В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Калгари» будет принимать «Эдмонтон». Игра пройдет в «Скоушабэнк-Сэдлдоум» 7 апреля. Начало встречи — в 05:00 (мск). «Калгари» — «Эдмонтон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Калгари»

Турнирное положение: В первой половине регулярного сезона в списке целей «Флеймз» заглавными буквами и жирным шрифтом был выделен пункт о выходе в плей-офф. Однако на финише сезона шансов у команды не осталось.

В 75 матчах «Калгари» удалось набрать лишь 73 очка, с которыми она занимает 12-ю строчку в таблице Запада. От зоны первой восьмерки, которую замыкает «Лос-Анджелес», канадцы отстают на 18 баллов.

Последние матчи: Во второй половине марта «Калгари» накрыла очередная серия провальных результатов. В частности, команда Райана Гуски осталась без набранных очков в пяти матчах подряд.

Единственную победу в недавнем прошлом «Флеймз» одержали 31 марта, прикончив дома «Лос-Анджелес» (4:2). В двух последних матчах «Калгари» снова лишился набранных баллов, проиграв «Анахайму» (3:5) и «Виннипегу» (2:5).

Все прогнозы на НХЛ

Не сыграют: Из-за травм встречу пропустят Даниэл Владар и Джоэл Хэнли, по личным причинам не сыграет Диллон Дюбе.

Состояние команды: Задумка перестраивать команду пока негативно отражается на краткосрочных целях. Сам факт выхода в плей-офф стал бы для «Флеймз» успехом, однако не произошло даже этого.

«Эдмонтон»

Турнирное положение: Другой и более яркий представитель Альберты готовится сыграть в плей-офф, пытаясь на финише регулярки улучшить итоговую позицию. На текущий момент — это место в первой четверке.

По итогам 74 матчей — без учета встречи с «Колорадо» в ночь на 6 апреля — «Эдмонтон» занимает пятую позицию в таблице Запада с 95 очками. На 3 балла с двумя играми в запасе «Ойлерз» отстают от четвертого «Виннипега».

Последние матчи: В конце марта «Эдмонтон» провел 3-матчевую победную серию, включая встречу с «Джетс», которых удалось обыграть в овертайме (4:3 ОТ). Вместе с тем команда Криса Кноблауха разбила «Лос-Анджелес» (4:1) и «Анахайм» (6:1).

Однако первые апрельские дни «Ойлерз» омрачены двумя гостевыми поражениями. Поочередно канадцы проиграли «Сент-Луису» (2:3 ОТ) и «Далласу» (0:5).

Не сыграют: В дерби Альберты «Ойлерз» не помогут Оскар Клефбом и Майк Смит.

Состояние команды: С приближением плей-офф актуализируются разговоры о Кубке Стэнли для Коннора Макдэвида. С учетом того, что «Эдмонтон» ассоциируются с франшизами первого сорта, на команду оказывается максимально сильное давление, с которым ей придется научиться справляться.

Статистика для ставок

«Эдмонтону» удалось победить всего в одной гостевой встрече из пяти последних

Поражением «Калгари» закончились три домашних матча из последних четырех

В трех домашних встречах из четырех предыдущих «Флеймз» пропускали от четырех шайб и более

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Калгари» оценивается букмекерами в 3.14, ничья — в 4.89, а победа «Эдмонтона» — в 1.96.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.44, на тотал меньше 5.5 — за 2.53.

Прогноз: Несмотря на то что апрельский этап регулярки «Эдмонтон» начал с провалов, с командой в целом все в порядке. В текущих игровых кондициях она вполне способна выиграть принципиальный матч на льду «Калгари».

Ставка: «Эдмонтон» победит за 1.96.

Прогноз: Проблемы «Флеймз» в обороне не теряют актуальности даже на финише сезона. В ворота «Калгари» по-прежнему голы залетают партиями. Такого соперника звезды «Ойлерз» могут рассматривать в качестве возможности улучшить персональную статистику.

Ставка: «Эдмонтон» забьет во всех периодах за 2.64.