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    «Колорадо» отомстит «Детройту» за недавнее поражение?

    «Колорадо» — «Детройт». Ставка (к. 1.88), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 07 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Колорадо» — «Детройт»
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    «Колорадо»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Колорадо» будет принимать «Детройт». Игра пройдет на «Болл Арене» 07 марта. Начало встречи — в 05:30 мск. «Колорадо» — «Детройт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 07 Марта 2024 года

    «Колорадо»

    Турнирное положение: На протяжении всего регулярного сезона «Колорадо» не показывает того уровня игры, который действительно эта команда может демонстрировать.

    Последние матчи: Но в последних матчах были продемонстрированы отменные результаты, где «лавины» хирургически точно два раза по 5:0 расправились с «Чикаго».

    Колорадо — Детройт: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 1.834.703.60Бонус$9500
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    Травмированные игроки: Своему клубу по-прежнему не могут помочь Ничушкин Францоуз и Ландеског. Под вопросом участие в игре Мансона

    Общий тонус клуба: На текущий момент времени «Детройт» — совсем не подарок, а тем более после унизительного поражения от «Флориды».

    «Детройт»

    Турнирное положение: Нужно отдать должное за бойцовский характер «Детройта» по нынешнему сезону, а клуб полностью заслуживает располагаться в зоне плей-офф к текущему моменту времени.

    Все прогнозы на НХЛ

    Последние матчи: После убедительной победной серии Лалонд со своими игроками потерпел два поражения от «Флориды» (0:4) и «Айлендерс» (3:5).

    Травмированные игроки: В аднный момент времени тренрский штаб не может рассчиытвать на Ларкина и Хуссо, которые имеют травмы вехней части тела.

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    Общий тонус клуба: Последний матч против «Колорадо» клуб из Мичигана выирал, пожэтому ни для кого не станет удвилением, если возмездие за тот проигрыш будет суровым.

    Статистика для ставок

    • «Эвеланш» в двух из последних трех сыгранных матчей вообще не пропускали.

    • «Детройт» выиграл у «Колорадо» только одну игру за 11 последних очных встреч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 1.88, на ничью — 4.95, на гостей — 3.57.

    Прогноз: «Колорадо» окажется сильнее в этом противостоянии.

    Альтернативный прогноз: Пиршество голов в этой игре обеспечено.

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.88.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.46.

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    Ставка и прогноз на матч «Колорадо» — «Детройт» с коэффициентом 1.88. Дата матча: 07.03.2024. Прогнозы на хоккей. «Колорадо» отомстит «Детройту» за недавнее поражение?
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