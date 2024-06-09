В рамках товарищеского матча 9 июня пройдет игра Словакия — Уэльс. Начало — 21:45 (мск). Словакия — Уэльс: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Словакия

Турнирное положение: Словакия провела успешную квалификацию на чемпионат Европы, где вышла в финальную часть благодаря второму месту в группе.

После 10-ти матчей команда набрала 22 очка и опередила своего ближайшего преследователя Люксембург на пять баллов, а также отстала на восемь пунктов от победителя Португалии.

Словакия — Уэльс: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 2.123.403.50Бонус$9500

Последние матчи: сборная в своем последнем матче в товарищеской встрече на своем поле разгромила Сан-Марино (4:0).

Этот успех прервал безвыигрышную мини-серию коллектива в два поединка, которые, правда, пришлись на товарищеские встречи 2024 года.

Все прогнозы на Евро-2024

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних 14 матчах в разных турнирах Словакия проиграла лишь раз при восьми победах и пяти ничьих.

Такие результаты, в целом, говорят о хорошей форме хозяев, но уровень соперника может помешать коллективу одержать победу.

Лукаш Гараслин — лучший бомбардир команды в отборе на чемпионат Европы с тремя голами.

Уэльс

Турнирное положение: Уэльс не смог пробиться в финальную часть чемпионата Европы 2024 года, в группе отбора которого занял предпоследнее, пятое место в группе.

По итогам восьми матчей команда набрала 12 баллов. В то же время, пробиться через плей-офф благодаря успехам в Лиге наций ей не удалось из-за поражения в финале по пенальти от Польши (0:0).

Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках товарищеской встречи разошлась миром с Гибралтаром (0:0) на чужом поле.

Эта мировая стала для коллектива третьей в пяти последних поединках, которые пришлись на квалификацию континентального первенства, включая плей-офф, и контрольные игры.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних пяти матчах (в официальных и товарищеских встречах) Уэльс выиграл лишь раз при трех ничьих и одном поражении, которое на самом деле было мировой в основное время.

Очевидно, что такая форма не сулит сопернику гостей легкой жизни, несмотря на то, что в этих поединках они одержали лишь одну победу.

Гарри Уилсон — лучший бомбардир команды в отборе на чемпионат Европы с тремя голами.

Статистика для ставок

в четырех из шести последних матчей Словакия выиграла

в четырех из пяти последних матчей Уэльс сыграл вничью

в четырех из пяти последних матчей Уэльса было забито меньше 2,5 голов.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: Словакия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.10. Ничья — в 3.45, победа Уэльса — в 3.50.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным результатом, чем ТМ 2,5 — 1.55 и 2.50.

Прогноз: в четырех из шести последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в шести из девяти их последних матчей на выезде.

В трех из пяти последних матчей хозяев также был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь так было в четырех из шести их последних матчей.

Ставка: Словакия победит за 2.10.