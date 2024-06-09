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    С голами будет напряженка

    «Миннесота Юнайтед» — «Даллас». Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, МЛС, 9 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Миннесота Юнайтед» — «Даллас»
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    «Миннесота Юнайтед»
    9 июня в 16-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Миннесота Юнайтед» и «Даллас». Начало игры — в 03:30 мск. «Миннесота Юнайтед» — «Даллас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. США. MLS 09 Июня 2024 года

    Миннесота Юнайтед

  • США. MLS
    •  Миннесота Юнайтед 03:30 Даллас

    Даллас

  • Даллас
    •

    «Миннесота Юнайтед»

    Турнирное положение: «Миннесота Юнайтед» является одним из лидеров Западной конференции МЛС. Сейчас команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

    При этом «Миннесота Юнайтед» забивает в среднем чуть меньше 2 мячей за матч. Зато отставание от лидера составляет 5 очков при 2 имеющихся матчах в запасе.

    Последние матчи: предыдущий поединок команда может записать себе в актив. «Миннесота Юнайтед» нанесла поражение «Спортинг Канзас-Сити» (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Миннесота Юнайтед» выиграла 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 9 пропущенных.

    А вот до последней виктории команда уступила «Лос-Анджелесу» (0:2). Да и ничья с «Колорадо Рэпидс» вышла драматичной (3:3).

    Не сыграют: Джозеф Росалес — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: ныне «Миннесота Юнайтед» никак не может преуспеть в плане реализации. Зато имеется шанс подняться в дуэт лидеров конференции.

    Матчи против «Далласа» для команды исторически складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Миннесота Юнайтед» выиграла 2 раза при одной коллизии.

    Наверняка номинальные хозяева постараются приблизиться к лидеру. Да и оппонент выглядит не столь уверенно.

    «Даллас»

    Турнирное положение: «Даллас» текущий чемпионат проводит крайне неудачно. Команда ныне расположилась на 12 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Даллас» в 15 матчах выиграл лишь трижды. Да и забила команда всего 17 мячей в чемпионате.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова уступила. «Даллас» не сумел справиться с «Лос-Анджелесом» (0:1).

    До того команда проиграла еще и «Лос-Анджелес Гэлакси» (1:3). А вот с «Реал Солт-Лейк» она подписала мировое соглашение (3:3).

    В пяти своих последних матчах «Даллас» выиграл один раз. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 9 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем отрезке «Даллас» выглядит весьма нестабильно. Да и голы даются команде уж чересчур натужно.

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    При этом «Даллас» не побеждает уже в трех матчах кряду. Да и пропустила команда 24 мяча в 15 матчах МЛС.

    Последний раз команда обыграла «Миннесоту Юнайтед» почти два года назад. Да и сейчас диспозиция явно не на пользу гостям.

    Наверняка номинальные гости постараются разжиться очками. «Даллас» способен выдать отдельный качественный поединок.

    Статистика для ставок

    • «Даллас» почти 2 года не может обыграть «Миннесоту Юнайтед»

    • «Миннесота Юнайтед» выиграла в 2 своих последних домашних поединках

    • «Даллас» забил меньше всех в своей конференции — 17 мячей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Миннесота Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.02. Ничья оценена в 3.74, а победа оппонента — в скромные 3.47.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.71 и 2.15.

    Прогноз: Обе команды в нынешнем чемпионате не отличаются высокой результативностью.

    «Даллас» имеет явные проблемы с реализацией, да и оппонент относительно неплохо обороняется.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.15.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что «Миннесота Юнайтед» сможет одолеть одного из аутсайдеров конференции.

    Ставка: Победа «Миннесоты Юнайтед» за 2.02

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    «Миннесота Юнайтед» — «Даллас». 9 июня в 16-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Миннесота Юнайтед» и «Даллас». Начало игры — в 03:30 мск. / Ставка и прогноз на матч «Миннесота Юнайтед» — «Даллас» с коэффициентом 2.15.
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