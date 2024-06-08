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    Стал известен окончательный состав сборной Грузии на Евро-2024

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    Пресс-служба сборной Грузии опубликовала окончательный состав на чемпионат Европы 2024-го года.

    Хвича Кварацхелия — полузащитник сборной Грузии
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    Хвича Кварацхелия — полузащитник сборной Грузии

    Состав сборной Грузии на Евро-2024:

    Вратари: Георгий Мамардашвили («Валенсия»), Георгий Лория («Динамо» Тбилиси), Лука Гугешашвили («Карабах»);

    Защитники: Соломон Кверквелия («Аль-Охдуд»), Гурам Кашия («Слован» Братислава), Георгий Гвелесиани («Персеполис»), Лаша Двали (АПОЭЛ), Лука Лочошвили («Кремонезе»), Отар Какабадзе («Краковия»), Георгий Гочолеишвили («Шахтер»), Джемал Табидзе («Панэтоликос»);

    Полузащитники: Георгий Чакветадзе («Уотфорд»), Анзор Меквабишвили («Университатя Крайова»), Отар Китеишвили («Штурм»), Ника Квеквескири («Лех»), Георгий Кочорашвили («Леванте»), Сандро Алтунашвили («Вольфсберг»), Леван Шенгелия («Панэтоликос»), Георгий Цитаишвили («Динамо» Батуми), Саба Лобжанидзе («Атланта Юнайтед»), Хвича Кварацхелия («Наполи»), Зурико Давиташвили («Бордо»), Габриэль Сигуа («Базель»);

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    • Нападающие: Жорж Микаутадзе («Метц»), Буду Зивзивадзе («Карлсруэ»), Георгий Квилитая (АПОЭЛ).

    Напомним, что Евро-2024 стартует 14-го июня, а закончится 14-го июля. Сборная Грузии на групповом этапе турнира сыграет против Португалии, Чехии и Турции.

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