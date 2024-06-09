Александр Зверев
Карлос Алькарас
Зверев
Саша все-таки подтвердил статус одного из главных фаворитов турнира и в очередной раз напомнил, что по-прежнему остается опаснейшим соперником не только на харде, но и на грунте.
Для тех, кто внимательно следит за теннисом, выход немецкого теннисиста в финал французского мэйджора точно не стал сюрпризом.
В этом году Зверев отправился в Париж после шикарной победы на «Мастерсе» в Риме. Уже тогда стало ясно, что он, похоже, готов улучшить свой результат в столице Франции.
До этого он три раза подряд останавливался в шаге от решающего матча. На этот раз он — в финале.
В пятницу Саша одержал волевую победу над Каспером Руудом — 2:6, 6:2, 6:4, 6:2. Норвежцу, как известно, не пришлось играть в четвертьфинале из-за травмы Новака Джоковича, и после первого сета наверное у многих закралась мысль, что у соперника Зверева банально больше сил на столь важный матч.
Но где-то ближе к третьему сету стало ясно, что Рууду тяжело — у него начались проблемы с желудком. По всей видимости, Каспер подхватил какой-то вирус. То же самое случилось с Ариной Соболенко, которая сенсационно проиграла Мирре Андреевой.
С одной стороны, Звереву, конечно, повезло, но состояние Рууда все-таки не единственная и не главная причина, почему он смог совершить камбэк.
Зверев задавил финалиста двух предыдущих розыгрышей «Ролан Гаррос» своей неприятной подачей. После первого сета Саша проиграл на первом мяче лишь пять очков.
Ну и не будем забывать, насколько легко и уверенно Зверев на старте турнира обыграл Рафаэля Надаля (6:3, 7:6, 6:3).
Алькарас
Карлос, как и Саша, тоже впервые сыграет в финале «Ролан Гаррос».
В прошлом году испанец легко дошел до полуфинала, где его поджидал Новак Джокович.
Поражение от серба стало настоящим разочарованием — Карлитос здорово боролся в первых сетах, но потом его тело сковали судороги, из-за которых он был не в состоянии бороться с лучшим в истории.
На этот раз соперником Алькараса по полуфиналу стал лучший игрок текущего сезона — Янник Синнер.
Это был один из тяжелейших матчей в его карьере, а после первого сета и вовсе возникло ощущение, что Алькарас обречен на еще один провал — настолько мощно начал итальянец. Но ничего подобного, во второй партии испанец заиграл так, что уже в середине третьего сета у Янника начались судороги.
Алькарас эффектно дожал своего теперь главного соперника в туре в пятом сете — 2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3. Это был мощнейший камбэк. Надо сказать, что Карлос впечатлил своим игровым арсенал. Подача, форхэнд, бекхэнд, укороченные удары, обводящие — он умеет вообще всё.
Ну и в психологическом плане он, похоже, тоже заметно прибавил после всех неудач в прошлом сезоне и на старте текущего.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 3.25, победу Алькараса букмекеры предлагают за 1.36.
Прогноз: сразу скажем, что Карлос проигрывает Саше в личных встречах — 4:5.
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Предыдущий матч между ними завершился разгромной победой испанца в Индиан-Уэллс, но на этот результат вряд ли стоит обращать внимание. Это тот самый матч, во время которого на корт залетел целый рой пчел. После этого инцидента немец, похоже, полностью потерял концентрацию.
В контексте предстоящего финала куда показательнее яркая победа Зверева над Алькарасом в полуфинале Australian Open-2024. Кроме того, за пару месяцев до этого Саша обыграл Карлоса на Итоговом турнире.
И еще один важный факт: два года назад Зверев уверенно выиграл у Алькараса в четвертьфинале «Ролан Гарррос».
Несмотря на то, что Алькарас ранее тоже побеждал Зверева на грунте, мы считаем, что в этом финале у него будут большие проблемы....Многие совершенно зря недооценивают теннисиста из Германии.
Это будет абсолютно эпичная история, если после победы над Надалем в первом круге Зверев завершит турнир победой над Алькарасом.
Рекомендуемая ставка: победа Зверева за 3.25.