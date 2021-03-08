В очередном экспрессе рассмотрим матчи из чемпионатов Италии, Англии и Испании.

«Интер» — «Аталанта»

Футбол. Чемпионат Италии. Серия А. 26-й тур

«Интер» лидирует в чемпионате Италии, набрав 59 очков и на шесть баллов опережая своего ближайшего преследователя в лице «Милана», а от третьего «Юве» оторвался на семь пунктов.

В минувшем туре первенства «нерадзурри» одержали выездную победу над «Пармой» (2:1), а ранее разгромили дома «Дженоа» (3:0). Сейчас у миланцев шесть викторий подряд, причем в трех случаях они побеждали с крупным счетом, а не проигрывает «Интер» уже девять кряду поединков и в шести из них он играл на ноль.

«Аталанта» с 49 набранными баллами разместилась на четвертом месте в турнирной таблице Серии А, опережая на два пункта пятую позицию и на пять шестую.

У клуба из Бергамо в данный момент серию из четырех побед в рамках чемпионата страны, в которой он одержал две сухие победы и обе на выезде. В своей последней проведенной игре «боги» на своей территории разгромили аутсайдера «Кротоне» со счетом 5:1.

Обе команды мощно проводят сезон в Серии А, но так как игра пройдет на поле миланцев, то рекомендуем ставить с Х на «Интер».

Ставка: 1Х за 1.33.

«Челси» — «Эвертон»

Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 27-й тур

«Челси» с 47 набранными очками идет на четвертом месте в турнирной таблице АПЛ, но его предстоящий противник отстает всего на балл и имеет еще один поединок в запасе.

К данному поединку лондонцы подходят с 8-матчевой беспроигрышной серией в чемпионате, в которой они одержали пять побед и трижды сыграли вничью, пропустив за все это время два гола. В минувшем туре «пенсионеры» на выезде одолели «Ливерпуль» — 1:0.

С 46 очками «Эвертон» разместился на строку ниже, но сыграл при этом на один поединок меньше, так что по потерянным очкам он находится в зоне Лиги чемпионов.

Несколько дней тому назад «ириски» на выезде одолели одного из аутсайдеров чемпионата «Вест Бромвич» со счетом 1:0, что стало для них третьей викторией подряд, где они сохранили свои ворота в неприкосновенности. Перед этим «Эвертон» потерпел два подряд поражения с общим счетом 1:5.

С новым наставником дела «Челси» пошли в гору и в игре с прямым конкурентом за ЛЧ от лондонцев вполне можно ждать победы. Однако перестрахуемся и поставим на хозяев с 0 форой.

Ставка: победа «Челси» с форой 0 за 1.22.

«Бетис» — «Алавес»

Футбол. Чемпионат Испании. Примера. 26-й тур

«Бетис» по итогам этого сезона стремится пробиться в еврокубки. Сейчас он с 39 набранными очками идет на шестой строке, опережая седьмую позицию на два балла при игре в запасе.

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Коллектив из Севильи вышел победителем из своих последних трех встреч первенства, пропустив за все это время всего один гол, а забил четыре мяча. В минувшем туре «зелено-белые» в гостях справились с «Кадисом» — 1:0.

«Алевес» в текущем сезоне ведет борьбу за выживание. В данный момент клуб из Витории находится в зоне вылета, имея на своем счету 22 очка и отстает от безопасной строки на два пункта.

«Славные» проиграли три последние поединка в рамках Примеры, где в двух из них они были повержены с крупным счетом. В своей последней проведенной игре «Алавес» был дома повержен «Осасуной» со счетом 0:1.

Стремящийся в еврокубки «Бетис» на своей арене должен брать три очка в игре с претендентом на вылет.

Ставка: победа «Бетиса» за 1.76.

Общий коэффициент — 2.85.