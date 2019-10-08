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    Сможет ли «Локо» остановить «Ак Барс»?

    Экспресс дня 8 октября. Прогнозы и ставки на хоккей

    Прогноз на Экспресс дня 8 октября
    «Ак Барс» победил в пяти матчах подряд
    Сегодня, 8 октября, пройдут очередные матчи регулярного чемпионата КХЛ.

    «Йокерит» — «Сочи»

    Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат

    Финская команда после 12 матчей в КХЛ имеет на своем счету 13 очков и находится на 8 позиции в таблице Западной конференции.

    В последних пяти матчах подопечные Лаури Марьямяки четыре раза побеждали и допустили всего одну осечку, когда были разгромлены ЦСКА — 1:5.

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    «Сочи» провел 14 матчей и набрал 13 очков, занимая девятую строчку на Западе. В период с 21 сентября по 1 октября сочинцы потерпели поражения в четырех поединках подряд. Серия прервалась 4 октября, когда удалось в овертайме одолеть «Авангард» — 4:3, однако затем вновь было поражение от «Амура» (1:2).

    «Йокерит» в родных стенах должен добыть победу, учитывая нынешнюю форму соперника.

    Ставка: победа «Йокерита» за 1.64.

    ЦСКА — «Амур»

    Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат

    ЦСКА лидирует в Западной конференции после 14 матчей, набрав 23 очка. В прошлом месяце команда выдала серию из семи побед подряд.

    3 октября «армейцы» прервали эту серию, уступив подольскому «Витязю» — 1:2. Затем москвичи исправились и уничтожили рижское «Динамо» — 6:1.

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    «Амур» только недавно преодолел кризис. За 14 матчей команда набрала 11 очков и идет десятой на Востоке. Кризисом стала серия из девяти поражений подряд. Прервать ее удалось матчем с «Адмиралом» — 3:2.

    Октябрь начался для хабаровского коллектива очень удачно. Сперва «Амур» разобрался с «Куньлунем» (3:2), а затем «тигры» победили «Сочи» (2:1). Тем не менее, в предстоящем поединке у «Амура» будут минимальные шансы на успех.

    Ставка: победа ЦСКА с форой -1,5 шайбы за 1.48.

    «Локомотив» — «Ак Барс»

    Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат

    Ярославцы сменили главного тренера, но это пока не позволило «Локо» серьезно изменить ситуацию. Команда занимает 13-е место в общем зачете, набрав 10 очков в 13 матчах.

    До недавнего времени у «Локомотива» была серия из трех подряд поражений — против «Трактора» и «Автомобилиста» и магнитогорского «Металлурга». Только 6 октября «Локо» зацепился за очки, когда победил «Авангард» — 2:1.

    «Ак Барс» — лидер Восточной конференции, набрав 22 очка за 13 поединков. 23 сентября подопечные Дмитрия Квартальнова уступили «Сибири» (2:4), но с тех пор команда не проигрывает. Были разгромлены «Трактор» (6:0) и «Куньлунь» (5:0), а также обыграны «Нефтехимик», СКА и минское «Динамо». Ожидаем, что серия будет продлена.

    Ставка: победа «Ак Барса» с форой 0 за 1.61.

    Общий коэффициент — 3.90. 0

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    Экспресс дня 8 октября. Прогнозы и ставки на хоккей. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.90
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