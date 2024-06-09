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    Справится ли Словакия с Уэльсом?

    Словакия — Уэльс. Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 9 июня 2024 года

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    Гарри Уилсон
    В рамках товарищеского матча 9 июня пройдет игра Словакия — Уэльс. Начало — 21:45 (мск). Словакия — Уэльс: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 09 Июня 2024 года

    Словакия

  • Братислава
    •  Словакия 21:45 Уэльс

    Уэльс

  • Кардифф
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    Словакия

    Турнирное положение: Словакия провела успешную квалификацию на чемпионат Европы, где вышла в финальную часть благодаря второму месту в группе.

    После 10-ти матчей команда набрала 22 очка и опередила своего ближайшего преследователя Люксембург на пять баллов, а также отстала на восемь пунктов от победителя Португалии.

    Словакия — Уэльс: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: сборная в своем последнем матче в товарищеской встрече на своем поле разгромила Сан-Марино (4:0).

    Этот успех прервал безвыигрышную мини-серию коллектива в два поединка, которые, правда, пришлись на товарищеские встречи 2024 года.

    Все прогнозы на Евро-2024

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних 14 матчах в разных турнирах Словакия проиграла лишь раз при восьми победах и пяти ничьих.

    Такие результаты, в целом, говорят о хорошей форме хозяев, но уровень соперника может помешать коллективу одержать победу.

    Лукаш Гараслин — лучший бомбардир команды в отборе на чемпионат Европы с тремя голами.

    Уэльс

    Турнирное положение: Уэльс не смог пробиться в финальную часть чемпионата Европы 2024 года, в группе отбора которого занял предпоследнее, пятое место в группе.

    По итогам восьми матчей команда набрала 12 баллов. В то же время, пробиться через плей-офф благодаря успехам в Лиге наций ей не удалось из-за поражения в финале по пенальти от Польши (0:0).

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    • Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках товарищеской встречи разошлась миром с Гибралтаром (0:0) на чужом поле.

    Эта мировая стала для коллектива третьей в пяти последних поединках, которые пришлись на квалификацию континентального первенства, включая плей-офф, и контрольные игры.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних пяти матчах (в официальных и товарищеских встречах) Уэльс выиграл лишь раз при трех ничьих и одном поражении, которое на самом деле было мировой в основное время.

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    Очевидно, что такая форма не сулит сопернику гостей легкой жизни, несмотря на то, что в этих поединках они одержали лишь одну победу.

    Гарри Уилсон — лучший бомбардир команды в отборе на чемпионат Европы с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из шести последних матчей Словакия выиграла

    • в четырех из пяти последних матчей Уэльс сыграл вничью

    • в четырех из пяти последних матчей Уэльса было забито меньше 2,5 голов.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: Словакия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.10. Ничья — в 3.45, победа Уэльса — в 3.50.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным результатом, чем ТМ 2,5 — 1.55 и 2.50.

    Прогноз: в четырех из шести последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в шести из девяти их последних матчей на выезде.

    В трех из пяти последних матчей хозяев также был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 1.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь так было в четырех из шести их последних матчей.

    Ставка: Словакия победит за 2.10.

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    Словакия — Уэльс. В рамках товарищеского матча 9 июня пройдет игра Словакия — Уэльс. Начало — 21:45 (мск). / Ставка и прогноз на матч Словакия — Уэльс с коэффициентом 1.85.
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