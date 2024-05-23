«Тернана» — «Бари»
Футбол. Чемпионат Италии
«Тернана» и «Бари» ведут борьбу за сохранение прописки в Серии В. В первом матче команды не выявили сильнейшего. Игра завершилась вничью 1:1.
В последних пяти домашних матчах «Тернана» одержала две победы. Стоит отметить, что клуб очень мало забивает и пропускает. Скорее всего, предстоящая встреча не станет исключением.
«Бари» завершил чемпионат на 17-м месте. Команда едва не вылетела в Серию С напрямую. Но еще есть шансы на спасение.
В гостях «Бари» играет очень плохо. В последних 10 выездных матчах у клуба ни одной победы. Сейчас букмекеры не видят явного фаворита, но чуть у «Тернаны» чуть больше шансов на успех.
Ставка: Проход «Тернаны» за 1.40.
«Бохум» — «Фортуна»
Футбол. Чемпионат Германии
«Бохум» в борьбе за выживание сразится с «Фортуной». В чемпионате Германии-2023/24 клуб занял 16-е место. Было набрано 33 очка в 34-х встречах.
Последние два матча в Бундеслиге «Бохум» проиграл. Команда уступила «Байеру» и «Вердеру». За 180 минут было пропущено девять голов.
«Фортуна» во второй Бундеслиге финишировала на 3-й позиции. В 34-х матчах команда записала в актив 63 очка. В мае клуб из трех встреч выиграл две.
Букмекеры склоняются к тому, что победят хозяева. Последний раз «Фортуна» и «Бохум» играли друг с другом прошлым летом. Это был товарищеский матч. Тогда коллектив из Дюссельдорфа одолел соперника со счетом 3:1.
Ставка: Обе забьют за 1.68.
«Кальяри» — «Фиорентина»
Футбол. Чемпионат Италии
«Кальяри» 19 мая одержал очень важную победу. Команда в гостях взяла верх над «Сассуоло» со счетом 2:0. Этот успех позволил клубу сохранить прописку в Серии А.
Ранее стало известно, что Раньери уходит из «Кальяри». Специалист помог клубу не вылететь и решил уйти. Итальянец после текущего сезона готовится завершить тренерскую карьеру.
«Фиорентина» мыслями уже готовится к финалу Лиги конференций. У клуба есть шанс завоевать еврокубковый трофей. Финал состоится 29 мая. «Фиалки» сразятся с «Олимпиакосом».
В чемпионате Италии «Фиорентина» не выигрывает в гостях с 21 апреля. Тогда клуб взял верх над аутсайдером Серии А «Салернитаной».
У обеих команд уже нет серьезной турнирной мотивации. Но букмекеры выделяют фаворитом «Фиорентину».
Ставка: Победа «Фиорентины» за 1.78.
Общий коэффициент — 4.18.