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    «Спартак» победит махачкалинское «Динамо», «Валенсия» и «Севилья» не забьют друг другу

    Экспресс дня 11 апреля. Ставки и прогнозы на футбол

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    Деян Станкович
    В очередном экспрессе рассмотрим матчи в чемпионатах России, Испании и Италии На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Спартак» — «Динамо» Махачкала

    Футбол. Чемпионат России

    «Спартак» готовится к матчу в хорошем настроении. Ранее красно-белые завоевали три очка в противостоянии с «Ростовом». Москвичи одержали в этой встрече разгромную победу.

    Сейчас «Спартак» идет вторым в таблице РПЛ. В активе команды 47 очков. У спартаковцев 14 побед, 5 ничьих и 4 поражения.

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  • 04/04/2025

    • «Динамо» Махачкала хорошо проводит нынешний сезон. Клуб идет в топ-10. В 23-х матчах набрано 24 очка.

    Матч первого круга состоялся в сентябре 2024 года. Команды победителя не выявили. «Динамо» Махачкала и «Спартак» сыграли вничью 1:1.

    Ставка: Победа «Спартака» за 1.48.

    «Валенсия» — «Севилья»

    Футбол. Чемпионат Испании

    «Валенсия» приятно удивила своих поклонников 5 апреля. Команда встречалась в гостях с мадридским «Реалом». «Летучие мыши» неожиданно победили со счетом 2:1.

    Прогнозы и ставки на футбол

    В целом у «Валенсии» две победы кряду в Примере. Сейчас клуб идет на 14-м месте в таблице. Набрано 34 очка в 30 встречах.

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    • «Севилья» находится на 12-й строчке. У команды 9 побед, 9 ничьих и 12 поражений. Клуб набрал 36 очков в 30 матчах.

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    В последних трех матчах «Севилья» потерпела три поражения. Ранее команда уступила «Атлетику», «Бетису» и «Атлетико». «Севилья» не побеждает в Примере с 9 марта.

    Последний матч команды провели 11 января. Тогда «Севилья» и «Валенсия» сыграли вничью 1:1.

    Ставка: Обе не забьют за 1.82.

    «Удинезе» — «Милан»

    Футбол. Чемпионат Италии

    «Удинезе» ранее потерпел три поражения кряду. У команды явно наметился кризис. До этого «Удинезе» уступил «Вероне», «Интеру» и «Дженоа».

    Последнюю викторию «Удинезе» отпраздновал 1 марта. Тогда команда принимала «Парму». Была одержана победа со счетом 1:0.

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    • «Милан» находится на девятом месте. У клуба 48 набранных очков. На данный момент у россонери 13 побед, 9 ничьих и 9 поражений.

    В апреле «Милан» провел два матча. Команда дважды сыграла вничью. Ранее «Милан» разошелся миром с «Интером» и «Фиорентиной».

    Букмекеры не видят явного фаворита в предстоящей встрече. Однако у «Милана» шансы на победу немного выше.

    Ставка: ТБ 2 за 1.42.

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    Экспресс дня 11 апреля: прогноз и ставка за 4.23, статистика, коэффициенты матча 11.04.202522:00. «Спартак» победит махачкалинское «Динамо», «Валенсия» и «Севилья» не забьют друг другу
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