В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Торонто» будет принимать «Баффало». Игра пройдет в «Скотиабанк Арене» 07 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Торонто» — «Баффало»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Торонто»

Турнирное положение: К выступлениям «Торонто» на протяжении последнего месяца сложно придраться, поскольку клуб Кифа побеждает практически во всех матчах, в которых принимает участие.

Последние матчи: Последний матч против «Бостона» (1:4) не получился ни с какой точки зрения, но таких игр в сезоне практически не избежать.

Травмированные игроки: Травмированных в составе канадского клуба хватает, поэтому отсутствие Джиордано, Клинберга, Мюррея и Тимминса, если не скажется сейчас, то через месяц вполне может дать знать.

Общий тонус клуба: В поединке против «Баффало» придется очень сильно постараться, чтобы замахнуться на победу.

«Баффало»

Турнирное положение: Последние матчи в исполнении «Баффало» отчетливо дают понять, на что способна эта команда, когда её лидеры в строю.

Все прогнозы на НХЛ

Последние матчи: Чего только стоит предпоследний сыгранный матч против «Вегаса», где действующий чемпион был сокрушён со счетом 7:2.

Травмированные игроки: На данный момент времени Гранато не может рассчитывать только на Самуэльссона и Куинна.

Общий тонус клуба: Игра против «Торонто» не будет унылым зрелищем, поскольку противники частенько жертвуют игрой в обороне в угоду действиям в атаке.

Статистика для ставок

«Баффало» в семи последних гостевых поединках проиграл лишь один раз

Два последних матча между этими клубами остались за «клинками»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 1.97, на ничью — 4.80, на гостей — 3.34.

Прогноз: «Торонто» отомстит сопернику за недавний позор с девятью пропущенными шайбами

Альтернативный прогноз: Будет очередная результативная игра

Ставка: П1 с коэффициентом 1.97.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.62.