В рамках товарищеского матча 9 июня пройдет игра Черногория — Грузия. Начало — 21:45 (мск). Черногория — Грузия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Черногория

Турнирное положение: Черногория неудачно выступила в квалификации на чемпионат Европы 2024 года, заняв лишь третье место в своей группе.

По итогам восьми матчей команда набрала 11 баллов и отстала от проходной в квинтете второй строчки, которую заняла Сербия, на три балла.

Черногория — Грузия: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 2.553.202.90Бонус$9500

Последние матчи: сборная в своем последнем матче в товарищеской встрече на чужом поле потерпела поражение от Бельгии со счетом 0:2.

Эта неудача прервала победную мини-серию коллектива в два поединка, которые также пришлись на товарищеские встречи этого года.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних пяти матчах в разных турнирах Черногория трижды выиграла при двух поражениях.

Такие результаты говорят о противоречивой форме хозяев, которые готовятся к старту нового розыгрыша Лиги наций.

Стефан Йоветич — лучший бомбардир команды в отборе на Евро-2024 с тремя голами.

Грузия

Турнирное положение: Грузия провела историческую квалификацию на чемпионат Европы, где впервые вышла в финальную часть большого турнира.

По итогам восьми матчей команда заняла только четвертое, предпоследнее место в группе. Зато благодаря успехам в Лиге наций удалось пробиться на Евро-2024 через плей-офф.

Последние матчи: сборная в своем последнем матче как раз в рамках финала стыковых поединков обыграл по пенальти Грецию (0:0).

Эта победа продлила мини-серию побед коллектива до двух поединков. Предыдущий матч также пришелся на плей-офф — в его полуфинале он обыграл Люксембург (2:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних шести матчах (в рамках отбора на Евро-2024 и товарищеских встреч) Грузия проиграла лишь раз при четырех поражениях при одной ничьей и одном поражении.

Очевидно, что такая форма позволяет гостям рассчитывать на победу, хотя на выезде против столь неуступчивого сделать это будет непросто.

Хвича Кварацхелия — лучший бомбардир команды в отборе на чемпионат Европы с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах Черногории забивали меньше 2,5 голов

в трех последних матчах Черногории одна команда не забивала

в четырех из шести последних матчей Грузия выиграла.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: Черногория — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.40. Ничья — в 3.25, победа Грузии — в 3.00.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с относительно близкими коэффициентами — 2.12 и 1.72.

Прогноз: в трех последних матчах гостей хотя бы одна команда не забивала. Так было и в двух их последних домашних поединках.

Этот же расклад сыграл и в двух последних играх гостей.

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.93.

Прогноз: более рискованный прогноз, что только один из соперников забьет, ведь так было в трех последних матчей Черногории.

Ставка: только одна команда забьет за 2.80.