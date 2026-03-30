В этом экспрессе разберем матчи в решающем раунде плей-офф европейской квалификации к ЧМ-2026. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз на матч Экспресс дня 31 марта с коэффициентом для ставки за 5.81.

Босния и Герцеговина — Италия

Футбол. ЧМ-2026. Финал плей-офф

Босния и Герцеговина прошла в финал плей-офф европейской квалификации через настоящее испытание на выносливость. В полуфинале команда провела все 120 минут, а затем ещё и серию пенальти. Матч с Уэльсом получился крайне энергозатратным: уже в дополнительное время боснийские футболисты регулярно оказывались на газоне из-за судорог, что наглядно говорит о колоссальной физической нагрузке. Даже с учётом паузы в несколько дней восстановиться на 100% к новой игре будет крайне сложно, особенно возрастным лидерам вроде Эдина Джеко.

Италия, в отличие от соперника, в полуфинале не отдала столько сил. Победа над Северной Ирландией со счётом 2:0 выглядела уверенно по результату, хотя по игре чувствовалось давление — сказывался груз ответственности после пропуска двух последних чемпионатов мира.

В предстоящей встрече именно Италия должна забирать инициативу и контролировать ход игры. Боснийцы, вероятнее всего, будут действовать вторым номером, рассчитывая на контратаки и стандарты. Однако есть важный нюанс: как показал матч с Уэльсом, при необходимости команда способна резко прибавлять в атаке и играть гораздо смелее.

С учётом усталости Боснии и более высокого класса гостей, логично ожидать преимущества Италии. Игра имеет все предпосылки получиться результативной.

Ставка: ТБ 2 гола за 1.57.

Чехия — Дания

Футбол. ЧМ-2026. Финал плей-офф

Сборная Чехии выдала один из самых драматичных матчей полуфинальной стадии, сумев спастись во встрече с Ирландией. Уже к середине первого тайма команда оказалась в крайне сложной ситуации, уступая 0:2, но быстро вернулась в игру благодаря реализованному пенальти Патрика Шика. А в концовке основного времени Чехия дожала соперника, сравняв счёт после стандарта. В серии пенальти хозяева также проявили характер, воспользовавшись ошибками оппонента и вырвав победу. Такой сценарий, безусловно, добавляет уверенности, но при этом оставляет вопросы к игре в обороне.

Сборная Дании, напротив, провела свою полуфинальную встречу гораздо увереннее. Несмотря на непростой первый тайм против Северной Македонии, во второй половине скандинавы полностью захватили инициативу и реализовали практически все свои моменты, доведя дело до разгрома 4:0.

В предстоящем матче именно датчане выглядят более сбалансированным коллективом. Их атакующая линия, представленная игроками из топ-чемпионатов, способна регулярно создавать давление и вскрывать даже организованную оборону. У Чехии же есть свои козыри впереди — тот же Шик и поддержка партнёров позволяют команде стабильно находить моменты.

Сценарий встречи во многом будет зависеть от первого гола. Если одна из команд выйдет вперёд к середине второго тайма, игра почти наверняка раскроется. Чехия уже показала, что способна отыгрываться и идти вперёд большими силами, а Дания комфортно чувствует себя в быстрых атаках и на свободном пространстве.

Ставка: Обе забьют за 1.90.

Косово — Турция

Футбол. ЧМ-2026. Финал плей-офф

Сборная Косово подходит к этой встрече в отличной форме. Команда не проигрывает уже шесть матчей подряд и по ходу этого отрезка сумела обыграть крепких соперников вроде Швеции и Словении, а также не уступить Швейцарии. Полуфинал против Словакии стал настоящим испытанием: косовары пропустили первыми, но проявили характер и в итоге вырвали победу со счётом 4:3. Это ещё раз подтверждает, что команда умеет адаптироваться по ходу игры и не теряется даже в сложных ситуациях.

Команда Винченцо Монтеллы обладает серьёзным подбором игроков, особенно в атаке, и на дистанции выглядит стабильнее. Да, полуфинал против Румынии получился не самым убедительным — турки создали немного моментов и выглядели не так ярко впереди, как обычно. Однако такие матчи часто случаются на стадии плей-офф, где результат выходит на первый план, и Турция всё же добилась своего.

Важно учитывать стиль команд. Косово, несмотря на хорошие результаты, нередко допускает ошибки в обороне, что было заметно во встрече со Словакией. Турция же умеет наказывать за такие огрехи за счёт индивидуального мастерства игроков группы атаки. При этом и сами турки не всегда безупречны сзади, особенно в выездных матчах, где давление трибун может сказываться.

Сценарий встречи вполне может получиться осторожным на старте: слишком высока цена ошибки. Косово, вероятно, сделает акцент на компактности и контратаках, а Турция будет постепенно забирать мяч под контроль. Но если одна из команд откроет счёт, игра раскроется — и тогда возрастёт вероятность обмена голами.

В итоге фактор домашнего поля поможет Косово навязать борьбу, но класс и опыт Турции в решающих матчах могут стать определяющими. Оптимально здесь рассматривать победу гостей в упорной игре.

Ставка: Победа Турции за 1.95.

