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    «Портленд Тимберс» едет за очками!

    «Сент-Луис Сити» — «Портленд Тимберс». Ставка (к. 2.14) и прогноз на футбол, МЛС, 9 июня 2024 года

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    «Портленд Тимберс»
    9 июня в 16-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Сент-Луис Сити» и «Портленд Тимберс». Начало игры — в 03:30 мск. «Сент-Луис Сити» — «Портленд Тимберс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. США. MLS 09 Июня 2024 года

    Сент-Луис Сити

  • США. MLS
    •  Сент-Луис Сити 03:30 Портленд Тимберс

    Портленд Тимберс

  • Портленд
    •

    «Сент-Луис Сити»

    Турнирное положение: «Сент-Луис Сити» является середняком Западной конференции МЛС. Сейчас команда находится на 11 месте турнирной таблицы.

    При этом «Сент-Луис Сити» лишь на 3 очка отстает от зоны плей-офф. Вот только выиграла команда лишь в 3 матчах из 15.

    Последние матчи: предыдущий поединок команда может записать себе в актив. «Сент-Луис Сити» дал бой «Интер Майами» (3:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Сент-Луис Сити» добыл лишь одну викторию. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 11 пропущенных.

    А вот не побеждает команда уже 4 матча кряду. Да и пропущено уже 25 мячей в 15 поединках американского чемпионата.

    Не сыграют: Тим Паркер — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: ныне «Сент-Луис Сити» никак не может запрыгнуть в топ-9. Зато забивает команда относительно часто: 23 гола.

    Матчи против «Портленд Тимберс» для команды исторически складываются непросто. Из двух очных поединков соперники по разу огорчили друг друга.

    Наверняка номинальные хозяева постараются подобраться к заветной зоне плей-офф. Да и оппонент пропускает многовато.

    «Портленд Тимберс»

    Турнирное положение: «Портленд Тимберс» текущий чемпионат проводит на своем уровне. Команда ныне расположилась на 9 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Портленд Тимберс» в 17 матчах пропустил в свои ворота 32 мяча. Зато забила команда столько же!

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова не смогла победить. «Портленд Тимберс» расписал паритет с «Хьюстон Динамо» (2:2).

    До того команда нанесла поражение крепкому «Остину» (2:0). Да и «Спортинг Канзас-Сити» был обыгран — 2:1.

    В пяти своих последних матчах «Портленд Тимберс» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем отрезке «Портленд Тимберс» выглядит весьма прилично. Да и оборонительные редуты частенько дают сбои.

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    При этом «Портленд Тимберс» не проигрывает уже в трех матчах кряду. Да и форвард Фелипе Мора настрелял уже 8 мячей в чемпионате.

    В трех своих последних матчах команда не забивала меньше 2 голов за матч. Да и вообще, в плане реализации она одна из сильнейших в своей конференции.

    Наверняка номинальные гости постараются разжиться очками. «Портленд Тимберс» в последнее время заметно прибавил.

    Статистика для ставок

    • «Портленд Тимберс» в среднем забивает почти 2 гола за матч

    • «Сент-Луис Сити» не побеждает 4 матча кряду

    • «Портленд Тимберс» имеет трехматчевую беспроигрышную серию

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сент-Луис Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.74. Ничья оценена в 4.25, а победа оппонента — в скромные 4.14.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.45 и 2.48.

    Прогноз: «Сент-Луис Сити» в последних матчах выглядел не лучшим образом.

    «Портленд Тимберс» прекрасно атакует, и явно постарается удержаться в зоне плей-офф.

    Ставка: «Портленд Тимберс» не проиграет за 2.14.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забить получится лишь у одного из соперников.

    Ставка: Обе не забьют за 2.48

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    «Сент-Луис Сити» — «Портленд Тимберс». 9 июня в 16-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Сент-Луис Сити» и «Портленд Тимберс». Начало игры — в 03:30 мск. / Ставка и прогноз на матч «Сент-Луис Сити» — «Портленд Тимберс» с коэффициентом 2.14.
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