9 июня в 16-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Сент-Луис Сити» и «Портленд Тимберс». Начало игры — в 03:30 мск. «Сент-Луис Сити» — «Портленд Тимберс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Сент-Луис Сити»

Турнирное положение: «Сент-Луис Сити» является середняком Западной конференции МЛС. Сейчас команда находится на 11 месте турнирной таблицы.

При этом «Сент-Луис Сити» лишь на 3 очка отстает от зоны плей-офф. Вот только выиграла команда лишь в 3 матчах из 15.

Последние матчи: предыдущий поединок команда может записать себе в актив. «Сент-Луис Сити» дал бой «Интер Майами» (3:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Сент-Луис Сити» добыл лишь одну викторию. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 11 пропущенных.

А вот не побеждает команда уже 4 матча кряду. Да и пропущено уже 25 мячей в 15 поединках американского чемпионата.

Не сыграют: Тим Паркер — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: ныне «Сент-Луис Сити» никак не может запрыгнуть в топ-9. Зато забивает команда относительно часто: 23 гола.

Матчи против «Портленд Тимберс» для команды исторически складываются непросто. Из двух очных поединков соперники по разу огорчили друг друга.

Наверняка номинальные хозяева постараются подобраться к заветной зоне плей-офф. Да и оппонент пропускает многовато.

«Портленд Тимберс»

Турнирное положение: «Портленд Тимберс» текущий чемпионат проводит на своем уровне. Команда ныне расположилась на 9 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Портленд Тимберс» в 17 матчах пропустил в свои ворота 32 мяча. Зато забила команда столько же!

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова не смогла победить. «Портленд Тимберс» расписал паритет с «Хьюстон Динамо» (2:2).

До того команда нанесла поражение крепкому «Остину» (2:0). Да и «Спортинг Канзас-Сити» был обыгран — 2:1.

В пяти своих последних матчах «Портленд Тимберс» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем отрезке «Портленд Тимберс» выглядит весьма прилично. Да и оборонительные редуты частенько дают сбои.

При этом «Портленд Тимберс» не проигрывает уже в трех матчах кряду. Да и форвард Фелипе Мора настрелял уже 8 мячей в чемпионате.

В трех своих последних матчах команда не забивала меньше 2 голов за матч. Да и вообще, в плане реализации она одна из сильнейших в своей конференции.

Наверняка номинальные гости постараются разжиться очками. «Портленд Тимберс» в последнее время заметно прибавил.

Статистика для ставок

«Портленд Тимберс» в среднем забивает почти 2 гола за матч

«Сент-Луис Сити» не побеждает 4 матча кряду

«Портленд Тимберс» имеет трехматчевую беспроигрышную серию

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сент-Луис Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.74. Ничья оценена в 4.25, а победа оппонента — в скромные 4.14.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.45 и 2.48.

Прогноз: «Сент-Луис Сити» в последних матчах выглядел не лучшим образом.

«Портленд Тимберс» прекрасно атакует, и явно постарается удержаться в зоне плей-офф.

Ставка: «Портленд Тимберс» не проиграет за 2.14.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забить получится лишь у одного из соперников.

Ставка: Обе не забьют за 2.48