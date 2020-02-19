«Аталанта» — «Валенсия». Прогноз (к. 1.69) и ставки на первый матч 1/8 финала ЛЧ 19 февраля 2020 года

В среду, 19 февраля, в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов «Аталанта» в Милане на «Сан-Сиро» сыграет с «Валенсией». Игра начнется в 23:00 по мск. Прогноз на «Аталанта» — «Валенсия».

«Аталанта»

«Аталанта», которая является дебютантом самого престижного клубного турнира, пробилась в плей-офф со второй позиции в одном квартете с «Ман Сити», «Шахтером» и «Динамо» Загреб.

Отметим, что бергамцы проиграли три стартовых поединка группы, а затем смогли набрать семь баллов и пробиться в 1/8. В заключительном туре они в очном противостоянии с донецкой командой разыграли вторую позицию, итальянцы победили 3:0.

На внутренней арене «сине-черные» после 24 туров находятся на четвертой позиции, имея в своей копилке 45 баллов. Пятую строку они опережают на шесть пунктов.

На выходных «Аталанта» смогла переиграть своего конкурента в борьбе за топ-4 «Рому», одолев на своей территории «волков» по-волевому со счетом 2:1. Этой викторией команда продлила свою серию без поражений до четырех матчей, в трех из которых она победила.

«Валенсия»

«Валенсия» в одной компании с «Челси», «Аяксом» и «Лиллем» смогла выиграть свою группу, набрав в шести поединках 11 очков (три победы, две ничьи и одно поражение).

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Выход в плей-офф левантийцы смогли гарантировать себе только в последней игре группы, одолев в гостях амстердамскую команду со счетом 1:0.

В чемпионате Испании «летучие мыши» по итогам 24 игровых дней идут на седьмой позиции, имея в своей копилке 38 очков, что всего лишь на два меньше, чем у четвертой строки.

«Оранжевые» накануне расписали домашнюю результативную ничью с «Атлетико» (2:2), тем самым они прервали серию из двух поражений, но продлили безвыигрышный период до трех встреч.

Между собой эти коллективы провели только один поединок. Летом 2017 года в контрольном поединке «Аталанта» взяла верх над «Валенсией» со счетом 2:1.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Аталанты» предлагают — 1.78.

На викторию «Валенсии» дают — 4.90, ничья оценена — в 4.00.

Прогнозируем, что более опытная «Валенсия» сможет добиться положительного результата в Италии в игре с дебютантом турнира, но все же перестрахуемся и поставим на гостей с форой. 0