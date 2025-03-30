«Интер» еле обыграл «Удинезе». Тревожные звоночки слышны всё громче

«Интер» продолжает маршировать к титулу, добывая уже пятую победу подряд, но матч против «Удинезе» вряд ли оставил у болельщиков чувство полной уверенности. Да, команда Симоне Индзаги снова показала свою силу в атаке, да, Федерико Димарко раздал два блестящих ассиста, но концовка встречи вышла слишком тревожной. Вместо спокойного завершения игры пришлось буквально выживать, и, если бы не Янн Зоммер, всё могло закончиться совсем иначе.

Футбол. Италия. Серия А Интер — Удинезе 2:1 Голы: 1:0 Марко Арнаутович (12'), 2:0 Давиде Фраттези (29'), 2:1 Умар Соле (71') Интер: Ян Зоммер, Бенжамен Павар, Франческо Ачерби, Карлос Аугусто, Маттео Дармиан (Никола Залевский, 76'), Федерико Димарко (Янн Биссекк, 63'), Давиде Фраттези (Николо Барелла, 63'), Хакан Чалханоглу (Кристьян Аслани, 64'), Генрих Мхитарян, Марку Тюрам, Марко Арнаутович (Хоакин Корреа, 55') Удинезе: Мадука Окойе, Кингсли Эхизибуэ, Умар Соле, Юрген Эккеленкамп (Симоне Пафунди, 79'), Ассан Камара (Rui Modesto, 70'), Санди Ловрич (Икер Браво, 46'), Йеспер Карлстрём (Ойер Саррага, 70'), Артюр Атта (Мартин Пайеро, 70'), Яка Бийол, Лоренцо Лукка, Thomas Kristensen Предупреждения: Simone Inzaghi (47'), Кристьян Аслани (90 + 1'), Simone Inzaghi (90 + 3'), Николо Барелла (90 + 4')

Димарко диктует темп

С первых минут стало ясно, что «Интер» знает о своём статусе фаворита. Уже на первой минуте Хакан Чалханоглу пробил чуть мимо цели, а вскоре Давиде Фраттези сотряс штангу после затяжной атаки. «Нерадзурри» включили давление, но в завершающей стадии немного не хватало точности.

Первый гол был лишь делом времени, и, когда он случился, это выглядело как хорошо отрепетированная комбинация. Федерико Димарко получил мяч на левом фланге, выждал идеальный момент и выкатил в центр штрафной под удар Марко Арнаутовичу. Австриец не сплоховал, отправив мяч в сетку одним касанием — 1:0.

Марко Арнаутович globallookpress.com

Прошло всего 17 минут — и Димарко снова сотворил момент (почти — чудо). На этот раз его навес нашёл в штрафной Давиде Фраттези, который пробил без помех — 2:0.

Всё шло к тому, что матч плавно завершится рутинной победой хозяев. «Интер» доминировал, «Удинезе» никак не мог найти свою игру. Но второй тайм показал, что в Серии A никому нельзя расслабляться, особенно лидеру.

Федерико Димарко globallookpress.com

«Интер» неожиданно начал терять игру

После перерыва хозяева сбавили обороты, отдав инициативу гостям. «Удинезе» этим воспользовался. Команда создавала всё большее давление, но до голевых моментов дело долго не доходило. Однако на 71-й минуте ситуация резко изменилась.

Омар Соле получил мяч в центре поля, прорвался вперёд и внезапно пробил метров с 20-ти. Мяч вонзился в сетку, заставив стадион притихнуть — 2:1. И вот тут у «Интера» начались реальные проблемы.

Зоммер — последний бастион

Остаток матча превратился для миланцев в борьбу за выживание. «Удинезе» почувствовал слабость соперника и пошёл вперёд, а «Интер» в ответ слишком глубоко сел в оборону, отдав инициативу.

Янн Зоммер globallookpress.com

На 78-й минуте Лоренцо Лукка выиграл воздух в штрафной и бил головой в угол — Янн Зоммер в потрясающем прыжке вытащил мяч. Уже в компенсированное время всё тот же Соле пробивал с нескольких метров после углового — и снова швейцарский голкипер спас хозяев.

Настолько нервная концовка вывела из себя даже Индзаги. Главный тренер «Интера» выбежал на поле, протестуя против решений арбитра, и получил вторую жёлтую карточку.

Недовольный Симоне Индзаги globallookpress.com

Победа есть — напрашиваются выводы

Финальный свисток зафиксировал победу «Интера», который остался лидером, но игра оставила вопросы. Почему команда, так уверенно начавшая матч, оказалась в такой глубокой обороне? Почему после 2:0 хозяева перестали держать темп? Особенно учитывая то, что в соперниках был «Удинезе» — тот самый, который 2 недели назад проиграл «Вероне» дома.

Календарь и таблица Серии А

Да, у «Интера» есть запас прочности, но осечки в концовке могут дорого стоить в борьбе за Скудетто. Впереди решающие матчи сезона — и, если миланцы хотят не просто взять титул, а сделать это уверенно, такие уроки необходимо усваивать.