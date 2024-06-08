Португалия — Хорватия: счет матча 1:2, обзор голов

Лука Модрич — полузащитник сборной Хорватии Фото: globallookpress.com
Первый гол хорватская сборной забила на 8-й минуте. Арбитр поставил пенальти в ворота Португалии, а Лука Модрич уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар.
На 48-й минуте португальцы сумели сравнять счет благодаря голу Диогу Жоты. Уже на 56-й минуте Хорватия снова вышла вперед, отличился Анте Будимир.
Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду остался в запасе на этот поединок.
Футбол. Товарищеские матчи (сборные)
Португалия — Хорватия 1:2
Голы: 0:1 Лука Модрич (пенальти) (8'), 1:1 Диогу Жота (48'), 1:2 Анте Будимир (56') Португалия: Диогу Кошта, Диогу Далот (Нелсон Семеду, 46'), Рубен Диаш, Гонсалу Инасиу, Нуну Мендеш (Жоау Канселу, 46'), Витор Феррейра (Матеус Нунес, 84'), Жоау Палинья, Бернарду Силва, Бруну Фернандеш (Педру Нету, 70'), Гонсалу Рамуш (Диогу Жота, 46'), Жоау Фелиш (Рафаэл Леау, 46') Хорватия: Доминик Ливакович, Йошко Гвардиол, Марин Понграчич, Йосип Шутало, Йосип Штанишич, Ловро Майер (Марио Пашалич, 54'), Матео Ковачич (Никола Влашич, 75'), Марсело Брозович (Лука Иванушец, 75'), Лука Модрич (Лука Сучич, 54'), Андрей Крамарич (Иван Перишич, 54'), Анте Будимир (Бруно Петкович, 67') Предупреждения: Анте Будимир (40'), Марсело Брозович (59'), Жоау Канселу (77'), Лука Иванушец (90 + 1')
В следующем матче Хорватия сыграет против Испании 15-го июня в рамках Евро-2024, а Португалия встретится с Ирландией 11-го числа.