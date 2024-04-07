«Калгари»
Турнирное положение: В первой половине регулярного сезона в списке целей «Флеймз» заглавными буквами и жирным шрифтом был выделен пункт о выходе в плей-офф. Однако на финише сезона шансов у команды не осталось.
В 75 матчах «Калгари» удалось набрать лишь 73 очка, с которыми она занимает 12-ю строчку в таблице Запада. От зоны первой восьмерки, которую замыкает «Лос-Анджелес», канадцы отстают на 18 баллов.
Последние матчи: Во второй половине марта «Калгари» накрыла очередная серия провальных результатов. В частности, команда Райана Гуски осталась без набранных очков в пяти матчах подряд.
Единственную победу в недавнем прошлом «Флеймз» одержали 31 марта, прикончив дома «Лос-Анджелес» (4:2). В двух последних матчах «Калгари» снова лишился набранных баллов, проиграв «Анахайму» (3:5) и «Виннипегу» (2:5).
Не сыграют: Из-за травм встречу пропустят Даниэл Владар и Джоэл Хэнли, по личным причинам не сыграет Диллон Дюбе.
Состояние команды: Задумка перестраивать команду пока негативно отражается на краткосрочных целях. Сам факт выхода в плей-офф стал бы для «Флеймз» успехом, однако не произошло даже этого.
«Эдмонтон»
Турнирное положение: Другой и более яркий представитель Альберты готовится сыграть в плей-офф, пытаясь на финише регулярки улучшить итоговую позицию. На текущий момент — это место в первой четверке.
По итогам 74 матчей — без учета встречи с «Колорадо» в ночь на 6 апреля — «Эдмонтон» занимает пятую позицию в таблице Запада с 95 очками. На 3 балла с двумя играми в запасе «Ойлерз» отстают от четвертого «Виннипега».
Последние матчи: В конце марта «Эдмонтон» провел 3-матчевую победную серию, включая встречу с «Джетс», которых удалось обыграть в овертайме (4:3 ОТ). Вместе с тем команда Криса Кноблауха разбила «Лос-Анджелес» (4:1) и «Анахайм» (6:1).
Однако первые апрельские дни «Ойлерз» омрачены двумя гостевыми поражениями. Поочередно канадцы проиграли «Сент-Луису» (2:3 ОТ) и «Далласу» (0:5).
Не сыграют: В дерби Альберты «Ойлерз» не помогут Оскар Клефбом и Майк Смит.
Состояние команды: С приближением плей-офф актуализируются разговоры о Кубке Стэнли для Коннора Макдэвида. С учетом того, что «Эдмонтон» ассоциируются с франшизами первого сорта, на команду оказывается максимально сильное давление, с которым ей придется научиться справляться.
Статистика для ставок
- «Эдмонтону» удалось победить всего в одной гостевой встрече из пяти последних
- Поражением «Калгари» закончились три домашних матча из последних четырех
- В трех домашних встречах из четырех предыдущих «Флеймз» пропускали от четырех шайб и более
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Калгари» оценивается букмекерами в 3.14, ничья — в 4.89, а победа «Эдмонтона» — в 1.96.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.44, на тотал меньше 5.5 — за 2.53.
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- 1.90Трактор — Локомотив: прогноз и ставкаЗавтра в 14:30
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Прогноз: Несмотря на то что апрельский этап регулярки «Эдмонтон» начал с провалов, с командой в целом все в порядке. В текущих игровых кондициях она вполне способна выиграть принципиальный матч на льду «Калгари».
Ставка: «Эдмонтон» победит за 1.96.
Прогноз: Проблемы «Флеймз» в обороне не теряют актуальности даже на финише сезона. В ворота «Калгари» по-прежнему голы залетают партиями. Такого соперника звезды «Ойлерз» могут рассматривать в качестве возможности улучшить персональную статистику.
Ставка: «Эдмонтон» забьет во всех периодах за 2.64.