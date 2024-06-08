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    Дубль Лукаку помог Бельгии обыграть Люксембург

    Бельгия — Люксембург: счет матча 3:0, обзор голов

    Футбол Товарищеские матчи Сборная Бельгии Сборная Люксембурга
    Бельгия одержала уверенную победу над Люксембургом (3:0) в рамках товарищеского противостояния.

    Ромелу Лукаку — форвард сборной Бельгии
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    Ромелу Лукаку — форвард сборной Бельгии

    Первый гол нападающий Бельгии Ромелу Лукаку забил на 43-й минуте, реализовав пенальти. Еще один гол у хозяев записал на свой счет Леандро Троссард на 80-й минуте.

    Футбол. Товарищеские матчи (сборные)
    Бельгия — Люксембург 3:0
    Голы: 1:0 Ромелу Лукаку (пенальти) (43'), 2:0 Ромелу Лукаку (57'), 3:0 Леандро Троссард (80') Бельгия: Коэн Кастельс, Тома Мёнье (Максим Де Кёйпер, 16'), Ваут Фас, Тимоти Кастань (Жоан Бакайоко, 64'), Аксель Витсель (Астер Вранкс, 46'), Орел Мангала, Амаду Онана (Зено Дебаст, 64'), Кевин Де Брёйне (Шарль Де Кетеларе, 72'), Леандро Троссард, Жереми Доку (Янник Карраско, 64'), Ромелу Лукаку Люксембург: Антони Морис, Эльдин Джогович (Давид Йонатанс, 86'), Дирк Карлсон, Максим Шано, Энес Махмутович, Лоран Жанс (Fabio Lohei, 78'), Данель Синани, Жерсон Родригес (Jayson Videira Pereira, 86'), Кристофер Мартинс (Вахид Селимович, 54'), Матиас Олесен, Chris Philipps (Sofiane Ikene, 86')

    В следующем матче Бельгия сыграет против Словакии 17-го июня в рамках Евро-2024, а Люксембург встретится с Северной Ирландией 5-го сентября.

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