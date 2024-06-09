9 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Мексика и Бразилия. Начало игры — в 03:30 мск. Мексика — Бразилия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Мексика

Турнирное положение: Мексиканцы переживают не лучшие времена. В последней Лиге наций в своей зоне уступили американцам в финале (0:2).

При этом сборная Мексика не преуспевает и в контрольных поединках. Например, Уругваю команда разгромно уступила (0:4).

Последние матчи: лишь слабые боливийцы были обыграны, да и то лишь минимально. Да и вообще, матчи с сильными соперниками даются «ацтекам» сложно.

Вообще, в 5 своих последних матчах Мексика выиграла 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей, пропустив в свои ворота 9.

В кадровом плане мексиканцы не выглядят особенно грозно. Да и суперзвезд в составе не сыщешь днем с огнем.

Не сыграют: травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: Мексиканцы в последних матчах явно не преуспевали. Вот только оплеуха от Уругвая была уж очень звонкой…

Матчи с бразильцами для команды традиционно проходят неудачно. Из 5 последних очных поединков Мексика выиграла один раз при 3 коллизиях.

Очевидно, что хозяева будут действовать на контратаках. Мексиканцы явно постараются дать бой столь сильному сопернику.

Бразилия

Турнирное положение: Бразильцы сражаются за выход на Мундиаль. На текущий момент они находятся на 6 месте в южноамериканской группе.

При этом Бразилия выиграла всего в 2 матчах из 6. Да и забила команда всего лишь 8 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в минувшем туре отбора «селесао» потерпели коллизию. Дома команда минимально уступила Аргентине.

После того Бразилия в контрольной встрече переиграла Англию (1:0). А вот с испанцами вышла веселая ничья (3:3).

Причем Бразилия уже 12 лет не проигрывает «ацтекам». А вот атака команды в нынешнем виде явно не впечатляет.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Бразильцы переживают явный кризис жанра. Пусть состав по именам смотрится мощно.

Притом, что в 2 последних очных поединках «селесао» обыграли Мексику. А вот не пропускали от «ацтеков» бразильцы те же 12 лет.

В 5 своих последних матчах Бразилия выиграла лишь однажды. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 8 пропущенных.

Бразильцы явно не собираются отдавать инициативу хозяевам. Да и пора бы столь звездной команде улучшать реализацию!

Статистика для ставок

Бразилия уже 12 лет не проигрывает мексиканцам

Мексика проиграла бразильцам в 2 последних очных поединках

Бразилия не проигрывает 2 матча подряд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Бразилия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 4.10, а победа оппонента — в скромные 5.26.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно сходными коэффициентами — 1.84 и 1.97.

Прогноз: Бразильцам пора возвращаться на победный путь, да и с мексиканцами они исторически играют успешно.

Бразилия имеет сильный состав, и уж точно начнет поединок с максимально острых атак.

Ставка: Победа Бразилии в 1 тайме за 2.16.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече бразильцы выиграют с разницей в 2 и более мячей.

Ставка: Фора Бразилии -1.5 за 2.60