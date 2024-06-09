9 июня в 6-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Крисиума» и «Куяба». Начало игры — в 22:00 мск. «Крисиума» — «Куяба»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Крисиума»

Турнирное положение: «Крисиума» привычно борется за выживание. Сейчас команда находится на 16 месте турнирной таблицы бразильского чемпионата.

При этом «Крисиума» опережает опасную зону лишь по дополнительным показателям. Правда, у команды имеются 3 матча в запасе.

Последние матчи: предыдущий поединок команда не может записать себе в актив. «Крисиума» проиграла «Палмейрасу» (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Крисиума» выиграл лишь однажды. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 6 пропущенных.

А вот проигрывает команда уже 3 матча кряду. Притом, что в двух из них игрокам клуба не удалось отличиться.

Не сыграют: Гильерме — травмирован.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: ныне «Крисиума» выглядит не лучшим образом. А вот пропускает команда в среднем гол за матч.

Матчи против «Куябы» для команды традиционно складываются неудачно. Из двух очных поединков «Крисиума» один раз уступила при одной ничьей.

Наверняка номинальные хозяева постараются оторваться от опасной зоны. Да и потенциал у команды достаточно высокий.

«Куяба»

Турнирное положение: «Куяба» выдала сверхнеудачный старт в чемпионате. Команда ныне расположилась на 20 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Куяба» проиграла в 5 матчах из 6. Вот только забить команде пока еще не довелось ни разу.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла первый балл в чемпионате. «Куяба» дала бой «Витории» (0:0).

До того команда проиграла «Интернасьоналю» (0:1). Зато до того были одержаны две виктории кряду.

В пяти последних матчах «Куяба» выиграла 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча в ворота соперников при двух пропущенных.

Не сыграют: Дейверсон, Фелипе Аугусто — травмированы.

Состояние команды: на нынешнем отрезке «Куяба» откровенно пробуксовывает. Да и результаты в чемпионате просто ужасны.

При этом «Куяба» явно постарается как можно скорее выбраться со дна турнирной таблицы. Вот только в кадровом плане у команды имеются некоторые пробоины.

Причем команда еще ни разу не пропускала от «Крисиумы». А вот забить «Куяба» не смогла в двух своих последних поединках.

Наверняка номинальные гости будут действовать активны. Да и последние неудачи явно подстегнут команду.

Статистика для ставок

«Куяба» не забивала в 2 своих последних поединках

«Крисиума» не побеждает 3 матча кряду

«Куяба» еще ни разу не отличилась в чемпионате

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Куяба» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.24, а победа оппонента — в скромные 3.92.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.51 и 1.53.

Прогноз: Гости намерены прервать серию своих неудач, и уж точно будут активны в атаке.

«Крисиума» всеми силами будет пытаться оторваться от опасной зоны, да и оппонент мотивирован забить свой первый гол в чемпионате.

Ставка: Обе забьют за 2.14.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке оппоненты на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.51