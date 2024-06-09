9 июня в 16-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Миннесота Юнайтед» и «Даллас». Начало игры — в 03:30 мск. «Миннесота Юнайтед» — «Даллас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Миннесота Юнайтед»

Турнирное положение: «Миннесота Юнайтед» является одним из лидеров Западной конференции МЛС. Сейчас команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Миннесота Юнайтед» забивает в среднем чуть меньше 2 мячей за матч. Зато отставание от лидера составляет 5 очков при 2 имеющихся матчах в запасе.

Последние матчи: предыдущий поединок команда может записать себе в актив. «Миннесота Юнайтед» нанесла поражение «Спортинг Канзас-Сити» (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Миннесота Юнайтед» выиграла 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 9 пропущенных.

А вот до последней виктории команда уступила «Лос-Анджелесу» (0:2). Да и ничья с «Колорадо Рэпидс» вышла драматичной (3:3).

Не сыграют: Джозеф Росалес — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: ныне «Миннесота Юнайтед» никак не может преуспеть в плане реализации. Зато имеется шанс подняться в дуэт лидеров конференции.

Матчи против «Далласа» для команды исторически складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Миннесота Юнайтед» выиграла 2 раза при одной коллизии.

Наверняка номинальные хозяева постараются приблизиться к лидеру. Да и оппонент выглядит не столь уверенно.

«Даллас»

Турнирное положение: «Даллас» текущий чемпионат проводит крайне неудачно. Команда ныне расположилась на 12 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Даллас» в 15 матчах выиграл лишь трижды. Да и забила команда всего 17 мячей в чемпионате.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова уступила. «Даллас» не сумел справиться с «Лос-Анджелесом» (0:1).

До того команда проиграла еще и «Лос-Анджелес Гэлакси» (1:3). А вот с «Реал Солт-Лейк» она подписала мировое соглашение (3:3).

В пяти своих последних матчах «Даллас» выиграл один раз. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 9 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем отрезке «Даллас» выглядит весьма нестабильно. Да и голы даются команде уж чересчур натужно.

При этом «Даллас» не побеждает уже в трех матчах кряду. Да и пропустила команда 24 мяча в 15 матчах МЛС.

Последний раз команда обыграла «Миннесоту Юнайтед» почти два года назад. Да и сейчас диспозиция явно не на пользу гостям.

Наверняка номинальные гости постараются разжиться очками. «Даллас» способен выдать отдельный качественный поединок.

Статистика для ставок

«Даллас» почти 2 года не может обыграть «Миннесоту Юнайтед»

«Миннесота Юнайтед» выиграла в 2 своих последних домашних поединках

«Даллас» забил меньше всех в своей конференции — 17 мячей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Миннесота Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.02. Ничья оценена в 3.74, а победа оппонента — в скромные 3.47.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.71 и 2.15.

Прогноз: Обе команды в нынешнем чемпионате не отличаются высокой результативностью.

«Даллас» имеет явные проблемы с реализацией, да и оппонент относительно неплохо обороняется.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что «Миннесота Юнайтед» сможет одолеть одного из аутсайдеров конференции.

Ставка: Победа «Миннесоты Юнайтед» за 2.02