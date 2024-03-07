В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Колорадо» будет принимать «Детройт». Игра пройдет на «Болл Арене» 07 марта. Начало встречи — в 05:30 мск. «Колорадо» — «Детройт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Колорадо»

Турнирное положение: На протяжении всего регулярного сезона «Колорадо» не показывает того уровня игры, который действительно эта команда может демонстрировать.

Последние матчи: Но в последних матчах были продемонстрированы отменные результаты, где «лавины» хирургически точно два раза по 5:0 расправились с «Чикаго».

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Травмированные игроки: Своему клубу по-прежнему не могут помочь Ничушкин Францоуз и Ландеског. Под вопросом участие в игре Мансона

Общий тонус клуба: На текущий момент времени «Детройт» — совсем не подарок, а тем более после унизительного поражения от «Флориды».

«Детройт»

Турнирное положение: Нужно отдать должное за бойцовский характер «Детройта» по нынешнему сезону, а клуб полностью заслуживает располагаться в зоне плей-офф к текущему моменту времени.

Все прогнозы на НХЛ

Последние матчи: После убедительной победной серии Лалонд со своими игроками потерпел два поражения от «Флориды» (0:4) и «Айлендерс» (3:5).

Травмированные игроки: В аднный момент времени тренрский штаб не может рассчиытвать на Ларкина и Хуссо, которые имеют травмы вехней части тела.

Общий тонус клуба: Последний матч против «Колорадо» клуб из Мичигана выирал, пожэтому ни для кого не станет удвилением, если возмездие за тот проигрыш будет суровым.

Статистика для ставок

«Эвеланш» в двух из последних трех сыгранных матчей вообще не пропускали.

«Детройт» выиграл у «Колорадо» только одну игру за 11 последних очных встреч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 1.88, на ничью — 4.95, на гостей — 3.57.

Прогноз: «Колорадо» окажется сильнее в этом противостоянии.

Альтернативный прогноз: Пиршество голов в этой игре обеспечено.

Ставка: П1 с коэффициентом 1.88.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.46.