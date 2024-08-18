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    «Зенит» снова победит, «Челси» и «Манчестер Сити» не станут отсиживаться в защите

    Экспресс дня 18 августа. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 18 августа
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    Александр Максименко
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах России и Англии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Химки» — «Зенит»

    Футбол. Чемпионат России

    В РПЛ «Химки» не так давно порадовали фанатов двумя победами над «Оренбургом» и «Рубином». Но затем последовали два поражения кряду. Подмосковный коллектив уступил «Пари НН» и «Ростову».

    Теперь «Химки» сразятся с лидером РПЛ. Хозяев ждет крайне непростой матч. Букмекеры не верят в сенсацию.

    «Зенит» в минувшем сезоне немало критиковали, но сейчас клуб находится в прекрасной форме. На старте РПЛ были одержаны четыре победы. Команда забила 14 мячей и ни одного не пропустила. Статистика просто фантастическая.

    Нельзя не отметить прекрасную результативность Максима Глушенкова. Форвард отлично вписался в игру «Зенита». Высока вероятность, что нападающему удастся поразить и ворота «Химок».

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Ставка: Победа «Зенита» за 1.40.

    «Челси» — «Манчестер Сити»

    Футбол. Чемпионат Англии

    Летом «Челси» сменил главного тренера. Вместо Маурисио Почеттино команду возглавил Энцо Мареска. Ранее команда провела немало спаррингов. Победа была одержана лишь одна — над «Америкой» со счетом 3:0.

    В товарищеских матчах «Челси» также встречался с «Манчестер Сити», «Реалом» и «Интером». «Горожанам» и «сливочным» лондонцы проиграли, а с подопечными Симоне Индзаги удалось сыграть вничью.

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    • «Манчестер Сити» в прошлом сезоне выигрывал АПЛ, но не смог положить медали в национальный Кубок. В мае команда проиграла «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии и осталась без трофея.

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    Но новый сезон «Манчестер Сити» начал удачно. Был завоеван Суперкубок Англии. Подопечные Хосепа Гвардиолы вернули должок «Манчестер Юнайтед», победив «красных дьяволов» в серии пенальти.

    Ставка: Обе забьют за 1.53.

    «Спартак» — «Факел»

    Футбол. Чемпионат России

    «Спартак» летом сменил наставника. Деян Станкович уже вошёл в курс дела. Стоит отметить, что красно-белые отлично играют в Кубке России, где уже завоевали 6 очков. Ранее были разгромлены «Динамо» (Москва) и «Крылья Советов» с одинаковым счетом 3:0.

    В чемпионате России «Спартак» идет на 5-м месте. Москвичи в четырех поединках набрали 7 очков. Ранее столичный коллектив дома не смог победить «Ахмат» (0:0).

    Календарь и таблица РПЛ

    «Факел» провалил начало сезона. Сейчас команда замыкает таблицу РПЛ. В четырех матчах набрано только одно очко.

    До этого «Факел» уволил главного тренера. Был отправлен в отставку Игорь Черевченко. Вместо него назначили Дмитрия Пятибратова.

    Букмекеры не верят, что аутсайдер преподнесет сюрприз. У «Спартака» не должно возникнуть проблем.

    Ставка: Победа «Спартака» за 1.40.

    Общий коэффициент — 3.00.

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    Экспресс дня 18 августа: прогноз, ставка (3.00), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 18.08.2024. Экспресс. «Зенит» снова победит, «Челси» и «Манчестер Сити» не станут отсиживаться в защите
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