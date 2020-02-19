Экспресс дня 19 февраля. Прогнозы и ставки на футбол

В 1/8 Лиги чемпионов пройдут еще два матча, а в чемпионате Англии сыграют перенесенный поединок.

«Аталанта» — «Валенсия»

Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 1/8 финала. Первый матч

«Аталанта» стартовала в групповом этапе Лиги чемпионов с трех поражений подряд, но затем она раз сыграла вничью и дважды победила, что позволило бергамцам финишировать вторыми.

В турнирной таблице Серии А «черно-синие» располагаются на четвертой позиции, опережая пятое место на шесть баллов. В своем последнем матче они одержали домашнюю волевою победу над «Ромой» (2:1).

«Валенсия» в упорной борьбе с «Челси» и «Аяксом» финишировала на первом месте, трижды победив при двух мировых исходах и одном поражении.

На данный момент в испанской Примере «летучие мыши» идут на шестой позиции, отставая на два пункта от четвертой строки. В последнем сыгранном туре первенства они дома сыграли вничью с «Атлетико» (2:2), а перед этим были разгромлены в гостях «Хетафе» (0:3).

Хотя оба коллектива и отличаются высокой результативностью, но от этой игры мы не ждем голевой феерии.

Ставка: ТМ 3,5 за 1.47.

«Тоттенхэм» — «РБ Лейпциг»

Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 1/8 финала. Первый матч

«Тоттенхэм» финишировал на втором месте в группе Лиги чемпионов, пропустив вперед себя только «Баварию», которой дважды проиграл, а еще была ничья на выезде с «Олимпиакосом» и три выигрыша.

На данный момент в турнирной таблице английской Премьер-лиге «шпоры» идут пятыми, уступая четвертой строке всего лишь один пункт. Отметим, что в чемпионате лондонцы вышли победителями в последних трех встречах, одолев в этот период и «Манчестер Сити» (2:0).

«РБ Лейпциг» стал победителем своего квартета в ЛЧ, выиграв три игры при двух ничейных результатах и одном поражении.

В Бундеслиге на данный момент «быки» идут вторыми, отставая от лидера на один балл. Накануне они в родных стенах одолели 3:0 «Вердер», тем самым прервав 4-матчевую серию без викторий.

На своей арене подопечные Моуринью, которые в последнее время набрали неплохой ход, точно не должны проиграть гостям из Германии.

Ставка: 1Х за 1.44.

«Манчестер Сити» — «Вест Хэм»

Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 26-й тур

«Манчестер Сити», который накануне получил от УЕФА 2-летний бан, идет в турнирной таблице на второй позиции, с большим отставание от лидера.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

В своей последней игре первенства «горожане» на выезде уступили «Тоттенхэму» (0:2), прервавшее их 5-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате, где в четырех из них они победили.

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«Вест Хэм» расположился в зоне вылета в АПЛ, на 18 месте. От 17 безопасной строки лондонцев отделяет всего один пункт.

«Молотобойцы» имеют на данный момент 6-матчевую безвыигрышную серию с учетом всех турниров. В минувшем туре первенства они в родных стенах разошлась миром с «Брайтоном» (3:3), а туром ранее дома уступили 0:2 «Ливерпулю».

«Горожане» будут реабилитироваться за фиаско в минувшем туре первенства, и должны крупно обыграть дома аутсайдера.

Ставка: победа «Ман Сити» с форой (-1,5) за 1.39.

Итоговый коэффициент — 2.94. 0