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    «Торонто» изощренно расправится с «клинками»?

    «Торонто» — «Баффало». Ставка (к. 1.97), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 07 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Торонто» — «Баффало»
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    «Торонто»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Торонто» будет принимать «Баффало». Игра пройдет в «Скотиабанк Арене» 07 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Торонто» — «Баффало»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 07 Марта 2024 года

    «Торонто»

    Турнирное положение: К выступлениям «Торонто» на протяжении последнего месяца сложно придраться, поскольку клуб Кифа побеждает практически во всех матчах, в которых принимает участие.

    Последние матчи: Последний матч против «Бостона» (1:4) не получился ни с какой точки зрения, но таких игр в сезоне практически не избежать.

    Травмированные игроки: Травмированных в составе канадского клуба хватает, поэтому отсутствие Джиордано, Клинберга, Мюррея и Тимминса, если не скажется сейчас, то через месяц вполне может дать знать.

    Общий тонус клуба: В поединке против «Баффало» придется очень сильно постараться, чтобы замахнуться на победу.

    «Баффало»

    Турнирное положение: Последние матчи в исполнении «Баффало» отчетливо дают понять, на что способна эта команда, когда её лидеры в строю.

    Все прогнозы на НХЛ

    Последние матчи: Чего только стоит предпоследний сыгранный матч против «Вегаса», где действующий чемпион был сокрушён со счетом 7:2.

    Травмированные игроки: На данный момент времени Гранато не может рассчитывать только на Самуэльссона и Куинна.

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    Общий тонус клуба: Игра против «Торонто» не будет унылым зрелищем, поскольку противники частенько жертвуют игрой в обороне в угоду действиям в атаке.

    Статистика для ставок

    • «Баффало» в семи последних гостевых поединках проиграл лишь один раз

    • Два последних матча между этими клубами остались за «клинками»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 1.97, на ничью — 4.80, на гостей — 3.34.

    Прогноз: «Торонто» отомстит сопернику за недавний позор с девятью пропущенными шайбами

    Альтернативный прогноз: Будет очередная результативная игра

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.97.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.62.

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    Ставка и прогноз на матч «Торонто» — «Баффало» с коэффициентом 1.97. Дата матча: 07.03.2024. Прогнозы на хоккей. «Торонто» изощренно расправится с «клинками»?
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