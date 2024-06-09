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    Имавов и Каноннир будут драться все 5 раундов?

    Каноннир — Имавов. Ставка (к. 1.73) и прогноз на ММА, UFC Louisville, 9 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Каноннир — Имавов
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    Джаред Каноннир
    В рамках турнира UFC Louisville 9 июня пройдет поединок Джареда Каноннир и Нассурдина Имавова в среднем весе. Начало — 05:40 (мск). Каноннир — Имавов: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Джаред Каноннир

    Турнирное положение: Джаред является бывшим претендентом на титул в средней весовой категории UFC. Сейчас 39-летний американец располагается на четвертой строчке в рейтинге.

    Последние бои: За 5 предыдущих поединков в активе бывшего претендента на титул только одно поражение от Исраэля Адесаньи, которому он уступил по очкам. В других поединках Каноннир, как правило, праздновал победы. Два последних боя Джаред выиграл у представителей топ-5. Он одолел раздельным вердиктом Стрикленда и единогласным решением Веттори.

    Состояние бойца: Несмотря на возраст в 39 лет, Джаред демонстрирует очень убедительные выступления. Американец славится своей физической мощью и за счет нее даже сейчас способен конкурировать с топами дивизиона.

    Нассурдин Имавов

    Турнирное положение: Имамов располагается в рейтинге среднего дивизиона UFC на седьмой строчке. Но пока что он не является одним из главных претендентов на титул.

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  • 05/06/2024

    • Последние бои: У Нассурдина аналогичная статистика, как и у его грядущего оппонента. За 5 предыдущих поединков Имавов в одержал 4 победы и только один раз проиграл. Уступил он лишь бывшему чемпиону дивизиона Шону Стрикленду. К этому поединку француз подходит после победы над Романом Долидзе.

    Состояние бойца: После проигрыша от Стрикленда Имавов сумел перезапустить свою карьеру и набрать неплохую форму.

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    Он способен держать высокий темп на протяжении всего поединка, а также грамотно менять этажи, поочередно работая то в стойке, то в партере.

    Статистика для ставок

    • За 5 предыдущих поединков Имамов в одержал 4 победы и только один раз проиграл

    • 4 из пяти предыдущих боев с участием Каноннира дошли до судейского решения

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры не видят фаворита. На победу каждого из бойцов можно поставить с коэффициентом 1.92.

    Прогноз: В таком противостоянии выбрать победителя крайне трудно. Нассурдин сейчас пребывает в неплохой форме и близок к попаданию в топ-5. С другой стороны, Каноннир способен доставить неприятности совершенно любому бойцу ростера. Вероятно, это будет очень конкурентный бой, который продлится все 5 раундов. По крайней мере, в трех из четырех предыдущих поединках участников грядущего противостояния был именно такой сценарий.

    Ставка: Полный бой за 1.73.

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    Каноннир — Имавов. В рамках турнира UFC Louisville 9 июня пройдет поединок Джареда Каноннир и Нассурдина Имавова в среднем весе. Начало — 05:40 (мск). / Ставка и прогноз на матч Каноннир — Имавов с коэффициентом 1.73.
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