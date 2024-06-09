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    Зверев сокрушит Алькараса в финале «Ролан Гаррос»?

    Зверев — Алькарас. Ставка (к. 3.25) и прогноз на финал «Ролан Гаррос» 9 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Зверев — Алькарас
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    Карлос Алькарас и Александр Зверев
    Испанец Карлос Алькарас сыграет против немца Александра Зверева в финале Открытого чемпионата Франции по теннису. Матч пройдет 9 июня в Париже, начало — в 16:00 мск. Зверев — Алькарас: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Мужчины 09 Июня 2024 года

    Александр Зверев

  • Германия
    •  Александр Зверев 16:00 Карлос Алькарас

    Карлос Алькарас

  • Испания
    •

    Зверев

    Саша все-таки подтвердил статус одного из главных фаворитов турнира и в очередной раз напомнил, что по-прежнему остается опаснейшим соперником не только на харде, но и на грунте.

    Для тех, кто внимательно следит за теннисом, выход немецкого теннисиста в финал французского мэйджора точно не стал сюрпризом.

    В этом году Зверев отправился в Париж после шикарной победы на «Мастерсе» в Риме. Уже тогда стало ясно, что он, похоже, готов улучшить свой результат в столице Франции.

    До этого он три раза подряд останавливался в шаге от решающего матча. На этот раз он — в финале.

    В пятницу Саша одержал волевую победу над Каспером Руудом — 2:6, 6:2, 6:4, 6:2. Норвежцу, как известно, не пришлось играть в четвертьфинале из-за травмы Новака Джоковича, и после первого сета наверное у многих закралась мысль, что у соперника Зверева банально больше сил на столь важный матч.

    Александр Зверев
    globallookpress.com

    Но где-то ближе к третьему сету стало ясно, что Рууду тяжело — у него начались проблемы с желудком. По всей видимости, Каспер подхватил какой-то вирус. То же самое случилось с Ариной Соболенко, которая сенсационно проиграла Мирре Андреевой.

    С одной стороны, Звереву, конечно, повезло, но состояние Рууда все-таки не единственная и не главная причина, почему он смог совершить камбэк.

    Прогнозы на теннис

    Зверев задавил финалиста двух предыдущих розыгрышей «Ролан Гаррос» своей неприятной подачей. После первого сета Саша проиграл на первом мяче лишь пять очков.

    Ну и не будем забывать, насколько легко и уверенно Зверев на старте турнира обыграл Рафаэля Надаля (6:3, 7:6, 6:3).

    Алькарас

    Карлос, как и Саша, тоже впервые сыграет в финале «Ролан Гаррос».

    В прошлом году испанец легко дошел до полуфинала, где его поджидал Новак Джокович.

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    • Поражение от серба стало настоящим разочарованием — Карлитос здорово боролся в первых сетах, но потом его тело сковали судороги, из-за которых он был не в состоянии бороться с лучшим в истории.

    Карлос Алькарас
    globallookpress.com

    На этот раз соперником Алькараса по полуфиналу стал лучший игрок текущего сезона — Янник Синнер.

    Это был один из тяжелейших матчей в его карьере, а после первого сета и вовсе возникло ощущение, что Алькарас обречен на еще один провал — настолько мощно начал итальянец. Но ничего подобного, во второй партии испанец заиграл так, что уже в середине третьего сета у Янника начались судороги.

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    Алькарас эффектно дожал своего теперь главного соперника в туре в пятом сете — 2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3. Это был мощнейший камбэк. Надо сказать, что Карлос впечатлил своим игровым арсенал. Подача, форхэнд, бекхэнд, укороченные удары, обводящие — он умеет вообще всё.

    Ну и в психологическом плане он, похоже, тоже заметно прибавил после всех неудач в прошлом сезоне и на старте текущего.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 3.25, победу Алькараса букмекеры предлагают за 1.36.

    Прогноз: сразу скажем, что Карлос проигрывает Саше в личных встречах — 4:5.

    Предыдущий матч между ними завершился разгромной победой испанца в Индиан-Уэллс, но на этот результат вряд ли стоит обращать внимание. Это тот самый матч, во время которого на корт залетел целый рой пчел. После этого инцидента немец, похоже, полностью потерял концентрацию.

    В контексте предстоящего финала куда показательнее яркая победа Зверева над Алькарасом в полуфинале Australian Open-2024. Кроме того, за пару месяцев до этого Саша обыграл Карлоса на Итоговом турнире.

    И еще один важный факт: два года назад Зверев уверенно выиграл у Алькараса в четвертьфинале «Ролан Гарррос».

    Несмотря на то, что Алькарас ранее тоже побеждал Зверева на грунте, мы считаем, что в этом финале у него будут большие проблемы....Многие совершенно зря недооценивают теннисиста из Германии.

    Это будет абсолютно эпичная история, если после победы над Надалем в первом круге Зверев завершит турнир победой над Алькарасом.

    Рекомендуемая ставка: победа Зверева за 3.25.

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    Зверев — Алькарас. Испанец Карлос Алькарас сыграет против немца Александра Зверева в финале Открытого чемпионата Франции по теннису. Матч пройдет 9 июня в Париже, начало — в 16:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Зверев — Алькарас с коэффициентом 3.25.
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