ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Душан Тадич поражает ворота шведовНа пути к Евро. Без фейерверка на первом матче, Модрич дал урок португальцам, сербы повозили шведов
  • 00:21
    • Испания разгромила Северную Ирландию
  • 00:50
    • «Брайтон» может назначить тренером 31-летнего немца
  • 00:13
    • «Локомотив» готов продать Баринова
  • 22:51
    • Дубль Лукаку помог Бельгии обыграть Люксембург
  • 22:22
    • Гол Холанна не помог сборной Норвегии обыграть Данию
    Все новости спорта

    Испания разгромила Северную Ирландию

    Испания — Северная Ирландия: счет матча 5:1 (4:1), обзор голов

    Футбол Товарищеские матчи Сборная Испании Футбол Испании Сборная Северной Ирландии
    Сборная Испании не испытала проблем в игре против Северной Ирландии, победив ее со счетом 5:1.

    Педри
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Педри

    Но первыми забили гости, гол на счету защитника Даниэля Балларда. После этого Испания встрепенулась и забила пять безответных мячей.

    Дублем отметился Педри, также отличились Альваро Мората, Фабиан Руис и Микель Оярсабаль.

    Футбол. Товарищеские матчи (сборные)
    Испания — Северная Ирландия 5:1
    Голы: 0:1 Дэниел Баллард (2'), 1:1 Педри (12'), 2:1 Альваро Мората (18'), 3:1 Педри (29'), 4:1 Фабиан Руис (35'), 5:1 Микель Оярсабаль (60') Испания: Унай Симон, Начо, Робен Ле Норман, Марк Кукурелья (Алехандро Гримальдо, 46'), Хесус Навас (Даниэль Карвахаль, 46'), Родриго Эрнандес, Фабиан Руис, Педри (Микель Мерино, 61'), Ламин Ямал (Хоселу, 72'), Альваро Мората (Микель Оярсабаль, 52'), Нико Уильямс Северная Ирландия: Бэйли Пикок-Фаррел, Джамаль Льюис, Конор Брэдли (Росс Маккосленд, 66'), Трай Хам (Броди Спенсер, 77'), Оуэн Тоал (Джордан Томпсон, 46'), Джонни Эванс, Дэниел Баллард, Айзек Прайс (Конор Макминамин, 83'), Кайлан Бойд-Манс (Корри Эванс, 46'), Джейми Райд (Дэйл Тейлор, 66'), Shea Charles Предупреждения: Робен Ле Норман (5'), Айзек Прайс (65')
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Зверев сокрушит Алькараса в финале «Ролан Гаррос»?
  • Зверев — Алькарас. Прогноз и ставки
  • 3.25
    •
  • Продолжит ли Италия серию поражений Боснии?
  • Италия — Босния и Герцеговина. Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Бразильцы медлить не будут!
  • Мексика — Бразилия. Прогноз и ставки
  • 2.16
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.80
  • Экспресс дня 9 июня
  • Сегодня в 22:15
    •  3.25
  • Прогноз на матч Зверев — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Италия — Босния и Герцеговина
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.16
  • Прогноз на матч Мексика — Бразилия
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Флорида — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Черногория — Грузия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Франция — Канада
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  3.00
  • Прогноз на матч Кто выйдет из группы F Евро-2024
  • Футбол
  • 20/06/2024 в 00:01
    •  2.01
  • Прогноз на матч Америка Минейро — Понте-Прета
  • Футбол
  • Завтра в 00:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры