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    Экспресс дня. Старт Кубка Азии в ОАЭ

    Прогнозы и ставки на футбол 5 января

    Прогноз на Прогнозы и ставки на футбол 5 января
    Сегодня в ОАЭ возьмет старт 17-й розыгрыш Кубка Азии
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    ОАЭ — Бахрейн

    Футбол. Кубок Азии. Групповой этап. 1-й тур

    Сегодня в ОАЭ возьмет старт 17-й розыгрыш Кубка Азии. В матче открытия сойдутся хозяева турнира и команда Бахрейна.

    Эмиратовцы были освобождены от проведения отборочных матчей, и поэтому готовились к чемпионату в товарищеских играх. В 2018 году они успели сыграть в девяти контрольных поединках, в которых одержали всего лишь две победы.

    Бахрейнцы без особых проблем преодолели сито квалификации, заняв в своем квартете первое место, обойдя Туркменистан, Тайвань и Сингапур.

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    • После завершения отборочного этапа Бахрейн провел восемь контрольных встреч, где добился четырех побед при двух ничьих и поражениях.

    Зачастую матчи-открытия финальных турниров не радуют болельщиков обилием забитых мячей, скорее всего, и этот поединок не станет исключением.

    Ставка: ТМ 2,5 за 1.53.

    «Алавес» — «Валенсия»

    Футбол. Чемпионат Испании. Примера. 18-й тур

    «Славные» после 17 туров набрали 28 очков и расположились на пятой позиции в турнирной таблице, уступая четвертому «Реалу» только два балла.

    Последний матч прошлого года принес «Алавесу» минимальную победу над «Реал Сосьедадом» (1:0) в гостях, а до этого он расписал на своей арене мировую с «Атлетиком» (0:0).

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    «Летучие мыши» смогли заработать 22 пункта, и с таким количеством очков они идут на 11 строке в турнирной таблице Примеры.

    У «Валенсии» с учетом всех турниров 5-матчевая безпроигрышная серия с учетом всех турниров. Последние две игры 2018 года принесли ей ничью и победу. Поделила очки с «Эйбаром» (1:1) в гостях и одолели на своей арене «Уэску» со счетом 2:1.

    Прогнозируем, что в «Валенсия» сможет добыть очки в предстоящем поединке.

    Ставка: Х2 за 1.40.

    «Уэска» — «Бетис»

    Футбол. Чемпионат Испании. Примера. 18-й тур

    «Уэска» с замыкает турнирную таблицу чемпионата Италии, набрав в 17 поединках всего лишь восемь баллов и отстает от спасительной 17 строки на такое же количество очков.

    У главного аутсайдера испанского первенства 18-матчевая безвыигрышная серия во всех турнирах. Единственную свою викторию в этом сезоне «Уэска» праздновала еще в первом туре Примеры.

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    • «Бетис» идет не шестом месте, имея в своем активе 26 баллов и отстает от топ-4 на четыре пункта.

    У клуба из Севильи на данный момент 7-матчевая беспроигрышная серия во всех турнирах. В последних двух встречах Ла Лиги «зелено-белые» добыли четыре очка, обыграв «Эспаньол» (3:1) и сыграв вничью с «Эйбаром» (1:1).

    По всей видимости, хозяева продолжат свою безвыигрышную серию. Предлагаем поставить с форой на гостей.

    Ставка: победа «Бетиса» с форой 0 за 1.58.

    Общий коэффициент — 3.38. 0

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    Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.38.
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