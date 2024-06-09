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    Обыграет ли Грузия Черногорию?

    Черногория — Грузия. Ставка (к. 1.93) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 9 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Черногория — Грузия
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    Хвича Кварацхелия
    В рамках товарищеского матча 9 июня пройдет игра Черногория — Грузия. Начало — 21:45 (мск). Черногория — Грузия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 09 Июня 2024 года

    Черногория

  • Подгорица
    •  Черногория 21:45 Грузия

    Грузия

  • Тбилиси
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    Черногория

    Турнирное положение: Черногория неудачно выступила в квалификации на чемпионат Европы 2024 года, заняв лишь третье место в своей группе.

    По итогам восьми матчей команда набрала 11 баллов и отстала от проходной в квинтете второй строчки, которую заняла Сербия, на три балла.

    Черногория — Грузия: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: сборная в своем последнем матче в товарищеской встрече на чужом поле потерпела поражение от Бельгии со счетом 0:2.

    Эта неудача прервала победную мини-серию коллектива в два поединка, которые также пришлись на товарищеские встречи этого года.

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних пяти матчах в разных турнирах Черногория трижды выиграла при двух поражениях.

    Такие результаты говорят о противоречивой форме хозяев, которые готовятся к старту нового розыгрыша Лиги наций.

    Стефан Йоветич — лучший бомбардир команды в отборе на Евро-2024 с тремя голами.

    Грузия

    Турнирное положение: Грузия провела историческую квалификацию на чемпионат Европы, где впервые вышла в финальную часть большого турнира.

    По итогам восьми матчей команда заняла только четвертое, предпоследнее место в группе. Зато благодаря успехам в Лиге наций удалось пробиться на Евро-2024 через плей-офф.

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    • Последние матчи: сборная в своем последнем матче как раз в рамках финала стыковых поединков обыграл по пенальти Грецию (0:0).

    Эта победа продлила мини-серию побед коллектива до двух поединков. Предыдущий матч также пришелся на плей-офф — в его полуфинале он обыграл Люксембург (2:0).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних шести матчах (в рамках отбора на Евро-2024 и товарищеских встреч) Грузия проиграла лишь раз при четырех поражениях при одной ничьей и одном поражении.

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    Очевидно, что такая форма позволяет гостям рассчитывать на победу, хотя на выезде против столь неуступчивого сделать это будет непросто.

    Хвича Кварацхелия — лучший бомбардир команды в отборе на чемпионат Европы с четырьмя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах Черногории забивали меньше 2,5 голов

    • в трех последних матчах Черногории одна команда не забивала

    • в четырех из шести последних матчей Грузия выиграла.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: Черногория — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.40. Ничья — в 3.25, победа Грузии — в 3.00.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с относительно близкими коэффициентами — 2.12 и 1.72.

    Прогноз: в трех последних матчах гостей хотя бы одна команда не забивала. Так было и в двух их последних домашних поединках.

    Этот же расклад сыграл и в двух последних играх гостей.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.93.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что только один из соперников забьет, ведь так было в трех последних матчей Черногории.

    Ставка: только одна команда забьет за 2.80.

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    Черногория — Грузия. В рамках товарищеского матча 9 июня пройдет игра Черногория — Грузия. Начало — 21:45 (мск). / Ставка и прогноз на матч Черногория — Грузия с коэффициентом 1.93.
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