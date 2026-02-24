Матч в Уфе обещает пройти под знаком тактики и дисциплины. «Салават Юлаев» традиционно агрессивен дома и в 2026 году уступил на «Уфа-Арене» лишь трижды, что делает хозяев фаворитом с точки зрения контроля темпа и владения инициативой. При этом статистика очных встреч говорит о сдержанном характере противостояния: в 15 из 17 последних матчей «Сибирь» не забрасывала более двух шайб. Новосибирцы подходят к игре с проблемами в атаке — всего две шайбы в трёх последних встречах. Всё это формирует ожидание плотной, вязкой игры с преимуществом уфимцев и ограниченным количеством голевых эпизодов

Итоги 1-го периода

20' Первый период окончен! Откровенно скучный первый период, ждём более зрелищного хоккея в оставшееся время матча.

20' Ряд бросков нанесли хозяева, но Бердин пока не планирует пропускать! 11-2 по броскам!

20' Минута до конца первого периода!

19' Удаление у «Сибири»: Егор Зайцев наказан за задержку соперника.

18' Горшков бросил в створ, но совсем не опасно было — Бердин легко справился!

17' Стюарт заблокировал бросок Орлова.

16' Косолапов из левого круга бросал в ближний угол, но Вязовой всё контролировал!

15' Теперь более прицельный обмен бросками, на этот раз в створ попали Зайцев и Фаизов, но вратари надёжно сыграли!

14' Яковлев и Кузнецов обменялись бросками, но оба в створ не попали!

13' Броссо в створ попал, но не опасно было!

12' Ян с кистей бросал, но справился Бердин.

01' Кулик от синей линии бросал, но без видимых проблем справился Бердин.

10' Игра не самая зрелищная, 2-1 по броскам в створ!

09' Локтионов дважды бросал, но оба раза мимо створа уфимцев.

09' В полном составе хозяева!

08' Приски от синей линии бросал, но Вязовой без проблем справился!

07' Косолапов набрасывал от левого борта на пятак, где Андреофф коньков чуть не подправил шайбу в ворота, но не попал в створ.

07' Первое удаление в матче: Девин Броссо («Салават Юлаев») будет отбывать наказание за задержку соперника клюшкой.

05' Стюарт заблокировал бросок Зайцева!

04' Косолапов выиграл борьбу на пятаке, но бросил выше ворот!

03' Ремпал бросал, но снова выручил Бердин!!!

02' Василевский из правого круга бросил в ближний угол ворот, но Бердин выручил!

01' Матч начался! Вбрасывание выиграли гости!

До матча

16:59 Ждём зрелищной и бескомпромиссной игры! Трансляцию для вас проведёт Андрей Герасимов.

16:57 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

16:55 Основные вратари: Семён Вязовой и Михаил Бердин.

16:40 Главный судья: Дмитрий Беляев (Москва, Россия); Главный судья: Николай Акузовский (Тольятти, Россия); Линейный: Сергей Болдырев (Тольятти, Россия); Линейный: Максим Строганов (Тольятти, Россия).

16:35 Матч пройдёт на «Уфа-Арене» (Уфа, Россия), вместимостью 8522 зрителей.

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Салавата Юлаева»

Салават Юлаев: Семён Вязовой, Илья Коновалов, Григорий Панин, Дин Стюарт, Сергей Варлов, Евгений Кулик, Никита Зоркин, Ярослав Цулыгин, Алексей Василевский, Артём Горшков, Джек Родевальд, Шелдон Ремпал, Девин Броссо, Данил Алалыкин, Владислав Ефремов, Артём Пименов, Егор Сучков, Денис Ян, Владимир Бутузов, Артур Фаизов, Евгений Кузнецов, Александр Жаровский.

Стартовый состав «Сибири»

Сибирь: Михаил Бердин, Семён Кокаулин, Егор Зайцев, Егор Аланов, Чейз Приски, Фёдор Гордеев, Никита Баклашёв, Михаил Орлов, Даниил Валитов, Павел Ткаченко, Илья Федотов, Семён Кошелев, Антон Косолапов, Андрей Локтионов, Энди Андреофф, Максим Сушко, Иван Климович, Вячеслав Лещенко, Сергей Широков, Алексей Яковлев, Тейлор Бек, Илья Люзенков.

Салават Юлаев

Уфимцы проводят неровный, но в целом качественный отрезок. В девяти последних матчах команда одержала семь побед, уступив лишь СКА (0:4) и «Спартаку» (3:5). При этом амплитуда результатов заметна: между этими поражениями — разгром «Трактора» (6:0). В 2026 году «Салават» проиграл дома только трижды, что подтверждает силу «Уфа-Арены» как фактора давления. Команда Виктора Козлова остается одной из самых надежных на Востоке. Семен Вязовой входит в пятерку лучших голкиперов лиги с показателем 93,1% отраженных бросков. Однако дисциплина — уязвимое место: в игре со «Спартаком» три из четырех первых шайб были пропущены в меньшинстве. При этом в атаке уфимцы сохраняют вариативность и глубину состава, что позволяет стабильно создавать моменты.

Сибирь

Новосибирцы занимают восьмую строчку Востока, имея 57 очков, и сохраняют отрыв от преследователей в шесть баллов. Однако текущая форма вызывает вопросы. В последних пяти матчах — две победы и три поражения, а в трех недавних встречах команда забросила всего две шайбы. После яркого разгрома «Сочи» (10:1) атака заметно сбавила обороты. Проблема — реализация и игра против организованной обороны. Поражение от «Нефтехимика» (0:1) при 25 бросках в створ стало показательным. Кроме того, «Сибирь» в семи из восьми последних матчей не забрасывала более двух шайб. Команда часто уходит в овертаймы, но в дополнительных периодах стабильности не хватает.

Личные встречи

В 15 из 17 последних очных матчей «Сибирь» не забрасывала более двух шайб, а в 16 из 17 случаев общий тотал не превышал семи голов. В текущем сезоне команды встречались трижды: новосибирцы выиграли первый матч по буллитам, но затем дважды уступили с разницей в три шайбы. В обоих победных матчах «Салавата» дублями отметился Александр Хохлачев.

