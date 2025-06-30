Лис — Юань. Ставка (к. 1.91) и прогноз на матч Уимблдона, 30 июня 2025 года

Ева Лис
Юань Юэ
Ева Лис
Когда Лис только начинала играть в теннис на взрослом уровне, то на нее возлагали большие перспективы в Германии.
Однако что-то пошло не так, и Ева начала играть совсем не по плану. Иногда у нее случаются совсем необъяснимые провалы, от которых она пока что и близко не может избавиться.
В четырех последних матчах у немки славянского происхождения случилась всего одна победа, что совсем не радует в преддверии скоро стартующего «Уимблдона».
Даже в поединке против Юань у Евы могут возникнуть непреодолимые проблемы, поскольку если китаянка начнет попадать почти все, то у Лис не будет никаких шансов на выигрыш.
Юэ Юань
Прогресс Юань замедлился в последние полгода, но китаянка на правильном пути и ищет варианты, как стать сильнее.
Мало, кто верил, что китаянке будет по силам освоить игру на траве, но она поразила всех на недавнем турнире в голландском Хертогенбосе, где спокойно дошла до четвертьфинала.
Из сильных сторон Юэ стоит отметить хладнокровие и отсутствие нервозности даже при не самых благоприятных развитиях событий в матче.
В матче против Лис будет непростой, но у китаянки могут найтись аргументы, против «мягкой» Евы.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в теннисистку из Германии в этом поединке: победа Лис — 1.91, победа Юань — 1.99.
Прогноз: Удача будет на стороне Лис.
- 1.99Дардери — Сафиуллин: прогноз и ставкаЗавтра в 15:00
- 2.16Ройер — Циципас: прогноз и ставкаЗавтра в 15:00
- 2.08Норри — Баутиста-Агут: прогноз и ставкаЗавтра в 14:30
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Ставка: П1 за 1.91.
Альтернативный прогноз: Примерно равные по силам соперницы, поэтому можно ждать длинный непримиримый матч.
Альтернативная ставка: ТБ 24.5 с коэффициентом 2.65.