В рамках турнира UFC Vegas 90 7 апреля пройдет поединок Брендана Аллена и Криса Кертиса в среднем весе. Начало — 03:40 (мск). Аллен — Кертис: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Брендан Аллен

Турнирное положение: Брендан Аллен располагается в шаге от попадания в число элитных средневесов промоушена. На данный момент американский боец занимает шестую строчку в ростере дивизиона.

Последние бои: За 6 последних поединков американец не потерпел ни единого поражения. В каждом из них он вышел победителем, причем 4 предыдущих боя выиграл удушающими приемами. К данной встрече Аллен подходит после успеха в противостоянии с Полом Крейгом, которого одолел сабмишном в третьем раунде.

Состояние бойца: Брендан сейчас пребывает в пиковой форме. С момента первого поединка против Кертиса он сильно улучшил свою ударную технику и в стойке не позволял никому навязывать себе серьезную конкуренцию. И не стоит забывать про высочайший уровень борьбы Аллена.

Крис Кертис

Турнирное положение: Кертис располагается на 14-й строчке в рейтинге среднего дивизиона. При этом он находится на грани вылета из топ-15, потому как выступает крайне нестабильно.

Последние бои: За 5 последних поединков в активе американского бойца 3 победы и 2 поражения. Побеждал Кертис только тех соперников, которых нет в рейтинге. Одним из таких стал Марк-Андре Баррио в январе этого года. Однако даже такого оппонента Крис прошел с большим трудом — выиграл раздельным решением судей.

Состояние бойца: Кертис достиг своего пика и лучше уже не станет, и об этом наглядно говорит статистика его поединков, в которых он чередует победы с поражениями на протяжении последних нескольких лет.

Крис неплохо действует при разменах на ближней дистанции и обладает сильным ударом. Но едва ли этого достаточно, чтобы конкурировать с бойцами из топ-10.

Статистика для ставок

Аллен выиграл предыдущие 6 поединков

Только один из последних пяти последних боев с участием Кертиса закончился досрочно

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом противостоянии букмекеры видят фаворитом Брендана Аллена и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.48. На победу Кертиса предлагают поставить за 2.75.

Прогноз: В плане силы удара Кертис превосходит Аллена. Но на этом его преимущества заканчиваются. Брендан не менее техничный ударник и за последнее время он улучшил свою защиту. В партере он гораздо сильнее Кертиса. За счет универсальности Брендан может взять реванш и продлить свою победную серию.

Ставка: Победа Брендана Аллена за 1.48.