В понедельник, 30 марта, московский «Спартак» примет ярославский «Локомотив» в рамках 1/8 финала плей-офф Кубка Гагарина. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

До матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

19:20 Матч пройдет на стадионе «Мегаспорт» в Москве, вмещающем 12 396 зрителей.

19:10 Главными судьями матча будут Гамалей Евгений и Никита Шалагин.

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Спартака»

«Спартак»: Георгиев, Загидулин; Ярош, Вишневский, Орлов, Бычков, Королёв, Миронов; Мальцев, Пивчулин, Морозов, Локхарт, Порядин, Коростелёв, Мансуров, Гутик, Рубцов, Холодилин, Беляев, Филин.

Стартовый состав «Локомотива»

«Локомотив»: Мельничук, Исаев; Елесин, Береглазов, Гернат, Ульев, Черепанов, Рафиков, Мисюль, Сергеев; Кирьянов, Николаев, Иванов, Паник, Каюмов, Радулов, Красковский, Сурин, Берёзкин, Шалунов, Полунин, Алексеев.

«Спартак»

Регулярный сезон «Спартак» завершил на 8-й позиции в западном рейтинге. С 79 очками в наличии, красно-белые на 2 балла отстали от СКА, «Торпедо» и «Динамо» Москва. После трех поражений кряду на флажке общей стадии чемпионата «Спартак» уступил «Локомотиву» в ярком по содержанию первом матче (3:5). В более скромной встрече в Ярославле команда Алексея Жамнова вырвала победу в овертайме (2:1, от). В таком же стиле разобраться с соперниками в дополнительном периоде домашней игры у москвичей не получилось (3:4, от).

«Спартак» забыл о структурных основах и решил вести борьбу с самой образцовой командой Запада за счет агрессии и темпового хоккея. Однако в большинстве случаев команда по-прежнему испытывает проблемы с концентрацией. Грубые ошибки в обороне раз за разом нарушают игровой рисунок, вынуждая отталкиваться от действий соперника. Тем временем в восьми предыдущих матчах красно-белые установили только две победы. У «Спартака» потерь нет.

«Локомотив»

Общий этап чемпионата «Локомотив» завершил в статусе лидера Западной конференции, набрав 98 очков. На 10 пунктов ярославцы опередили 2-е «Динамо» Минск. В первой кубковой встрече «Локомотив» горел «Спартаку» 0:2, но сумел добиться волевой победы (5:3). В более вязкой борьбе, которой была продиктована вторая игра, коллектив Боба Хартли уступил (2:1, от). На столичном льду «Локомотив» вырвал победу благодаря голу Артура Каюмова в овертайме (4:3, от).

«Локомотив» по ходу сезона принято было воспринимать как образец тактической нерушимости, тогда как в плей-офф нервы у команды Боба Хартли начали шалить. С точки зрения промежуточных результатов у «Ярославля» все хорошо, но игра в обороне временами вызывает вопросы, которых не возникало в подавляющем большинстве регулярных матчей. У «Локомотива» потерь нет.

Личные встречи

В рамках плей-офф Кубка Гагарина команды провели 3 матча. В 2-ух играх победил «Локомотив» (5:3 и 3:4 ОТ), в 1-ой «Спартак» (1:2 ОТ). «Локомотив» одержал 7 побед в 8 последних матчах на льду «Спартака».

