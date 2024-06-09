Черногория
Грузия
Черногория
Турнирное положение: Черногория неудачно выступила в квалификации на чемпионат Европы 2024 года, заняв лишь третье место в своей группе.
По итогам восьми матчей команда набрала 11 баллов и отстала от проходной в квинтете второй строчки, которую заняла Сербия, на три балла.
Черногория — Грузия: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: сборная в своем последнем матче в товарищеской встрече на чужом поле потерпела поражение от Бельгии со счетом 0:2.
Эта неудача прервала победную мини-серию коллектива в два поединка, которые также пришлись на товарищеские встречи этого года.
Прогнозы и ставки на Евро-2024
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних пяти матчах в разных турнирах Черногория трижды выиграла при двух поражениях.
Такие результаты говорят о противоречивой форме хозяев, которые готовятся к старту нового розыгрыша Лиги наций.
Стефан Йоветич — лучший бомбардир команды в отборе на Евро-2024 с тремя голами.
Грузия
Турнирное положение: Грузия провела историческую квалификацию на чемпионат Европы, где впервые вышла в финальную часть большого турнира.
По итогам восьми матчей команда заняла только четвертое, предпоследнее место в группе. Зато благодаря успехам в Лиге наций удалось пробиться на Евро-2024 через плей-офф.
Последние матчи: сборная в своем последнем матче как раз в рамках финала стыковых поединков обыграл по пенальти Грецию (0:0).
Эта победа продлила мини-серию побед коллектива до двух поединков. Предыдущий матч также пришелся на плей-офф — в его полуфинале он обыграл Люксембург (2:0).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних шести матчах (в рамках отбора на Евро-2024 и товарищеских встреч) Грузия проиграла лишь раз при четырех поражениях при одной ничьей и одном поражении.
Очевидно, что такая форма позволяет гостям рассчитывать на победу, хотя на выезде против столь неуступчивого сделать это будет непросто.
Хвича Кварацхелия — лучший бомбардир команды в отборе на чемпионат Европы с четырьмя голами.
Статистика для ставок
- в трех последних матчах Черногории забивали меньше 2,5 голов
- в трех последних матчах Черногории одна команда не забивала
- в четырех из шести последних матчей Грузия выиграла.
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: Черногория — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.40. Ничья — в 3.25, победа Грузии — в 3.00.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с относительно близкими коэффициентами — 2.12 и 1.72.
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Прогноз: в трех последних матчах гостей хотя бы одна команда не забивала. Так было и в двух их последних домашних поединках.
Этот же расклад сыграл и в двух последних играх гостей.
Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.93.
Прогноз: более рискованный прогноз, что только один из соперников забьет, ведь так было в трех последних матчей Черногории.
Ставка: только одна команда забьет за 2.80.