Экспресс дня 30 апреля. Прогнозы и ставки на футбол и баскетбол

В среду, 30 апреля, в чемпионате Туркменистана по футболу состоится перенесенная игра, а в чемпионате Таиланда по баскетболу пройдет шестой матч финальной серии.

«Алтын Асыр» — «Ахал»

Футбол. Чемпионат Туркменистана. 2-й тур

Действующий чемпион Туркменистана на данный момент с шесть очками занимает четвертое место в турнирной таблице, уступая первой строке шесть пунктов.

В этом первенстве «золотые» смогли выиграть только одну игру, переиграв дома аутсайдера «Мерв» (2:0), три другие встречи они свели вничью. В минувшем туре была мировая на выезде с «Энергетиком» (1:1).

Вице-чемпион минувшего сезона в текущем первенстве пока идет во главе турнирной таблицы, демонстрируя 100% результат, а также сохранив свои ворота на замке.

В своей последней игре «зелено-белые» одолели в гостях «Копетдаг» со счетом 1:0, а перед этим выиграли две игры по 2:0 и одну — 3:0.

Прогнозируем, что «Алтын Асыр» в родных стенах должен обыграть нынешнего лидера и сократить отставание от него.

Ставка: победа «Алтын Асыр» за 1.59.

«Юйлонь Динос» — «Тайвань Бир»

Баскетбол. Чемпионат Тайваня. Финал. 6-й матч

После пяти матчей финальной серии вперед вырвался «Юйлонь Динос» — 3:2. Начали «динозавры» с двух викторий подряд, сперва переиграв «панд» в их логове (88:83), а затем выиграли и дома — 89:83.

После дважды выиграл «Тайвань Бир», в третьей игре серии «пивовары» в родных стенах одержали победу со счетом 94:74, а затем положили на лопатки своего оппонента в гостях — 90:82, т.с. сравняв счет в серии.

Несколько дней тому назад «Юйлонь Динос» вновь повел в счете, обыграв «панд» на их площадке — 99:81.

Все поединке финальной серии пока проходят довольно-таки результативно. В этой игре ставим тоже на тотал «больше».

Ставка: ТБ 168,5 за 1.59.

Итоговый коэффициент — 2.52. 0