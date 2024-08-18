В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах России и Англии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Химки» — «Зенит»

Футбол. Чемпионат России

В РПЛ «Химки» не так давно порадовали фанатов двумя победами над «Оренбургом» и «Рубином». Но затем последовали два поражения кряду. Подмосковный коллектив уступил «Пари НН» и «Ростову».

Теперь «Химки» сразятся с лидером РПЛ. Хозяев ждет крайне непростой матч. Букмекеры не верят в сенсацию.

«Зенит» в минувшем сезоне немало критиковали, но сейчас клуб находится в прекрасной форме. На старте РПЛ были одержаны четыре победы. Команда забила 14 мячей и ни одного не пропустила. Статистика просто фантастическая.

Нельзя не отметить прекрасную результативность Максима Глушенкова. Форвард отлично вписался в игру «Зенита». Высока вероятность, что нападающему удастся поразить и ворота «Химок».

Прогнозы и ставки на АПЛ

Ставка: Победа «Зенита» за 1.40.

«Челси» — «Манчестер Сити»

Футбол. Чемпионат Англии

Летом «Челси» сменил главного тренера. Вместо Маурисио Почеттино команду возглавил Энцо Мареска. Ранее команда провела немало спаррингов. Победа была одержана лишь одна — над «Америкой» со счетом 3:0.

В товарищеских матчах «Челси» также встречался с «Манчестер Сити», «Реалом» и «Интером». «Горожанам» и «сливочным» лондонцы проиграли, а с подопечными Симоне Индзаги удалось сыграть вничью.

«Манчестер Сити» в прошлом сезоне выигрывал АПЛ, но не смог положить медали в национальный Кубок. В мае команда проиграла «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии и осталась без трофея.

Но новый сезон «Манчестер Сити» начал удачно. Был завоеван Суперкубок Англии. Подопечные Хосепа Гвардиолы вернули должок «Манчестер Юнайтед», победив «красных дьяволов» в серии пенальти.

Ставка: Обе забьют за 1.53.

«Спартак» — «Факел»

Футбол. Чемпионат России

«Спартак» летом сменил наставника. Деян Станкович уже вошёл в курс дела. Стоит отметить, что красно-белые отлично играют в Кубке России, где уже завоевали 6 очков. Ранее были разгромлены «Динамо» (Москва) и «Крылья Советов» с одинаковым счетом 3:0.

В чемпионате России «Спартак» идет на 5-м месте. Москвичи в четырех поединках набрали 7 очков. Ранее столичный коллектив дома не смог победить «Ахмат» (0:0).

Календарь и таблица РПЛ

«Факел» провалил начало сезона. Сейчас команда замыкает таблицу РПЛ. В четырех матчах набрано только одно очко.

До этого «Факел» уволил главного тренера. Был отправлен в отставку Игорь Черевченко. Вместо него назначили Дмитрия Пятибратова.

Букмекеры не верят, что аутсайдер преподнесет сюрприз. У «Спартака» не должно возникнуть проблем.

Ставка: Победа «Спартака» за 1.40.

Общий коэффициент — 3.00.