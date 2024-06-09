Спортинг Канзас Сити
Сиэтл Саундерс
«Спортинг Канзас Сити»
Турнирное положение: Команда полностью провалила 1-ю часть нынешнего сезона МЛС, занимая последнее 14-е место в таблице Запада с 11-ю очками в активе.
Команда отстает от зоны плей-офф (9-е место) на 9 баллов. Судя по последним матчам у «Спортинга» не так много шансов выбраться со дна таблицы.
Спортинг Канзас Сити — Сиэтл Саундерс: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В прошедшей встрече команда проиграла «Миннесоте» со счетом 1:3. До этого «Спортинг Канзас Сити» также уступил «Ванкуверу» (1:2), забив единственный гол только на 90+2-й минуте.
В последних 5-и матчах во всех турнирах «Спортинг» обыграл только «Талсу» (4:0) и проиграл все остальные 4 встречи. За этот период команда забила 9 голов при 10-и пропущенных.
Не сыграют: Кайден Пьерр, Логан Нденде и Кортн Форд (у всех — травмы).
Состояние команды: «Спортинг» не очень здорово выступает в последнее время, команда должна многое поменять, чтобы претендовать на борьбу за плей-офф МЛС.
В последней очной встрече «Спортинг» обыграл «Сиэтл» со счетом 2:1 в мае 2023-го года, забив все свои голы еще в 1-м тайме.
«Сиэтл Саундерс»
Турнирное положение: Команда занимает 10-е место в таблице Запада с 18-ю очками в активе, отставая от зоны плей-офф (9-я строчка) лишь на 2 балла — вся борьба впереди.
Стоит отметить, что «Сиэтл» занимает 7-е место на Западе по результатам гостевых встреч, набрав 10 очков из 27-и возможных в гостях.
Последние матчи: В прошедшей встрече «Сиэтл» сыграл вничью с «Реал Солт-Лейк» (1:1), а до этого обыграл «Сент-Луис Сити» со счетом 2:1, забив все голы во 2-м тайме.
В последних 5-и матчах «Сиэтл» проиграл только тому же «Реал Солт-Лейк» (0:2), а также по 2 раза выиграл и сыграл вничью. За этот период команда забила 6 голов и столько же раз пропустила.
Не сыграет: Браудилио Пина Родригес (травма).
Состояние команды: «Сиэтл» продолжает борьбу за плей-офф, в последнее время команда довольно часто набирает очки. При этом, у команды минимум травмированных игроков — все основные в составе.
Последний раз «Сиэтл» обыгрывал «Спортинг» в марте 2023-го года со счетом 4:1. В том матче «Саундерс» забили 3 гола из 4-х именно во 2-м тайме.
Статистика для ставок
- «Сиэтл» не проигрывает на протяжении 4-х последних матчей
- «Спортинг» проиграл 7 последних матчей в чемпионате США
- В 4-х из 5-и последних очных матчей команды пробивали тотал 2.5 больше
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Сиэтл» — фавориты у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.45, а победа «Спортинга» — в 2.80.
ТБ 2,5 оценивается в 1.82, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.98.
- 1.88Португалия — Хорватия: прогноз и ставкаСегодня в 19:45
- 1.90Испания — Северная Ирландия: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
- 2.66Бельгия — Люксембург: прогноз и ставкаСегодня в 21:00
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Прогноз: Можно предположить, что «Сиэтл» обыграет своего соперника.
Ставка: Победа «Сиэтла» за 2.45.
Прогноз: Обе команды довольно часто забивают в последнее время.
Ставка: Обе забьют за 1.65.