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    «Сиэтл» продолжит свою беспроигрышную серию?

    «Спортинг Канзас Сити» — «Сиэтл Саундерс». Ставка (к. 2.45) и прогноз на футбол, МЛС, 9 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Спортинг Канзас Сити» — «Сиэтл Саундерс»
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    «Сиэтл»
    9 июня в рамках очередного тура чемпионата США сыграют «Спортинг Канзас Сити» и «Сиэтл Саундерс». Начало встречи — в 03:30 мск. «Спортинг Канзас Сити» — «Сиэтл Саундерс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. США. MLS 09 Июня 2024 года

    Спортинг Канзас Сити

  • Канзас Сити
    •  Спортинг Канзас Сити 03:30 Сиэтл Саундерс

    Сиэтл Саундерс

  • Сиэтл
    •

    «Спортинг Канзас Сити»

    Турнирное положение: Команда полностью провалила 1-ю часть нынешнего сезона МЛС, занимая последнее 14-е место в таблице Запада с 11-ю очками в активе.

    Команда отстает от зоны плей-офф (9-е место) на 9 баллов. Судя по последним матчам у «Спортинга» не так много шансов выбраться со дна таблицы.

    Спортинг Канзас Сити — Сиэтл Саундерс: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В прошедшей встрече команда проиграла «Миннесоте» со счетом 1:3. До этого «Спортинг Канзас Сити» также уступил «Ванкуверу» (1:2), забив единственный гол только на 90+2-й минуте.

    В последних 5-и матчах во всех турнирах «Спортинг» обыграл только «Талсу» (4:0) и проиграл все остальные 4 встречи. За этот период команда забила 9 голов при 10-и пропущенных.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: Кайден Пьерр, Логан Нденде и Кортн Форд (у всех — травмы).

    Состояние команды: «Спортинг» не очень здорово выступает в последнее время, команда должна многое поменять, чтобы претендовать на борьбу за плей-офф МЛС.

    В последней очной встрече «Спортинг» обыграл «Сиэтл» со счетом 2:1 в мае 2023-го года, забив все свои голы еще в 1-м тайме.

    «Сиэтл Саундерс»

    Турнирное положение: Команда занимает 10-е место в таблице Запада с 18-ю очками в активе, отставая от зоны плей-офф (9-я строчка) лишь на 2 балла — вся борьба впереди.

    Стоит отметить, что «Сиэтл» занимает 7-е место на Западе по результатам гостевых встреч, набрав 10 очков из 27-и возможных в гостях.

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    • Последние матчи: В прошедшей встрече «Сиэтл» сыграл вничью с «Реал Солт-Лейк» (1:1), а до этого обыграл «Сент-Луис Сити» со счетом 2:1, забив все голы во 2-м тайме.

    В последних 5-и матчах «Сиэтл» проиграл только тому же «Реал Солт-Лейк» (0:2), а также по 2 раза выиграл и сыграл вничью. За этот период команда забила 6 голов и столько же раз пропустила.

    Не сыграет: Браудилио Пина Родригес (травма).

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    Состояние команды: «Сиэтл» продолжает борьбу за плей-офф, в последнее время команда довольно часто набирает очки. При этом, у команды минимум травмированных игроков — все основные в составе.

    Последний раз «Сиэтл» обыгрывал «Спортинг» в марте 2023-го года со счетом 4:1. В том матче «Саундерс» забили 3 гола из 4-х именно во 2-м тайме.

    Статистика для ставок

    • «Сиэтл» не проигрывает на протяжении 4-х последних матчей

    • «Спортинг» проиграл 7 последних матчей в чемпионате США

    • В 4-х из 5-и последних очных матчей команды пробивали тотал 2.5 больше

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сиэтл» — фавориты у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.45, а победа «Спортинга» — в 2.80.

    ТБ 2,5 оценивается в 1.82, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.98.

    Прогноз: Можно предположить, что «Сиэтл» обыграет своего соперника.

    Ставка: Победа «Сиэтла» за 2.45.

    Прогноз: Обе команды довольно часто забивают в последнее время.

    Ставка: Обе забьют за 1.65.

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    «Спортинг Канзас Сити» — «Сиэтл Саундерс». 9 июня в рамках очередного тура чемпионата США сыграют «Спортинг Канзас Сити» и «Сиэтл Саундерс». Начало встречи — в 03:30 мск. / Ставка и прогноз на матч «Спортинг Канзас Сити» — «Сиэтл Саундерс» с коэффициентом 2.45.
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