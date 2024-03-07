«Колорадо»
Турнирное положение: На протяжении всего регулярного сезона «Колорадо» не показывает того уровня игры, который действительно эта команда может демонстрировать.
Последние матчи: Но в последних матчах были продемонстрированы отменные результаты, где «лавины» хирургически точно два раза по 5:0 расправились с «Чикаго».
Колорадо — Детройт: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Своему клубу по-прежнему не могут помочь Ничушкин Францоуз и Ландеског. Под вопросом участие в игре Мансона
Общий тонус клуба: На текущий момент времени «Детройт» — совсем не подарок, а тем более после унизительного поражения от «Флориды».
«Детройт»
Турнирное положение: Нужно отдать должное за бойцовский характер «Детройта» по нынешнему сезону, а клуб полностью заслуживает располагаться в зоне плей-офф к текущему моменту времени.
Последние матчи: После убедительной победной серии Лалонд со своими игроками потерпел два поражения от «Флориды» (0:4) и «Айлендерс» (3:5).
Травмированные игроки: В аднный момент времени тренрский штаб не может рассчиытвать на Ларкина и Хуссо, которые имеют травмы вехней части тела.
Общий тонус клуба: Последний матч против «Колорадо» клуб из Мичигана выирал, пожэтому ни для кого не станет удвилением, если возмездие за тот проигрыш будет суровым.
Статистика для ставок
- «Эвеланш» в двух из последних трех сыгранных матчей вообще не пропускали.
- «Детройт» выиграл у «Колорадо» только одну игру за 11 последних очных встреч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 1.88, на ничью — 4.95, на гостей — 3.57.
Прогноз: «Колорадо» окажется сильнее в этом противостоянии.
- 2.06Амур — Металлург Мг: прогноз и ставка
- 1.84Лада — Авангард: прогноз и ставка
- 1.97Торонто — Баффало: прогноз и ставка
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Альтернативный прогноз: Пиршество голов в этой игре обеспечено.
Ставка: П1 с коэффициентом 1.88.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.46.