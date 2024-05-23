В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах Италии и Германии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Тернана» — «Бари»

Футбол. Чемпионат Италии

«Тернана» и «Бари» ведут борьбу за сохранение прописки в Серии В. В первом матче команды не выявили сильнейшего. Игра завершилась вничью 1:1.

В последних пяти домашних матчах «Тернана» одержала две победы. Стоит отметить, что клуб очень мало забивает и пропускает. Скорее всего, предстоящая встреча не станет исключением.

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«Бари» завершил чемпионат на 17-м месте. Команда едва не вылетела в Серию С напрямую. Но еще есть шансы на спасение.

В гостях «Бари» играет очень плохо. В последних 10 выездных матчах у клуба ни одной победы. Сейчас букмекеры не видят явного фаворита, но чуть у «Тернаны» чуть больше шансов на успех.

Ставка: Проход «Тернаны» за 1.40.

«Бохум» — «Фортуна»

Футбол. Чемпионат Германии

«Бохум» в борьбе за выживание сразится с «Фортуной». В чемпионате Германии-2023/24 клуб занял 16-е место. Было набрано 33 очка в 34-х встречах.

Последние два матча в Бундеслиге «Бохум» проиграл. Команда уступила «Байеру» и «Вердеру». За 180 минут было пропущено девять голов.

«Фортуна» во второй Бундеслиге финишировала на 3-й позиции. В 34-х матчах команда записала в актив 63 очка. В мае клуб из трех встреч выиграл две.

Букмекеры склоняются к тому, что победят хозяева. Последний раз «Фортуна» и «Бохум» играли друг с другом прошлым летом. Это был товарищеский матч. Тогда коллектив из Дюссельдорфа одолел соперника со счетом 3:1.

Ставка: Обе забьют за 1.68.

«Кальяри» — «Фиорентина»

Футбол. Чемпионат Италии

«Кальяри» 19 мая одержал очень важную победу. Команда в гостях взяла верх над «Сассуоло» со счетом 2:0. Этот успех позволил клубу сохранить прописку в Серии А.

Ранее стало известно, что Раньери уходит из «Кальяри». Специалист помог клубу не вылететь и решил уйти. Итальянец после текущего сезона готовится завершить тренерскую карьеру.

«Фиорентина» мыслями уже готовится к финалу Лиги конференций. У клуба есть шанс завоевать еврокубковый трофей. Финал состоится 29 мая. «Фиалки» сразятся с «Олимпиакосом».

В чемпионате Италии «Фиорентина» не выигрывает в гостях с 21 апреля. Тогда клуб взял верх над аутсайдером Серии А «Салернитаной».

У обеих команд уже нет серьезной турнирной мотивации. Но букмекеры выделяют фаворитом «Фиорентину».

Ставка: Победа «Фиорентины» за 1.78.

Общий коэффициент — 4.18.