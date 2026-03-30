Четвёртая встреча становится ключевой для обеих команд с точки зрения сценария серии. «Нефтехимик» вынужден играть на пределе, так как поражение увеличит отставание до 1–3 и существенно снизит шансы на выход дальше. «Авангард», в свою очередь, получает возможность закрепить преимущество и приблизиться к закрытию серии

До матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

19:20 Основные вратари: Филипп Долганов и Никита Серебряков.

19:15 Главный судья: Виктор Бирин (Москва, Россия); Главный судья: Виктор Спирин (Тюмень, Россия); Линейный: Егор Булычев (Россия); Линейный: Ярослав Париков (Москва, Россия).

19:00 Матч пройдёт на «Нефтехим-Арене» (Нижнекамск, Россия), вместимостью 6 050 зрителей.

Стартовые составы команд:

Стартовый состав «Нефтехимика»

Нефтехимик: Ярослав Озолин, Филипп Долганов, Фёдор Крощинский, Никита Хлыстов, Динар Хафизуллин, Лука Профака, Артём Сериков, Тимур Хайруллин, Илья Пастухов, Никита Попугаев, Матвей Надворный, Александр Дергачёв, Севастьян Соколов, Григорий Селезнёв, Данила Квартальнов, Герман Точилкин, Евгений Митякин, Никита Хоружев, Никита Артамонов, Андрей Белозёров, Матвей Заседа, Дамир Жафяров.

Стартовый состав «Авангарда»

Авангард: Андрей Мишуров, Никита Серебряков, Вячеслав Войнов, Марсель Ибрагимов, Дамир Шарипзянов, Джозеф Чеккони, Максим Лажуа, Михаил Гуляев, Артём Блажиевский, Майкл Маклауд, Кирилл Долженков, Джованни Фьоре, Константин Окулов, Эндрю Потуральски, Михаил Котляревский, Наиль Якупов, Игорь Мартынов, Николай Прохоркин, Александр Волков, Василий Пономарёв, Дмитрий Рашевский.

Нефтехимик

Нижнекамцы подходят к четвёртому матчу серии в статусе команды, которая уже доказала свою конкурентоспособность, но остаётся заложником собственных системных проблем. Победа во втором матче (4:3 ОТ) показала, что коллектив Игоря Гришина способен навязывать борьбу сопернику, опередившему его в регулярке на 28 очков. Однако в третьей встрече «Нефтехимик» вновь упёрся в ограниченность атаки: всего одна заброшенная шайба при достаточно равной игре (1:2). За последние пять матчей команда забивает в среднем лишь 1,6 шайбы при 2,8 пропущенных, а серия из 11 игр подряд с пропущенными голами подчёркивает нестабильность обороны. При этом ключевым ресурсом остаётся большинство — 25% реализации, и в текущей серии 44% голов нижнекамцев пришлись именно на розыгрыш лишнего. Вратарь Филипп Долганов остаётся ключевой фигурой, удерживая команду в игре даже при большом количестве допущенных моментов.

Авангард

Омичи сохраняют преимущество в серии (2–1), несмотря на отсутствие полного контроля над ходом матчей. После поражения во второй игре (3:4 ОТ) команда Ги Буше сумела перестроиться и взять третий матч на выезде (2:1), продемонстрировав более прагматичный хоккей. В атаке «Авангард» действует стабильнее соперника: 3,4 заброшенные шайбы в среднем за последние пять матчей — один из лучших показателей среди участников плей-офф. Команда забивала не менее трёх голов в шести из семи последних встреч, что подчёркивает глубину и вариативность нападения. При этом оборона не безупречна — 2,2 пропущенные шайбы за игру и лишь 71,4% нейтрализации меньшинства.

Личные встречи

