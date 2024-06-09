В рамках турнира UFC Louisville 9 июня пройдет поединок Рауля Росаса и Рики Турсиоса в легчайшем весе. Начало — 04:40 (мск). Росас — Турсиос: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Рауль Росас

Турнирное положение: Рауль Росас — восходящая звезда легчайшего дивизиона UFC. Этому бойцу только 19 лет, а он уже тренируется в команде Алджамейна Стерлинга и Мераба Двалишвили, выступая в лучшей лиге мира.

Последние бои: В UFC активе Рауля ранее было только 3 поединка. Дебютировал молодой американец в промоушене в октябре 2022 года. Тогда он выиграл сабмишном в первом раунде у Джея Перрина. Далее было поражение единогласным решением судей от Кристиана Родригеза. Ту неудачу бойцу удалось закрыть победой техническим нокаутом над Теренсом Митчеллом.

Состояние бойца: В нынешних реалиях перспективы Рауля добраться до топ-15 пока что туманны. Как показал тот же бой с Родригезом, конкурировать с теми, кто претендует на попадание в рейтинг легчайшего дивизиона, Росасу рановато.

Рики Турсиос

Турнирное положение: Рики Турсиос также, как и его предстоящий соперник, пока что далек от попадания в число участников титульной гонки в легчайшем дивизионе.

Последние бои: За 5 предыдущих поединков на активе Турсиоса 4 победы и одно поражение. Но в UFC на его счету пока что 3 боя. Также, как и Росас, Рики один раз проиграл и дважды выиграл.

Состояние бойца: Глядя на предыдущие бои Турсиоса, сложилось впечатление, что он типичный середняк этого дивизиона. Но в отличие от того же Рауля он выглядел не так ярко и побеждал решениями.

Да и в целом с ударной мощью у 31-летнего американца есть проблемы. Только в трех выигранных поединках из десяти за карьеру он нокаутировал соперников.

Статистика для ставок

За 5 предыдущих поединков на активе Турсиоса 4 победы и одно поражение

4 из шести последних боев с участием Росаса закончились досрочно

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Восходящая звезда легчайшего дивизиона UFC Рауль Росас в этом противостоянии, по мнению букмекеров, считается фаворитом. На его победу можно поставить за 1.40. На победу Рики Турсиоса за предлагают сделать ставку за 3.05.

Прогноз: Турсиос ранее ничем не запомнился болельщикам UFC и руководству лиги. Рики выглядит очень удобным соперником для восходящей звезды дивизиона и может стать для него трамплином к взлету вверх по карьерной лестнице. Так что шансов на успех у Росаса в этом противостоянии гораздо больше.

Ставка: Победа Рауля Росаса за 1.40.