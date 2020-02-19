«Тоттенхэм» — «РБ Лейпциг». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч 1/8 финала ЛЧ 19 февраля 2020 года

В среду, 19 февраля, английский «Тоттенхэм» будет принимать немецкий «РБ Лейпциг» в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало матча — в 23:00 мск. Прогноз на «Тоттенхэм» — «РБ Лейпциг».

«Тоттенхэм»

В шести матчах на евроарене команда из столицы Великобритании заработала десять очков, благодаря чему заняла второе место в таблице группы B.

На старте группового этапа Лиги чемпионов лондонцы сыграли вничью с «Олимпиакосом» (2:2). 1 октября в родных стенах «шпоры» были унижены «Баварией» (2:7).

В третьем туре «Тоттенхэм» разгромил «Црвену Звезду» (5:0), а затем сделал это повторно — 4:0. Эти результаты отошли на второй план из-за проблем в АПЛ, а руководство клуба решило уволить Маурисио Почеттино и назначить Жозе Моуринью.

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Уже под его руководством в очередном туре ЛЧ лондонцы разбили греков — 4:2. В заключительной игре группы «шпоры» потерпели поражение со счетом 1:3.

В АПЛ команда занимает пятое место, набрав 40 очков. В последних трех поединках лондонцы одержали победы — над «Манчестер Сити» (2:0), «Саутгемптоном» (3:2, Кубок Англии) и «Астон Виллой» (3:2).

Главной проблемой клуба остается травма Гарри Кейна — звездный бомбардир остается в лазарете.

«РБ Лейпциг»

За шесть матчей в текущем розыгрыше ЛЧ коллектив из одноименного немецкого города сумел заработать 11 очков. Такой результат позволил не только выиграть группу D, но и досрочно выйти в плей-офф.

В первом туре против «Бенфики» верх взяли «быки» (2:1). Во втором туре ЛЧ подопечные Юлиана Нагельсмана потерпели поражение от «Лиона» (0:2).

Затем в противостоянии с «Зенитом» «РБ Лейпциг» обыграл питерцев 2:1 и 2:0.

В предпоследнем туре немецкий коллектив в концовке поединка спасся от поражения против «Бенфики» (2:2), благодаря чему и вышел в 1/8 финала. Завершала команда групповой этап в гостях у «Лиона» — 2:2.

В Бундеслиге «Лейпциг» идет вторым, отставая от «Баварии» на один пункт. В позапрошлом туре команда сыграла вничью с «Баварией» (0:0), а затем разгромила дома «Вердер» — 3:0.

Главным оружием команды является бомбардир Тимо Вернер, который в нынешнем сезоне чемпионата Германии забил уже 20 мячей, а в ЛЧ — три.

Прогноз и ставки

На победу «Тоттенхэма» букмекеры дают коэффициент 2.46, на ничейный результат в основное время — 3.45, а на победу «Лейпцига» — 2.95.

Англичан в этом сезоне сильно «штормит», но и «Лейпциг» — не без проблем, особенно в защите. «Шпорам» давно не может помочь Кейн, однако на своем поле лондонцы благодаря опыту и настрою должны победить. Предлагаем сделать ставку на победу «Тоттенхэма» с форой 0 за 1.78. 0