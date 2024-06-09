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    Доминик Рейес проиграет четвертый бой кряду?

    Рейес — Джейкоби. Ставка (к. 1.48) и прогноз на ММА, UFC Louisville, 9 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Рейес — Джейкоби
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    Доминик Рейес
    В рамках турнира UFC Louisville 9 июня пройдет поединок Доминика Рейеса и Дастина Джейкоби полутяжелом весе. Начало — 05:10 (мск). Рейес — Джейкоби: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Доминик Рейес

    Турнирное положение: Доминик Рейес — это бывший претендент на титул в полутяжелом весе, который дрался за пояс с самим Джоном Джонсом. Но сейчас американец стоит на грани вылета из топ-15, занимая 15-ю строчку.

    Последние бои: К этой встрече экс-претендент на пояс в полутяжелой весовой категории подходит на серии из четырех поражений кряду. В феврале 2020-го Доминик дал конкурентный бой Джону Джонсу, но уступил ему единогласным решением. Впоследствии Рейес проиграл еще трижды, причем все во всех трех боях был нокаутирован.

    Состояние бойца: После яркого титульного боя у Доминика начался аномальный спад. Помешать в данном поединке Рейесу реабилитироваться за предыдущие неудачи может и тот факт, что он не дрался почти 2 года. Да и удар бывший претендент на пояс держит очень плохо.

    Дастин Джейкоби

    Турнирное положение: Дастин Джейкоби тот боец, который постоянно борется за попадание в топ-15 и сохранение места в нем. В прошлом году он покинул рейтинг полутяжеловесов, но теперь у него есть шанс вернуться туда обратно.

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  • 04/06/2024

    • Последние бои: За 5 предыдущих поединков в активе Дастина 3 поражения и 2 победы. В последнем поединке он уступил единогласным решением судей Алонзо Менифилду. Стоит отметить, что все свои поражения на этом отрезке американец потерпел по очкам.

    Состояние бойца: Дастин далек от пиковых кондиций. Но называть его пробитым ветеранам точно нельзя. В отличие от своего предстоящего соперника Джейкоби хорошо держит удар. Это может помочь ему в тех ситуациях, когда парни столкнутся в центре и будут рубиться друг с другом на ближней дистанции.

    Статистика для ставок

    • Рейес проиграл последних своих 4 боя

    • 3 из четырех предыдущих боев с участием Джейкоби дошли до судейского решения

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры считают фаворитом Дастина Джейкоби, предлагая поставить на его победу с коэффициентом 1.48. На победу Рейеса можно поставить за 2.75.

    Прогноз: Тот факт, что Рейес проиграл 4 последних года кряду, причем 3 из них досрочно, явно не на стороне бывшего претендента на титул. Джейкоби хоть и не обладает внушительной статистикой в преддверии их очного противостояния, но по крайней мере он выглядел ранее достойно в отличие от Доминика.

    Ставка: Победа Дастина Джейкоби за 1.48.

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    Рейес — Джейкоби. В рамках турнира UFC Louisville 9 июня пройдет поединок Доминика Рейеса и Дастина Джейкоби полутяжелом весе. Начало — 05:10 (мск). / Ставка и прогноз на матч Рейес — Джейкоби с коэффициентом 1.48.
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