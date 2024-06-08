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    Гол Холанна не помог сборной Норвегии обыграть Данию

    Дания — Норвегия: счет матча 3:1, обзор голов

    Футбол Товарищеские матчи Сборная Дании Сборная Норвегии
    Дания обыграла Норвегию (3:1) в рамках товарищеского противостояния.

    Пьер-Эмиль Хейбьерг — игрок сборной Дании
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    Пьер-Эмиль Хейбьерг — игрок сборной Дании

    В составе датской сборной голы забили Пьер-Эмиль Хейбьерг на 12-й минуте, Янник Вестергор на 21-й минуте и Юссуф Поульсен на 90+1-й минуте.

    Единственный гол у Норвегии записал на свой счет нападающий Эрлинг Холанн на 72-й минуте.

    Футбол. Товарищеские матчи (сборные)
    Дания — Норвегия 3:1
    Голы: 1:0 Пьер-Эмиль Хёйбьерг (12'), 2:0 Янник Вестергор (21'), 2:1 Эрлинг Холанд (72'), 3:1 Юссуф Поульсен (90') Дания: Каспер Шмейхель, Йоаким Андерсен, Янник Вестергор, Виктор Кристансен, Андреас Кристенсен (Симон Кьер, 62'), Александр Хартманн Бах (Йоаким Мехле, 62'), Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Мортен Юльманн (Томас Делейни, 46'), Миккель Дамсгор (Юссуф Поульсен, 84'), Андреас Сков Ольсен (Кристиан Эриксен, 62'), Расмус Хёйлунн (Каспер Дольберг, 62') Норвегия: Эрьян Нюланд, Маркус Хольмгрен-Педерсен (Давид Мёллер Вольфе, 46'), Лео Эстигор, Кристоффер Аер, Юлиан Рюэрсон (Андреас Ханше-Ольсен, 75'), Мортен Торсби (Патрик Берг, 75'), Сандер Берге (Уго Ветлесен, 88'), Мартин Эдегор, Антонио Нуса (Арон Дённум, 46'), Эрлинг Холанд, Оскар Бобб (Эрик Ботхейм, 88') Предупреждения: Лео Эстигор (19'), Пьер-Эмиль Хёйбьерг (50')

    В следующем матче Дания сыграет против Словении 16-го июня в рамках Евро-2024, а Норвегия встретится с Казахстаном 6-го сентября.

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