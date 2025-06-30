Лис — Юань. Ставка (к. 1.91) и прогноз на матч Уимблдона, 30 июня 2025 года

Теннисистка из Германии Ева Лис и китаянка Юэ Юань встретятся в первом круге «Уимблдона». Матч пройдет 30 июня, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Лис — Юань, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Ева Лис

Когда Лис только начинала играть в теннис на взрослом уровне, то на нее возлагали большие перспективы в Германии.

Однако что-то пошло не так, и Ева начала играть совсем не по плану. Иногда у нее случаются совсем необъяснимые провалы, от которых она пока что и близко не может избавиться.

В четырех последних матчах у немки славянского происхождения случилась всего одна победа, что совсем не радует в преддверии скоро стартующего «Уимблдона».

Даже в поединке против Юань у Евы могут возникнуть непреодолимые проблемы, поскольку если китаянка начнет попадать почти все, то у Лис не будет никаких шансов на выигрыш.

Юэ Юань

Прогресс Юань замедлился в последние полгода, но китаянка на правильном пути и ищет варианты, как стать сильнее.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

Мало, кто верил, что китаянке будет по силам освоить игру на траве, но она поразила всех на недавнем турнире в голландском Хертогенбосе, где спокойно дошла до четвертьфинала.

Из сильных сторон Юэ стоит отметить хладнокровие и отсутствие нервозности даже при не самых благоприятных развитиях событий в матче.

В матче против Лис будет непростой, но у китаянки могут найтись аргументы, против «мягкой» Евы.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в теннисистку из Германии в этом поединке: победа Лис — 1.91, победа Юань — 1.99.

Прогноз: Удача будет на стороне Лис.

Ставка: П1 за 1.91.

Альтернативный прогноз: Примерно равные по силам соперницы, поэтому можно ждать длинный непримиримый матч.

Альтернативная ставка: ТБ 24.5 с коэффициентом 2.65.