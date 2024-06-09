Испания — Северная Ирландия: счет матча 5:1 (4:1), обзор голов

Но первыми забили гости, гол на счету защитника Даниэля Балларда. После этого Испания встрепенулась и забила пять безответных мячей.
Дублем отметился Педри, также отличились Альваро Мората, Фабиан Руис и Микель Оярсабаль.
Футбол. Товарищеские матчи (сборные)
Испания — Северная Ирландия 5:1
Голы: 0:1 Дэниел Баллард (2'), 1:1 Педри (12'), 2:1 Альваро Мората (18'), 3:1 Педри (29'), 4:1 Фабиан Руис (35'), 5:1 Микель Оярсабаль (60') Испания: Унай Симон, Начо, Робен Ле Норман, Марк Кукурелья (Алехандро Гримальдо, 46'), Хесус Навас (Даниэль Карвахаль, 46'), Родриго Эрнандес, Фабиан Руис, Педри (Микель Мерино, 61'), Ламин Ямал (Хоселу, 72'), Альваро Мората (Микель Оярсабаль, 52'), Нико Уильямс Северная Ирландия: Бэйли Пикок-Фаррел, Джамаль Льюис, Конор Брэдли (Росс Маккосленд, 66'), Трай Хам (Броди Спенсер, 77'), Оуэн Тоал (Джордан Томпсон, 46'), Джонни Эванс, Дэниел Баллард, Айзек Прайс (Конор Макминамин, 83'), Кайлан Бойд-Манс (Корри Эванс, 46'), Джейми Райд (Дэйл Тейлор, 66'), Shea Charles Предупреждения: Робен Ле Норман (5'), Айзек Прайс (65')