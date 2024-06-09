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    Бразильцы медлить не будут!

    Мексика — Бразилия. Ставка (к. 2.16) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 9 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Мексика — Бразилия
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    Винисиус Жуниор
    9 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Мексика и Бразилия. Начало игры — в 03:30 мск. Мексика — Бразилия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 09 Июня 2024 года

    Бразилия

  • Бразилиа
    •  Бразилия 03:30 Мексика

    Мексика

  • Мехико
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    Мексика

    Турнирное положение: Мексиканцы переживают не лучшие времена. В последней Лиге наций в своей зоне уступили американцам в финале (0:2).

    При этом сборная Мексика не преуспевает и в контрольных поединках. Например, Уругваю команда разгромно уступила (0:4).

    Последние матчи: лишь слабые боливийцы были обыграны, да и то лишь минимально. Да и вообще, матчи с сильными соперниками даются «ацтекам» сложно.

    Вообще, в 5 своих последних матчах Мексика выиграла 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей, пропустив в свои ворота 9.

    В кадровом плане мексиканцы не выглядят особенно грозно. Да и суперзвезд в составе не сыщешь днем с огнем.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: Мексиканцы в последних матчах явно не преуспевали. Вот только оплеуха от Уругвая была уж очень звонкой…

    Матчи с бразильцами для команды традиционно проходят неудачно. Из 5 последних очных поединков Мексика выиграла один раз при 3 коллизиях.

    Очевидно, что хозяева будут действовать на контратаках. Мексиканцы явно постараются дать бой столь сильному сопернику.

    Бразилия

    Турнирное положение: Бразильцы сражаются за выход на Мундиаль. На текущий момент они находятся на 6 месте в южноамериканской группе.

    При этом Бразилия выиграла всего в 2 матчах из 6. Да и забила команда всего лишь 8 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

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    • Последние матчи: в минувшем туре отбора «селесао» потерпели коллизию. Дома команда минимально уступила Аргентине.

    После того Бразилия в контрольной встрече переиграла Англию (1:0). А вот с испанцами вышла веселая ничья (3:3).

    Причем Бразилия уже 12 лет не проигрывает «ацтекам». А вот атака команды в нынешнем виде явно не впечатляет.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Бразильцы переживают явный кризис жанра. Пусть состав по именам смотрится мощно.

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    Притом, что в 2 последних очных поединках «селесао» обыграли Мексику. А вот не пропускали от «ацтеков» бразильцы те же 12 лет.

    В 5 своих последних матчах Бразилия выиграла лишь однажды. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 8 пропущенных.

    Бразильцы явно не собираются отдавать инициативу хозяевам. Да и пора бы столь звездной команде улучшать реализацию!

    Статистика для ставок

    • Бразилия уже 12 лет не проигрывает мексиканцам

    • Мексика проиграла бразильцам в 2 последних очных поединках

    • Бразилия не проигрывает 2 матча подряд

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Бразилия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 4.10, а победа оппонента — в скромные 5.26.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно сходными коэффициентами — 1.84 и 1.97.

    Прогноз: Бразильцам пора возвращаться на победный путь, да и с мексиканцами они исторически играют успешно.

    Бразилия имеет сильный состав, и уж точно начнет поединок с максимально острых атак.

    Ставка: Победа Бразилии в 1 тайме за 2.16.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече бразильцы выиграют с разницей в 2 и более мячей.

    Ставка: Фора Бразилии -1.5 за 2.60

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    Мексика — Бразилия. 9 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Мексика и Бразилия. Начало игры — в 03:30 мск. / Ставка и прогноз на матч Мексика — Бразилия с коэффициентом 2.16.
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