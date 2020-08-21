Экспресс дня 21 августа. Прогнозы и ставки на футбол

В пятницу, 21 августа, состоится финальный матч Лиги Европы сезона 2019/20, а в национальных первенствах Украины и Сербии пройдет ряд матчей.

«Севилья» — «Интер»

Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала

На предыдущих стадиях плей-офф Лиги Европы «Севилья» прошла «ЧФР Клуж», «Рому», «Вулверхэмптон» и «Манчестер Юнайтед» в полуфинале, выиграв 2:1.

За пять матчей игр на вылет «нервионцы» одержали три победы, не потерпели ни одного поражения и пропустили только два гола. Отметим, что «Севилья» не проигрывает уже 20 официальных матчей подряд.

На пути в финал Лиги Европы «Интер» прошел «Лудогорец», «Хетафе», «Байер» и «Шахтер» в 1/2 финала (5:0), выиграв все пять матчей из пяти с общим счетом 13:2.

На данный момент победная серия «нерадзурри» во всех турнирах составляет шесть поединков, в которой они пропустили всего лишь один гол.

Оба коллектива к решающему поединку подошли в прекрасной форме, но «Интер» выглядит немного мощнее своего предстоящего оппонента. Ставим на то, что трофей достанется итальянцам.

Ставка: проход «Интера» за 1.65.

«Шахтер» — «Колос»

Футбол. Чемпионат Украины. 1-й тур

«Шахтер» в прошлом сезоне без особых сложностей в очередной раз стал чемпионом Украины. В 32 сыгранных поединках УПЛ «горняки» потерпели всего два поражения.

Накануне донецкий коллектив завершил борьбу в Лиге Европы, проиграв в полуфинале без шансов «Интеру» (0:5). А в двух предыдущих этапах «Шахтер» разгромил «Базель» (4:1) и «Вольфсбург» (3:0).

«Колос», который только в прошлом сезоне дебютировал в Премьер-лиге, смог по итогам первого этапа пробиться в финальную группу, где финишировал на шестой позиции.

В матчах плей-офф же за путевку в Лигу Европы коваливцы сначала в полуфинале крупно обыграли «Днепр-1» (4:1), а в решающем поединке в овертайме дожали «Мариуполь» (1:0).

В минувшем сезоне «Шахтер» четыре раза выиграл у «Колоса». Наверняка «горняки» и на этот раз будут праздновать уверенную викторию.

Ставка: победа «Шахтера» с форой (-1,5) за 1.45.

«Пролетер» — «Црвена Звезда»

Футбол. Чемпионат Сербии. 5-й тур

«Пролетер» в текущем сербском первенстве пока идет без поражений, выиграв две игры при двух ничейных исходах и занимает девятую позицию в турнирной таблице.

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Стартовал в первенстве коллектив с двух викторий кряду, после чего дважды сыграл вничью. В минувшем туре была гостевая мировая с новичком «Металацом» (1:1).

«Црвена Звезда» по итогам четырех туров чемпионата Сербии единолично возглавляет турнирную таблицу, выиграв четыре встречи из четырех.

Отметим, что в каждом из эти поединков белградцы забивали по три гола, а пропустили в этих матчах только два мяча. Несколько дней тому назад они в квалификации ЛЧ разгромили клуб из Гибралтара — 5:0.

В очных противостояниях «Црвена Звезда» всегда обыгрывала «Пролетер». Скорее всего, эта тенденции продолжится.

Ставка: победа «Црвены Звезды» с форой (-1) за 1.35.

Общий коэффициент — 3.22. 0