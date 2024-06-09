9 июня в 5-м туре группового этапа Южноамериканского кубка по футболу сыграют «Интернасьонал» и «Дельфин». Начало игры — в 03:30 мск. «Интернасьонал» — «Дельфин»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Интернасьонал»

Турнирное положение: Бразильцы сражаются за выход в плей-офф турнира. Сейчас команда находится на 3 месте турнирной таблицы своего квартета.

При этом «Интернасьонал» имеет все шансы запрыгнуть на 2 строчку. Для этого нужно побеждать крепеньких эквадорцев.

Последние матчи: предыдущий поединок команда может записать себе в актив. «Интернасьонал» не оставил шансов «Реалу Томайпо» (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Интернасьонал» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 4 пропущенных.

В двух своих последних поединках команда выиграла. Причем в них она не пропустила ни одного мяча.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: ныне «Интернасьонал» выглядит достаточно выгодно. Бразильцы явно постараются финишировать на 2 месте в группе.

Против «Дельфина» команда свой единственный поединок выиграла. Бразильцы полтора месяца назад добыли викторию (2:1).

Наверняка номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Да и откладывать дело в долгий ящик они не собираются.

«Дельфин»

Турнирное положение: «Дельфин» откровенно проваливается в своем чемпионате. Там команде расположилась на 15 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Дельфин» выиграл в 2 матчах чемпионата из 15. Вот только забить удалось всего лишь 8 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова удручила результатом. «Дельфин» уступил «Кумбайе» (0:1).

До того команда одолела «Реал Томайпо» (4:3). Да и с «Аукасом» ей удалось справиться, причем более уверенно (2:0).

В пяти последних матчах «Дельфин» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей в ворота соперников при 10 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем отрезке «Дельфин» постепенно прибавляет. Да и ничья с бразильцами команду полностью устроит.

При этом «Дельфин» в 5 матчах Южноамериканского кубка забил 9 мячей. Правда, пропустили эквадорцы всего на 2 гола меньше.

Причем команда играет от саксофона до ножа. Может и сильного оппонента одолеть, а может уступить «Мушук Руне» со счетом 0:5.

И уж точно номинальные гости постараются удержаться на 2 позиции. Да и свои шансы в контригре у эквадорцев должны возникнуть.

Статистика для ставок

«Дельфин» забил больше всех в группе — 9 мячей

Бразильцы выиграли в 2 своих последних матчах

В первом матче этих команд победили бразильцы (2:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Интернасьонал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.24. Ничья оценена в 5.75, а победа оппонента — в скромные 12.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.72 и 2.09.

Прогноз: Бразильцы бьются за итоговое второе место в группе, и уж точно будут активны в атаке.

«Интернасьонал» явно сильнее соперника, да и родные стены должны помочь в достижении нужного результата.

Ставка: Фора «Интернасьоналя» -2.5 за 2.81.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют менее трех мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.09