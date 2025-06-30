ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Руд ван НистелройТотальная капитуляция: почему у ван Нистелроя не получилось спасти «Лестер» Кристофер Нкунку празднует голБуря, ВАР и воскресший Нкунку: «Челси» пережил хаос против «Бенфики» и вышел в четвертьфинал ПаулиньоДрама в овертайме: «Палмейрас» шагнул в четвертьфинал после бразильской дуэли с «Ботафого»
    Все новости спорта

    Удача будет способствовать Лис?

    Лис — Юань. Ставка (к. 1.91) и прогноз на матч Уимблдона, 30 июня 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Уимблдон
    Прогноз и ставки на Лис — Юань
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ева Лис
    Теннисистка из Германии Ева Лис и китаянка Юэ Юань встретятся в первом круге «Уимблдона». Матч пройдет 30 июня, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Лис — Юань, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Теннис. Уимблдон. Женщины 30 Июня 2025 года

    Ева Лис

  • Германия
    •  Ева Лис 13:00 Юань Юэ

    Юань Юэ

  • Китай
    •

    Ева Лис

    Когда Лис только начинала играть в теннис на взрослом уровне, то на нее возлагали большие перспективы в Германии.

    Однако что-то пошло не так, и Ева начала играть совсем не по плану. Иногда у нее случаются совсем необъяснимые провалы, от которых она пока что и близко не может избавиться.

    В четырех последних матчах у немки славянского происхождения случилась всего одна победа, что совсем не радует в преддверии скоро стартующего «Уимблдона».

    Даже в поединке против Юань у Евы могут возникнуть непреодолимые проблемы, поскольку если китаянка начнет попадать почти все, то у Лис не будет никаких шансов на выигрыш.

    Юэ Юань

    Прогресс Юань замедлился в последние полгода, но китаянка на правильном пути и ищет варианты, как стать сильнее.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    Мало, кто верил, что китаянке будет по силам освоить игру на траве, но она поразила всех на недавнем турнире в голландском Хертогенбосе, где спокойно дошла до четвертьфинала.

    Из сильных сторон Юэ стоит отметить хладнокровие и отсутствие нервозности даже при не самых благоприятных развитиях событий в матче.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    В матче против Лис будет непростой, но у китаянки могут найтись аргументы, против «мягкой» Евы.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в теннисистку из Германии в этом поединке: победа Лис — 1.91, победа Юань — 1.99.

    Прогноз: Удача будет на стороне Лис.

    Ставка: П1 за 1.91.

    Альтернативный прогноз: Примерно равные по силам соперницы, поэтому можно ждать длинный непримиримый матч.

    Альтернативная ставка: ТБ 24.5 с коэффициентом 2.65.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Лис — Юань?

    Матч Лис — Юань состоится 30 июня 2025 года в 13:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Лис — Юань?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Лис — Юань?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 1.91.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Лис — Юань?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Лис — Юань?

    Коэффициенты букмекеров: Информация о коэффициентах недоступна

    Ещё прогнозы на спорт
    2.18
  • Прогноз на матч Спартак — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 11:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Чанчунь Ятай — Шанхай Шеньхуа
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Енисей — Сокол
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Туран — Актобе
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Тобол — Женис
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Нафтан — БАТЭ
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Кайсар — Елимай
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ордабасы — Кайрат
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч ПСЖ — Интер Майами
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Зенит — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Слуцк — Арсенал Дзержинск
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Фламенго — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.71
  • Экспресс дня 29 июня
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Канада — Гватемала
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Лис — Юань: прогноз и ставка за 1.91, статистика, коэффициенты матча 30.06.202513:00. Удача будет способствовать Лис?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры