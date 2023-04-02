В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах Франции, Италии и Германии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Пари Сен-Жермен» — «Лион»

Футбол. Чемпионат Франции

Победа в Лиге 1 — это единственное, что может хоть как-то скрасить очередной не самый приятный сезон «ПСЖ», который снова вылетел из Лиги чемпионов еще до четвертьфинала.

Впрочем, такие же мысли были и перед матчем парижан с «Ренном». В итоге — 2:0. «Ренн» выиграл, если что.

Но здесь надо понимать, что дело не только в мотивации игроков «ПСЖ». Чемпионат Франции действительно не такой простой турнир, как многие о нем думают.

Поэтому вполне вероятно, что у «ПСЖ» снова будут проблемы.

К слову, «Лион» проиграл лишь один из 12-ти предыдущих матчей. Несмотря на то, что команда по-прежнему находится в середине турнирной таблицы, Лорану Блану все-таки удалось стабилизировать игру и состав.

В общем, выбираем здесь ставку на голы, а не на исход, то есть не на победу «ПСЖ», чьи лидеры только-только вернулись в столицу Франции из своих сборных.

Ставка: обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 1.97.

«Рома» — «Сампдория»

Футбол. Чемпионат Италии

«Рома» перед перерывом проиграла «Лацио» (0:1 и) и упустила возможность вернуться в топ-4.

По всей видимости, команда Жозе Моуринью не успела прийти в себя после изнурительного гостевого матча с «Реал Сосьедадом» (0:0) в Лиге Европы.

Правда, и перед этим у «Ромы» был провальный матч. Римляне «влетели» на своем поле «Сассуоло» (3:4).

В общем, «Роме» и «Особенному» совершенно точно нужна была эта пауза. Команда устала как морально, так и физически.

А вот у «Сампдории» действительно плачевная ситуация. Две недели назад генуэзский клуб выиграл у «Вероны» (3:1), прервав ужасную 10-матчевую серию побед. Но в таблице команда Деяна Станковича так и осталась предпоследней, на расстоянии девяти очков от спасительного 17-го места.

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Скорее всего, перезарядившая батареи «Рома» усугубит положение «Сампдории». И тут важно отметить, что римляне выиграли пять из шести последних матчей на «Стадио Олимпико» в рамках Серии А.

Ставка: победа «Ромы» за 1.42.

«Вердер» — «Хоффенхайм»

Футбол. Чемпионат Франции

«Хоффенхайм» впервые после выхода в Бундеслигу близок к тому, чтобы покинуть элитный дивизион.

Страшно сказать, но первую победу в этом году команда Пеллегрино Матараццо одержала как раз перед мартовским перерывом.

Две недели «Хоффенхайм» выиграл на своем поле у берлинской «Герты» (3:1). А перед у клуба из Зинсхайма была ужасная серия из 14 матчей без побед. При этом в 12-ти случаях «Хоффе» проиграл.

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Сложно сказать, что будет дальше. Вполне вероятно, что победа над «Гертой» — это всего лишь исключение.

«Вердер» тоже звезд с неба не хватает, но у него все-таки не такая сложная ситуация, как у гостей.

Но в любом случае очевидно, что в таком матче есть смысл взять ставку на голы.

Ставка: обе команды забьют за 1.61.

Общий коэффициент — 4.51.