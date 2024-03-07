«Торонто»
Турнирное положение: К выступлениям «Торонто» на протяжении последнего месяца сложно придраться, поскольку клуб Кифа побеждает практически во всех матчах, в которых принимает участие.
Последние матчи: Последний матч против «Бостона» (1:4) не получился ни с какой точки зрения, но таких игр в сезоне практически не избежать.
Травмированные игроки: Травмированных в составе канадского клуба хватает, поэтому отсутствие Джиордано, Клинберга, Мюррея и Тимминса, если не скажется сейчас, то через месяц вполне может дать знать.
Общий тонус клуба: В поединке против «Баффало» придется очень сильно постараться, чтобы замахнуться на победу.
«Баффало»
Турнирное положение: Последние матчи в исполнении «Баффало» отчетливо дают понять, на что способна эта команда, когда её лидеры в строю.
Последние матчи: Чего только стоит предпоследний сыгранный матч против «Вегаса», где действующий чемпион был сокрушён со счетом 7:2.
Травмированные игроки: На данный момент времени Гранато не может рассчитывать только на Самуэльссона и Куинна.
Общий тонус клуба: Игра против «Торонто» не будет унылым зрелищем, поскольку противники частенько жертвуют игрой в обороне в угоду действиям в атаке.
Статистика для ставок
- «Баффало» в семи последних гостевых поединках проиграл лишь один раз
- Два последних матча между этими клубами остались за «клинками»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 1.97, на ничью — 4.80, на гостей — 3.34.
Прогноз: «Торонто» отомстит сопернику за недавний позор с девятью пропущенными шайбами
- 2.06Амур — Металлург Мг: прогноз и ставка
- 1.84Лада — Авангард: прогноз и ставка
- 1.88Колорадо — Детройт: прогноз и ставка
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Альтернативный прогноз: Будет очередная результативная игра
Ставка: П1 с коэффициентом 1.97.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.62.