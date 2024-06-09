9 июня в рамках очередного тура чемпионата США сыграют «Спортинг Канзас Сити» и «Сиэтл Саундерс». Начало встречи — в 03:30 мск. «Спортинг Канзас Сити» — «Сиэтл Саундерс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Спортинг Канзас Сити»

Турнирное положение: Команда полностью провалила 1-ю часть нынешнего сезона МЛС, занимая последнее 14-е место в таблице Запада с 11-ю очками в активе.

Команда отстает от зоны плей-офф (9-е место) на 9 баллов. Судя по последним матчам у «Спортинга» не так много шансов выбраться со дна таблицы.

Спортинг Канзас Сити — Сиэтл Саундерс: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 2.803.452.45Бонус$9500

Последние матчи: В прошедшей встрече команда проиграла «Миннесоте» со счетом 1:3. До этого «Спортинг Канзас Сити» также уступил «Ванкуверу» (1:2), забив единственный гол только на 90+2-й минуте.

В последних 5-и матчах во всех турнирах «Спортинг» обыграл только «Талсу» (4:0) и проиграл все остальные 4 встречи. За этот период команда забила 9 голов при 10-и пропущенных.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: Кайден Пьерр, Логан Нденде и Кортн Форд (у всех — травмы).

Состояние команды: «Спортинг» не очень здорово выступает в последнее время, команда должна многое поменять, чтобы претендовать на борьбу за плей-офф МЛС.

В последней очной встрече «Спортинг» обыграл «Сиэтл» со счетом 2:1 в мае 2023-го года, забив все свои голы еще в 1-м тайме.

«Сиэтл Саундерс»

Турнирное положение: Команда занимает 10-е место в таблице Запада с 18-ю очками в активе, отставая от зоны плей-офф (9-я строчка) лишь на 2 балла — вся борьба впереди.

Стоит отметить, что «Сиэтл» занимает 7-е место на Западе по результатам гостевых встреч, набрав 10 очков из 27-и возможных в гостях.

Последние матчи: В прошедшей встрече «Сиэтл» сыграл вничью с «Реал Солт-Лейк» (1:1), а до этого обыграл «Сент-Луис Сити» со счетом 2:1, забив все голы во 2-м тайме.

В последних 5-и матчах «Сиэтл» проиграл только тому же «Реал Солт-Лейк» (0:2), а также по 2 раза выиграл и сыграл вничью. За этот период команда забила 6 голов и столько же раз пропустила.

Не сыграет: Браудилио Пина Родригес (травма).

Состояние команды: «Сиэтл» продолжает борьбу за плей-офф, в последнее время команда довольно часто набирает очки. При этом, у команды минимум травмированных игроков — все основные в составе.

Последний раз «Сиэтл» обыгрывал «Спортинг» в марте 2023-го года со счетом 4:1. В том матче «Саундерс» забили 3 гола из 4-х именно во 2-м тайме.

Статистика для ставок

«Сиэтл» не проигрывает на протяжении 4-х последних матчей

«Спортинг» проиграл 7 последних матчей в чемпионате США

В 4-х из 5-и последних очных матчей команды пробивали тотал 2.5 больше

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сиэтл» — фавориты у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.45, а победа «Спортинга» — в 2.80.

ТБ 2,5 оценивается в 1.82, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.98.

Прогноз: Можно предположить, что «Сиэтл» обыграет своего соперника.

Ставка: Победа «Сиэтла» за 2.45.

Прогноз: Обе команды довольно часто забивают в последнее время.

Ставка: Обе забьют за 1.65.