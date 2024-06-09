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    Сможет ли «Интернасьонал» разгромить эквадорцев?

    «Интернасьонал» — «Дельфин». Ставка (к. 2.81) и прогноз на футбол, Южноамериканский кубок, 9 июня 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Интернасьонал» — «Дельфин»
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    «Интернасьонал»
    9 июня в 5-м туре группового этапа Южноамериканского кубка по футболу сыграют «Интернасьонал» и «Дельфин». Начало игры — в 03:30 мск. «Интернасьонал» — «Дельфин»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 14 Июня 2024 года

    Интернасьонал

  • Бразилия. Серия А
    •  Интернасьонал 02:00 Сан-Паулу

    Сан-Паулу

  • Сан-Паулу
    •

    «Интернасьонал»

    Турнирное положение: Бразильцы сражаются за выход в плей-офф турнира. Сейчас команда находится на 3 месте турнирной таблицы своего квартета.

    При этом «Интернасьонал» имеет все шансы запрыгнуть на 2 строчку. Для этого нужно побеждать крепеньких эквадорцев.

    Последние матчи: предыдущий поединок команда может записать себе в актив. «Интернасьонал» не оставил шансов «Реалу Томайпо» (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Интернасьонал» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 4 пропущенных.

    В двух своих последних поединках команда выиграла. Причем в них она не пропустила ни одного мяча.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: ныне «Интернасьонал» выглядит достаточно выгодно. Бразильцы явно постараются финишировать на 2 месте в группе.

    Против «Дельфина» команда свой единственный поединок выиграла. Бразильцы полтора месяца назад добыли викторию (2:1).

    Наверняка номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Да и откладывать дело в долгий ящик они не собираются.

    «Дельфин»

    Турнирное положение: «Дельфин» откровенно проваливается в своем чемпионате. Там команде расположилась на 15 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Дельфин» выиграл в 2 матчах чемпионата из 15. Вот только забить удалось всего лишь 8 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова удручила результатом. «Дельфин» уступил «Кумбайе» (0:1).

    До того команда одолела «Реал Томайпо» (4:3). Да и с «Аукасом» ей удалось справиться, причем более уверенно (2:0).

    В пяти последних матчах «Дельфин» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей в ворота соперников при 10 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем отрезке «Дельфин» постепенно прибавляет. Да и ничья с бразильцами команду полностью устроит.

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    При этом «Дельфин» в 5 матчах Южноамериканского кубка забил 9 мячей. Правда, пропустили эквадорцы всего на 2 гола меньше.

    Причем команда играет от саксофона до ножа. Может и сильного оппонента одолеть, а может уступить «Мушук Руне» со счетом 0:5.

    И уж точно номинальные гости постараются удержаться на 2 позиции. Да и свои шансы в контригре у эквадорцев должны возникнуть.

    Статистика для ставок

    • «Дельфин» забил больше всех в группе — 9 мячей

    • Бразильцы выиграли в 2 своих последних матчах

    • В первом матче этих команд победили бразильцы (2:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Интернасьонал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.24. Ничья оценена в 5.75, а победа оппонента — в скромные 12.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.72 и 2.09.

    Прогноз: Бразильцы бьются за итоговое второе место в группе, и уж точно будут активны в атаке.

    «Интернасьонал» явно сильнее соперника, да и родные стены должны помочь в достижении нужного результата.

    Ставка: Фора «Интернасьоналя» -2.5 за 2.81.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют менее трех мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.09

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    «Интернасьонал» — «Дельфин». 9 июня в 5-м туре группового этапа Южноамериканского кубка по футболу сыграют «Интернасьонал» и «Дельфин». Начало игры — в 03:30 мск. / Ставка и прогноз на матч «Интернасьонал» — «Дельфин» с коэффициентом 2.81.
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