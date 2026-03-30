В понедельник, 30 марта, «Динамо Москва» примет на своем льду «Динамо Минск» в рамках четвертого матча серии 1/8 финала Кубка Гагарина. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

19:15 Судейская бригада матча «Динамо Москва» — «Динамо Минск»: главные судьи — Беляев Сергей и Наумов Денис, линейные судьи — Зайцев Валентин и Куприянов Максим.

19:10 Сегодняшний матч пройдет в Москве на «ВТБ Арене».

19:00 Приветствуем всех любителей хоккея! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию четвертого матча в серии «Динамо Москва» — «Динамо Минск» в рамках 1/8 финала Кубка Гагарина. Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Составы команд

«Динамо Москва»: Подъяпольский Владислав, Ожиганов Игорь, Пыленков Даниил, Сикьюра Дилан, Уил Джордан, Гусев Никита, Шараканов Магомед, Адамчук Кирилл, Дер-Аргучинцев Семён, Швец-Роговой Артём, Слепышев Антон, Сергеев Артём, Кол Тимур, Комтуа Максим, Ильенко Артём, Мамин Максим, Калиниченко Роман, Римашевский Егор, Зинченко Иван, Кудрявцев Павел.

«Динамо Минск»: Фукале Зак, Брук Джошуа, Уэлле Ксавье, Энас Сэм, Пинчук Виталий, Лимож Алекс, Диц Даррен, Смит Тай, Галиев Станислав, Шипачёв Вадим, Мороз Вадим, Мелош Николас, Хэмилтон Роберт, Усов Илья, Спунер Райан, Липский Даниил, Лайл Брэйди, Салыго Николай, Стась Андрей, Кузнецов Сергей.

«Динамо Москва»

Московское «Динамо» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги не отличалось стабильностью и выступала рывками — то показывала изумительный уровень хоккея, то проигрывала несколько матчей подряд. В итоге москвичи финишировали на седьмом месте в Западной конференции.

Плей-офф московское «Динамо» начинало с двух гостевых матчей, в которых у команды откровенно ничего не получилось. В итоге поражения со счетом 1:3 и 1:4. Надежда была на домашний лед, где московский клуб традиционно играет хорошо. Но и там ничего не получилось — поражение 1:2 в овертайме.

«Динамо Минск»

Минское «Динамо» было великолепно в нынешнем сезоне в регулярно чемпионате Континентальной хоккейной лиги. В итоге «зубры» заняли второе место в Западной конференции и стали лучшими по количеству заброшенных шайб, что говорит о мощи атакующей линии команды.

Статус фаворита в паре минчане подтвердили в этой серии, выиграв три стартовых матча 1/8 финала Кубка Гагарина. В двух первых встречах «зубры» играли дома и победили 3:1 и 4:1 соответственно. В третьей игре белорусский клуб также пропустил одну, но забросил при этом дважды — последнюю шайбу в овертайме.

Личные встречи

Между собой соперники играли в 2026 году до плей-офф два раза и взяли по одному матчу — обе встречи проходили на льду московского клуба. В 1/8 финала минское «Динамо» ведет 3:0! «Зубры» выиграли два домашних матча, пропусти в сумме две шайбы (3:1 и 4:1). В Москве минчане в овертайме склонили чашу весов в свою сторону (2:1).

