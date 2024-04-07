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    В Огайо «Филадельфия» выскочит на передний план?

    «Коламбус» — «Филадельфия». Ставка (к. 2.05) и прогноз на хоккей, НХЛ, 7 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Коламбус» — «Филадельфия»
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    Оуэн Типпетт
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Коламбус» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет на «Нэшнуайд Арене» 7 апреля. Начало встречи — в 02:00 (мск). «Коламбус» — «Филадельфия»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Коламбус»

    Турнирное положение: Уже в который раз команде из Огайо гарантировано место в рейтинге самых больших неудачников сезона, поскольку очередную кампанию она, вероятно, закончит на последней позиции.

    По итогам 76 матчей «Коламбус» занимает 16-ю строчку в Восточной конференции с 62 очками на счету. На 8 баллов он отстает от идущего выше «Монреаля», но канадцы имеют игру в запасе.

    Последние матчи: Несмотря на крайне безнадежную ситуацию, моментами «Блю Джекетс» выдают неплохие матчи, которые заканчиваются победами над фаворитами. В двух встречах из последних трех было именно так.

    На домашнем катке команда Паскаля Венсана разобралась сперва с «Питтсбургом» (4:3 Б), прервав 6-матчевую серию поражений, а затем прикончила «Колорадо» (4:1). Правда, в последней игре ситуация стала прежней: «Коламбус» уступил «Айлендерс» (2:4).

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    Не сыграют: Из-за разной степени травм матч пропустят Адам Фантилли, Джейк Бин, Кент Джонсон, Шон Курали, Патрик Лайне, Егор Чинахов. Под вопросом участие Боквиста, Дженнера, Мерзликина и Тарасова.

    Состояние команды: Разумеется, от этого сезона «Коламбусу» ничего не нужно. И хотя порой он способен выдать одну-две зажигательные встречи, на дистанции это все тот же аутсайдер, раздающий очки тем, кто борется за что-то более существенное.

    «Филадельфия»

    Турнирное положение: Всю регулярку команда из одноименного города в штате Пенсильвания проводит в борьбе за плей-офф, чего в начале кампании от нее ждали немногие.

    Тем не менее на момент публикации «Филадельфия» занимает восьмое место с 83 очками по итогам 76 матчей без учета встречи с «Баффало» в ночь на 6 апреля. От ближайших трех преследователей «Флайерз» оторвались всего на 1-2 балла.

    Последние матчи: Последние результаты команды далеки от тех, с которыми можно входить в кубковый раунд. В частности, в период с 25 марта по 2 апреля «Филли» потерпела пять подряд поражений.

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    • На домашнем катке команда Джона Тортореллы крупно проиграла «Флориде» (1:4), после чего в Нью-Йорке уступила «Рейнджерс» (5:6 ОТ), а в Квебеке — «Монреалю» (1:4). Позже дома «Флайерз» отдали очки «Чикаго» (1:5) и «Айлендерс» (3:4 ОТ).

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    Не сыграют: В предстоящей встрече «Флайерз» не помогут Шон Кутюрье, Расмус Ристолайнен, Картер Харт, Райан Эллис.

    Состояние команды: Преимущество «Филадельфии» над остальными претендентами на выход в плей-офф с восьмого места остается достаточно хрупким, а текущая серия поражений только усложняет ее турнирную картину.

    Статистика для ставок

    • «Филадельфия» добилась всего одной гостевой победы в восьми последних матчах

    • В четырех встречах из пяти предыдущих на чужой территории «Флайерз» непременно пропускали от четырех голов и более

    • Коламбус выиграл в трех матчах из пяти последних на домашнем катке

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Коламбуса» оценивается букмекерами в 2.80, ничья — в 4.63, а победа «Филадельфии» — в 2.27.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.77, на тотал меньше 5.5 — за 2.23.

    Прогноз: Отсутствие значимых турнирных достижений на фоне острой борьбы за топ-8 явно бьет по амбициям «Флайерз». Однако матчи с очевидными аутсайдерами нередко способны стать переломными. В Огайо команда Тортореллы попытается захватить инициативу и завоевать важнейшие два очка.

    Ставка: «Филадельфия» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.05.

    Прогноз: Для «Флайерз», которые провели достаточно много провальных матчей в последнее время, крайне важно сыграть уверенно, чтобы у «Коламбуса» не возникали шансы на очередной домашний успех.

    Ставка: «Филадельфия» не проиграет ни одного периода за 2.85.

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    Ставка и прогноз на матч «Коламбус» — «Филадельфия» с коэффициентом 2.05. Дата матча: 07.04.2024. Прогнозы на хоккей. В Огайо «Филадельфия» выскочит на передний план?
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